8 вкусных овощных салатов, которыми не стыдно угостить гостей

Салат – одно из самых универсальных блюд, приготовить которое можно в любое время года, независимо от сезона. К тому же, идей и вариаций рецептов – бесконечное множество, и несмотря на то, что некоторые из них частенько повторяются, даже банальный салат с капустой или же с огурцами и помидорами получается абсолютно разным на вкус. А всё потому, что у каждой хозяйки есть свой маленький секрет, припрятанный на особый случай.
1. Итальянский салат
Итальянский салат. \ Фото: volshebnaya-eda.ru.
Как оказалось, салат с ярким и необычным названием «Панцанелла» - не что иное как блюдо из свежих овощей и хлеба. Преимущество данного блюда заключается в том, что его можно приготовить за считанные минуты практически из любых овощей. А для тех, кто хочет усложнить задачу, может попробовать Панцанеллу-гриль.
Ингредиенты:
• Огурцы - 1 крупная шт;
• Красные и жёлтые помидоры черри (можно заменить на обычные) - 800 г;
• Красная луковица среднего размера - 1 шт;
• Чеснок - 1 зубчик;
• Базилик - 1 пучок;
• Багет - 2 шт;
• Оливковое масло - 120 мл;
• Красный винный уксус - 3 ст. л;
• Мёд - 1 ч. л;
• Соль по вкусу;
• Молотый чёрный перец по вкусу.
Хлебно-овощной салат. \ Фото: kulinarissimo.com.
Способ приготовления:
• Багет нарезать кубиками средней величины;
• Смешать с половиной оливкового масла;
• Выложить на разогретую сковороду;
• Обжарить на среднем огне до лёгкой золотистой корочки;
• Готовый поджаренный хлеб переложить на бумажное полотенце;
• Остудить;
• Огурцы нарезать крупными дольками;
• Помидоры разрезать на половинки;
• Лук и чеснок измельчить;
• Листья базилика крупно нарезать;
• Смешать овощи.
Для заправки:
• Для заправки смешать уксус, остатки масла, мёд и специи;
• Получившимся соусом заправить овощи;
• Хорошо перемешать;
• Подавать, украсив рубленным базиликом.
2. Салат с картошкой, сельдереем и авокадо
Оригинальный салат. \ Фото: salatshop.ru.
Этот салат можно приготовить в любое время года. Летом он станет отличной холодной закуской, а в холодное время года приятно удивит и порадует ярким насыщенным вкусом и необычным сочетанием ингредиентов.
Ингредиенты:
• Картофель - 8-10 шт;
• Яйца - 4 шт;
• Авокадо - 2 шт;
• Греческий йогурт или майонез - 300 г;
• Дижонская горчица - 1 ст. л;
• Молотый чёрный перец по вкусу;
• Соль по вкусу;
• Уксус - 2 ст. л;
• Сельдерей - 2-3 стебля;
• ½ небольшой красной луковицы;
• ½ пучка петрушки.
Салат с авокадо, сельдереем и картошкой. \ Фото: receptomio.info.
Способ приготовления:
• Картофель отварить в подсоленной воде;
• После слить воду и остудить картофель;
• Очистить и нарезать небольшими кубиками;
• Нарезанный картофель сбрызнуть уксусом;
• Яйца отварить вкрутую и остудить;
• После нарезать кубиками;
• Авокадо нарезать кубиками по размеру картофеля;
• Смешать йогурт (или майонез) с горчицей и перцем;
• Сельдерей, лук и петрушку измельчить;
• Соединить все ингредиенты;
• Посолить;
• Тщательно перемешать;
• Заправить йогуртом со специями;
• Вновь аккуратно перемешать;
• Подавать к столу с гренками или со свежем хлебом.
3. Салат с брокколи, шпинатом и чечевицей
Питательный и сытный салат. \ Фото: ru.foodini.org.
Как оказалось, из чечевицы и брокколи можно приготовить не только суп и второе блюдо, а и множество различных сытных салатов, которые придутся по вкусу практически каждому.
