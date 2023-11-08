Как легко почисть душевую лейку от налета, если вода почти не проходит

Обычная трубопроводная вода достаточно жесткая. Из-за естественных причин в ней содержится повышенное количество солей магния и кальция. Именно из-за них в чайнике образуется накипь, а в душевой лейке появляется так называемый «водяной камень». Принципиальной опасности для человека данные соли не представляют. Однако, для питьевой воды было бы не лишним все-таки установить в доме фильтр. Другое дело душ, там фильтр явно не поставишь, а значит лейку придется время от времени чистить.
Сода и кислота помогут. |Фото: pranalife.ru.
Почистить душевую лейку от «водяного камня» и налета не так сложно, как некоторые могли бы подумать. Для этого вам, помимо пары добрых рук и нескольких минут личного времени, нужны также лимонная кислота (около 40 грамм), пищевая сода (2 чайные ложки), горячая вода, миска, ненужная щетка, иголка или тонкое шило. Возможно также понадобится отвёртка.
Делаем раствор и окунаем. |Фото: santehnika-msk.ru.
Первое, что нужно сделать – это разобрать лейку душа, сняв с нее самую главную часть – это рассеиватель. В зависимости от модели лейки рассеиватель может просто откручиваться, может откручиваться после открытия защелки, а может сниматься в результате откручивания болта или винта. В последнем случае нам понадобится подходящий инструмент.
Чистим щеткой. |Фото: YouTube.
Снятый рассеиватель промываем под проточной водой, после чего готовим кипяток. Пока вода кипит, насыпаем в припасенную миску лимонную кислоту и соду, размешиваем. Заливаем соду с водой кипятком, мешаем еще раз. Теперь кладем в приготовленный состав наш рассеиватель от душевой лейки и забываем о его существовании хотя бы на 30 минут, а лучше на все 60. Когда срок выйдет, достаем из раствора рассеиватель и промываем его под проточной водой. При помощи щетки удаляем остатки водяного камня и налета. Проверяем чистоту отверстий на свету. Если какие-то из них остались засоренными даже после купания в соде и кислоте, дополнительно чистим иголкой или шилом.
Чистим иголкой или зубочисткой. ¦Фото: makipa.ru.
Можно попытаться почистить рассеиватель и без разборки конструкции лейки. Просто готовим сода-лимонный раствор и опускаем в него лейку. Ждем час. Если загрязнение водяным камнем было не слишком сильным, то скорее всего обойтись получится «малой кровью». В противном случае все-таки придется прибегнуть к частичной разборке, помощи иголки и щетки.
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