Методы, которые помогут делать уборку реже

Уборка — не самое легкое и приятное занятие. Однако без нее не обойтись. К счастью, мы нашли несколько интересных методов, которые помогут не только навести порядок вокруг нас, но и разложить мысли по полочкам.

Организация пространства и распорядка дня в вашем доме может положительно повлиять на ваше психическое здоровье, гармонию в семье.

«Магическая уборка» по методу Мари Кондо

«Уборка в стиле дзен» от буддийского монаха Шуке Мацумото

Метод Кайдзен

Метод Флайледи

Сверкающий дом

Анонимные лентяйки

Исследование, проведенное среди молодежи в 2017 году, показало, что беспорядок напрямую связан с прокрастинацией. А эта проблема сейчас знакома очень многим. Именно поэтому организованный домашний быт может значительно повысить не только настроение, но также производительность и креативность.Мари Кондо — автор революционной методики организации пространства вокруг нас «КонМари». Согласно этому методу, необходимо навести порядок всего один раз в жизни, чтобы хаос больше никогда не вернулся в наш быт.Прежде, чем приступать к расхламлению, отчетливо представьте свой идеальный дом и образ жизни. Это очень важный шаг, который поможет вам понять, какого эмоционального состояния вы хотите достичь после завершения уборки.Перебирайте вещи по категориям, а не по их местоположению. Например, соберите в одном месте всю одежду в доме, даже не сезонную и убранную на хранение. Это позволит вам за один раз рассортировать и сложить по местам все и ничего не упустить. Всего категорий пять и расположены они в таком порядке: одежда, книги, документы и важные бумаги, разные мелочи (украшения, провода, рукодельные принадлежности, кухонная утварь, косметика и т.д) и сентиментальные вещи (фотографии, открытки, сувениры). Такая последовательность выбрана не случайно, она позволяет вам потренироваться расставаться с менее значимыми вещами, чтобы в последствии перейти к более сложным.«Мой шкаф до и после приборки. Я испытываю столько радости!»Вещи рекомендуется хранить по принципу «легко достать — легко убрать», так, например, одежда, вместо привычных горизонтальных стопок, складывается вертикально, что позволяет не нарушать порядок, когда вам необходимо что-то достать. У Мари есть собственная техника складывания одежды, которая позволяет все хранить эстетично и практично, а также сократить количество регулярных уборок в шкафу до минимума.Когда начнете перебирать вещи, прислушивайтесь к своим ощущениям. Если предмет вызывает у вас положительные эмоции, то его можно оставить. Если же вы начинаете искать оправдания, почему стоит оставить данную вещь, то расстаньтесь с ней.Убираясь по методу КонМари, мы подходим к этому процессу осознанно и расчищаем пространство для того, что действительно важно. Такой подход не только позволяет вам избавиться от лишнего, но и помогает навести порядок в голове, определить цели и осознанно подходить к покупкам в будущем.«Я провела большую работу: перекрасила стены, заменила мебель и вывезла целую кучу мусора. Раньше я закрывала в эту комнату дверь от стыда, но теперь чувствую себя здесь совершенно свежей, новой и вдохновленной!»Наш мир очень хаотичен, бывает тяжело подстроиться под ход времени и событий. И в таком темпе жизни уборка — не самое приятное занятие, которое у многих не вызывает положительных эмоций. Буддийский монах Шуке Мацумото предлагает уникальную дзен-методику, основанную на принципах син-буддизма, где уборка воспринимается как нечто более глубокое и осознанное, чем обычная рутина.Вещи становятся мусором, если к ним относиться, как к мусору. Это, казалось бы, простое утверждение несет в себе глубокий смысл. И требует от нас относиться к предметам с уважением и признательностью, признавая их неотъемлемую ценность. Когда мы бережно относимся к своим вещам, мы распространяем эту заботу на наше собственное благополучие и, как следствие, на благополучие окружающих. Согласно философии Шуке Мацумото, люди, которые не уважают вещи, не могут уважать других людей.