Ингредиенты:
• Чёрная или зелёная чечевица - 200 г;
• Овощной или куриный бульон - 600 мл;
• Оливковое масло - 4 ст. л;
• Шампиньоны - 200 г;
• Шпинат - 200 г;
• Лимон - 1 шт;
• Сыр фета - 100 г;
• Небольшой кочан брокколи - 1 шт;
• ½ красной луковицы;
• Чеснок - 4 зубчика;
• Соль по вкусу;
• Молотый чёрный перец по вкусу.
Салат с брокколи и шпинатом. \ Фото: google.ru.
Способ приготовления:
• Чечевицу хорошо промыть;
• Переложить в кастрюлю;
• Залить бульоном (бульон можно заменить водой с кубиком овощного бульона);
• Довести чечевицу до кипения на среднем огне;
• Убавить огонь и варить ещё минут 20-25;
• Слить воду;
• 2 столовые ложки масла разогреть на сковороде;
• Выложить соцветия брокколи и тонко нарезанные ломтики грибов;
• Обжарить примерно 3-4 минуты (периодически помешивая);
• После добавить ещё ложку масла, измельчённый чеснок и нарезанный полукольцами лук;
• Посолить и поперчить;
• Жарить ещё около 2-3 минут;
• После смешать готовые овощи, чечевицу, рубленный шпинат, цедру одного лимона, 3-4 столовые ложки лимонного сока, оставшееся масло и раскрошенный сыр;
• Тщательно перемешать;
• Подавать к столу с белым или ржаным хлебом.
4. Салат с запечёнными баклажанами и лавашом в мятной заправке
Салат с лавашом. \ Фото: vikka.com.ua.
Кто бы мог подумать, что баклажаны можно сочетать с мятной заправкой в салате, устоять перед которым просто невозможно. А всё потому, что, попробовав хотя бы раз в своей жизни столь необычное блюдо, вы сто процентов потребуете добавку.
Ингредиенты:
• Баклажаны - 2 шт;
• Оливковое масло - 3 ст. л;
• Помидоры черри (можно обычные) - 170 г;
• Салатная смесь - 300 г;
• Козий сыр - 50 г;
• Лук репчатый - 2 шт;
• Красный перец чили - 1 шт;
• Большой пучок мяты - 1 шт;
• Лаваш толстый или тонкий (на ваше усмотрение) - 2 шт;
• Соль по вкусу;
• Молотый чёрный перец по вкусу;
• Бальзамический уксус - 3 ст. л.
Салат с баклажанами. \ Фото: edinstvennaya.ua.
Способ приготовления:
• Баклажаны очистить;
• Нарезать кубиком три на три;
• Полить маслом;
• Приправить специями;
• Перемешать;
• Выложить на противень;
• Запекать в разогретой до 200 градусов духовке 25 минут;
• За 8 минут до конца запекания баклажанов, отправить противень с кусочками лаваша.
Для заправки:
• Смешать оставшееся масло, уксус, измельчённые листья мяты, мелко нарубленный перец чили и мелко нарезанную луковицу;
• Баклажаны достать;
• Переложить в миску;
• Смешать с половиной заправки;
• Добавить нарезанный полукольцами лук, разрезанные пополам помидоры, салатную смесь, лаваш и кусочки козьего сыра;
• Полить оставшейся салатной смесью;
• Аккуратно перемешать и подавать к столу.
5. Салат с помидорами, цукини и моцареллой
Салат из цукини с моцареллой. \ Фото: gastronom.ru.
Салат с цукини и моцареллой станет прекрасной альтернативой блюду с авокадо. Уж поверьте, вкус не станет от этого хуже. К тому же, такое блюдо однозначно понравится всем тем, кто устал от банальных салатов с давно приевшимися овощами.
Ингредиенты:
• Цукини - 4 средние шт;
• Помидоры черри - 400 г;
• Моцарелла в шариках - 150 г;
• Бальзамический уксус - 2 ст. л;
• Оливковое масло - 2 ст. л;
• Соль по вкусу;
• Молотый чёрный перец по вкусу;
• ½ пучка базилика.
Лёгкий и невероятно вкусный летний салат. \ Фото: kristinatt.blogspot.com.
Способ приготовления:
• Цукини нарезать тонкими длинными слайсами (или натереть на специальной тёрке);
• Смешать с оливковым маслом и специями;
• Оставить мариноваться на 15 минут;
• Помидоры нарезать на половинки;
• Добавить их к цукини вместе с шариками сыра;
• Перемешать;
• Добавить измельчённые листья базилика;
• Ещё раз тщательно перемешать и подавать к столу.
