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Продукты, которые полностью ликвидируют чувство голода

Продукты, которые полностью ликвидируют чувство голода

Ешь эти продукты чаще, и ты забудешь про лишний вес.

Ты удивишься, но обед из одной средней картошки, запеченной в мундире или отварной, в сочетании с овощным салатом – полностью удовлетворит твой разгулявшийся аппетит и подарит ощущение сытости. А все потому, что картофель входит в список продуктов, которые сразу притупляют чувство голода.

Продукты, которые полностью ликвидируют чувство голода

Диетологи также посоветовали чаще употреблять на обед продукты, богатые йодом: все морепродукты, включая доступную морскую капусту и водоросли, морскую соль. Эта группа продуктов способствует правильной работе обмена веществ, щитовидной железы, что отражается на аппетите и весе.

Продукты, которые полностью ликвидируют чувство голода

Также, держать аппетит под контролем и не переедать тебе помогут орехи, все виды капусты и цитрусовые.

Продукты, которые полностью ликвидируют чувство голода

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