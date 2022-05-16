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Необычные автотрассы: дорога во Франции, по которой можно проехать только 2 раза в день


Дорога бухты Бурньеф.

Дорога бухты Бурньеф.

Можно долго рассуждать о качестве дорог в той или иной стране, но автотрасса Пассаж дю Гуа во Франции является единственной в своём роде. Она появляется из-под 4-метрового слоя воды только дважды в день. Именно в это время по ней и можно проехать. Как говорится, кто не успел...

Дорога Пассаж дю Гуа находится во Франции и проходит по дну залива Бурньеф, соединяя материковую часть с островом Нуармутье. Звучит, вроде бы, безобидно и даже банально, но эта дорога живет собственной жизнью - по ней можно ездить только два раза в день в течение нескольких часов, после чего ее затапливает. Во время прилива Пассаж дю Гуа скрывается под 4-метровой толщей воды.
Дорога Пассаж дю Гуа.

Дорога Пассаж дю Гуа.

 

Когда-то единственным способом достичь Нуармутье была лодка.
Автомобильная дорога по дну бухты Бурньеф.

Автомобильная дорога по дну бухты Бурньеф.

 

Однако, дно бухты Бурньеф постепенно настолько занесло илом, что образовалась естественная дамба, которая поднимается из-под воды при отливе.
Дорога по дну бухты.

Дорога по дну бухты.

 

Это позволило людям и животным попадать на остров по суше.
Дорога позволяет людям и животным попадать на остров.

Дорога позволяет людям и животным попадать на остров.

 

В 1701 году этот 4,5-километровый переход был впервые упомянут на карте, а примерно в 1840 году началось регулярные поездки на остров верхом, а позднее — на автомобилях.

Дорожные будни.

Дорожные будни.

 

Из-за высокого прилива Пассаж дю Гуа, как правило, небезопасна для путешествий.
Прилив Пассаж дю Гуа.

Прилив Пассаж дю Гуа.

 

Были предприняты защитные меры — построены специальные предупреждающие табло, которые информируют людей о грядущем наводнении.
Тут была дорога! ...ждем-с.

Тут была дорога! ...ждем-с.

 

Но каждый год находятся те, кто игнорируют предупреждения и попадают в ловушку прилива.
Вода пока не спала. Но пешком дойти возможно.

Вода пока не спала. Но пешком дойти возможно.

 

К счастью, были построены специальные надводные спасательные конструкции - башни, на которых люди могут переждать до тех пор, пока вода не спадет.
Предупреждения о ловушках прилива.

Предупреждения о ловушках прилива.

 

Автомобиль при этом не спасти.
Автомобиль не спасти.

Автомобиль не спасти.

 

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Необычные автотрассы: дорога во Франции, по которой можно проехать только 2 раза в день

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Необычные автотрассы: дорога во Франции, по которой можно проехать только 2 раза в деньПодписаться на мой Instagram
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