Необычные автотрассы: дорога во Франции, по которой можно проехать только 2 раза в день

Дорога бухты Бурньеф.
Можно долго рассуждать о качестве дорог в той или иной стране, но автотрасса Пассаж дю Гуа во Франции является единственной в своём роде. Она появляется из-под 4-метрового слоя воды только дважды в день. Именно в это время по ней и можно проехать. Как говорится, кто не успел...
Дорога Пассаж дю Гуа находится во Франции и проходит по дну залива Бурньеф, соединяя материковую часть с островом Нуармутье. Звучит, вроде бы, безобидно и даже банально, но эта дорога живет собственной жизнью - по ней можно ездить только два раза в день в течение нескольких часов, после чего ее затапливает. Во время прилива Пассаж дю Гуа скрывается под 4-метровой толщей воды.
Дорога Пассаж дю Гуа.
Когда-то единственным способом достичь Нуармутье была лодка.
Автомобильная дорога по дну бухты Бурньеф.
Однако, дно бухты Бурньеф постепенно настолько занесло илом, что образовалась естественная дамба, которая поднимается из-под воды при отливе.
Дорога по дну бухты.
Это позволило людям и животным попадать на остров по суше.
Дорога позволяет людям и животным попадать на остров.
В 1701 году этот 4,5-километровый переход был впервые упомянут на карте, а примерно в 1840 году началось регулярные поездки на остров верхом, а позднее — на автомобилях.
Дорожные будни.
Из-за высокого прилива Пассаж дю Гуа, как правило, небезопасна для путешествий.
Прилив Пассаж дю Гуа.
Были предприняты защитные меры — построены специальные предупреждающие табло, которые информируют людей о грядущем наводнении.
Тут была дорога! ...ждем-с.
Но каждый год находятся те, кто игнорируют предупреждения и попадают в ловушку прилива.
Вода пока не спала. Но пешком дойти возможно.
К счастью, были построены специальные надводные спасательные конструкции - башни, на которых люди могут переждать до тех пор, пока вода не спадет.
Предупреждения о ловушках прилива.
Автомобиль при этом не спасти.
Автомобиль не спасти.
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