6. Салат со свёклой, авокадо и шпинатом
Пикантный салат со свёклой. \ Фото: the-challenger.ru.
Свекла – продукт, который большинство упускает из виду, помня лишь о том, что она пригодна для приготовления борщей, «румяных щёчек» и «шубы». Но как оказалось, из этого корнеплода можно приготовить невероятно вкусный салат.
Ингредиенты:
• Свекла - 3 шт;
• Помидоры - 2 шт;
• Авокадо - 1 шт;
• ½ красной луковицы;
• Сыр фета - 100 г;
• Шпинат - 200 г;
• Лимонный сок - 3 ст. л;
• Оливковое масло - 2 ст. л;
• Бальзамический уксус - 1 ст. л;
• Дижонская горчица - 1 ст. л;
• Соль по вкусу;
• Молотый чёрный перец по вкусу;
• ½ зубчика чеснока.
Салат со свеклой, авокадо и моцареллой. \ Фото: edinstvennaya.ua.
Способ приготовления:
• Свеклу отварить до полной готовности;
• Слегка остудить её;
• Очистить;
• Нарезать равномерными кубиками;
• Убрать в холодильник на 15 минут;
• Помидоры и авокадо также нарезать равномерным кубиком;
• Лук нарезать тонкими полукольцами;
• Шпинат нашинковать;
• Сыр фету раскрошить;
• Смешать все ингредиенты со свеклой;
• Заправить салат лимонным соком, уксусом, горчицей;
• Посолить, поперчить и добавить мелко рубленный чеснок;
• Хорошо перемешать и подавать к столу, украсив свежерубленной зеленью.
7. Салат с брокколи, орехами и клюквой
Салат с брокколи, орехами и клюквой. \ Фото: dieta-pro.
Ещё один салат с брокколи в сочетании с клюквой и орехами приятно удивит, настолько, что, попробовав его однажды, вы вряд ли захотите с ним расстаться.
Ингредиенты:
• Брокколи - 4 кочана;
• Соль - 1-2 ст. л;
• Сушёная клюква - 100 г;
• Миндальные лепестки (или нарезанный миндаль) - 70 г;
• Очищенные семена подсолнуха - 40 г;
• Сыр чеддер - 200 г;
• Майонез - 200 г;
• Красный винный уксус - 1 ст. л;
• Сахар - 2–4 ст. л;
• Лимон - 1 шт;
• ½ столовой ложки семян мака.
Необычный салат. \ Фото: deztop.net.
Способ приготовления:
• Брокколи разобрать на соцветия;
• Крупные соцветия разрезать напополам;
• Подсоленную воду довести до кипения;
• Отправить в неё брокколи на 30 секунд;
• Затем переложить их в миску с ледяной водой до полного охлаждения;
• После выложить брокколи на бумажное полотенце;
• Сыр порезать кубиками;
• Смешать с семечками, орехами, клюквой;
• Добавить брокколи.
Для заправки:
• Смешать майонез, уксус, сахар, цедру лимона, лимонный сок (1 ст. л), соль и мак;
• Тщательно перемешать;
• Заправить салат и вновь перемешать;
• Отправить в холодильник на 20-30 минут.
8. Салат с капустой, финиками и сыром фета
Салат с красной капустой, финиками и фетой. \ Фото: google.ru.
Невероятно сочный, ароматный и слегка сладкий салат, который придётся по вкусу всем тем, кто хочет чего-то необычного.
Ингредиенты:
• Небольшая красная капуста - 1 кочан;
• Финики - 100 г;
• Сыр фета - 100 г;
• Оливковое масло - 3 ст. л;
• Лимонный сок - 2 ст. л;
• Соль по вкусу;
• Молотый чёрный перец по вкусу;
• Несколько веточек петрушки;
• Семена кунжута - 2 ч. л.
Вкусно. необычно и полезно. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Капусту нарезать тонкими полосками;
• Добавить масло, лимонный сок и специи;
• Перемешать;
• Финики и сыр нарезать соломкой или кубиком;
• Смешать с капустой;
• Тщательно перемешать;
• Добавить семена кунжута и мелко нарезанную петрушку.
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