Делайте небольшую уборку утром. Чтобы в полной мере использовать терапевтический потенциал уборки, Мацумото предлагает включить ее в наш распорядок дня. Таким образом, мы создаем ритуал, который задает позитивный тон всему дню. Превратите уборку в медитативную практику, позволяющую нам начинать каждый день с ясным умом и целеустремленностью.После того, как вы что-то достали, вы должны закрыть то, что открыли. Этот совет выходит за рамки буквальных действий по закрытию дверей шкафов и банок от круп. Закрытие становится символическим жестом, отражающим наше стремление завершить начатое и сохранить баланс.Из страны восходящего солнца к нам также пришел еще один подход к организации — Кайдзен, что в переводе с японского обозначает «перемены к лучшему». Наведение порядка основано на принципе «5 S»:Сортировка (яп. Seire). Рассортируйте свои вещи, избавьтесь от того, чем больше не пользуетесь. Определите для себя то, что вам действительно нужно и полезно. Вы удивитесь, сколько свободного места освободится на ваших полках.Разложите все по местам (Seiton). Определите свое место для всех вещей. Если все предметы будут храниться на четко определенных местах, то вам будет проще находить то, что ищете, и без усилий поддерживать порядок во всех помещениях дома.«Ко дню рождения мамы мы прибрались в кладовой»Блеск (Seiso). После того, как все разложили по местам, можно переходить к уборке. Метод Кайдзен предполагает недолгую уборку каждый день и периодически тщательную. Поначалу выполнение этого шага может показаться вам слишком медленным и трудоемким, но как только вы поймете идею, каждое задание займет у вас всего несколько минут.Стандартизация (Seiketsu). Сделайте три предыдущих шага вашими ежедневными привычками. Они позволят вам поддерживать чистоту в доме без особых усилий.Поддержка (Shitsuke). Суть метода основана на дисциплине. Будучи дисциплинированным и следуя Кайдзен, вы забудете о трудоемкой уборке и будете тратить на нее мало времени. А также этот подход поможет вам натренировать силу воли и поможет вам без усилий организовывать остальные аспекты жизни.«Взяла себя в руки: до и после»Еще одна удобная система уборки, разработанная американской домохозяйкой Марлой Силли, до недавнеговремени была одной из самых известных в мире. Однако сейчас во многом является устаревшей, но очень многие принципы можно использовать в работе и сейчас.Система Флайледи делит дом на пять зон, и каждую неделю месяца вы уделяете особое внимание одной из них:Зона 1: прихожая, корридоры, крыльцо; Зона 2: кухня; Зона 3: ванная комната, санузел и одна дополнительная комната, например, детская; Зона 4: спальня; Зона 5: гостиная.В условиях различий планировок в разных квартирах и домах, мы рекомендуем использовать данный список в качестве примера, но разделить зоны в доме по удобному для вас принципу.После того, как определите зоны для уборки, выделите в течение дня время, когда в течение 15 минут вы будете убирать мусор в назначенном месте. Сама Силли предлагает заниматься этим утром после пробуждения и вечером, перед сном.Не пытайтесь выполнять рутинную работу в первый же день, выберите три дела на утро и три дела на вечер. Чтобы не утомиться и не забросить данный метод, Марла рекомендует не загонять себя в рамки и не чувствовать себя обязанным привести в идеальный порядок все и сразу. Делайте все постепенно, шаг за шагом, и тогда это превратится в ежедневный ритуал, который не будет раздражать, но позволит поддерживать чистоту и порядок.«Я посвятила 25 минут тому, чтобы привести в порядок ванную комнату. Не идеально, но выглядит лучше.»Уникальность этого метода состоит в том, что он не имеет конкретного автора. Он появился на одном немецком форуме по интересам, откуда в последствии разошелся по всему миру. Участники форума беспрестанно предлагают новые идеи, упрощающие быт, помогают разобраться новичкам и дают друг другу дельные советы.Заведите утренние ритуалы. Сразу после подъема выполняйте любые базовые действия, которые позволят вам продуктивно начать день и поддерживать чистоту. Заправьте кровать, проветрите комнату, протрите раковину после того, как почистили зубы, подготовьте мусор на выброс и т.д. Доведите это до автоматизма, и они станут частью вашей жизни и перестанут доставлять дискомфорт.Выбирайте «комнату дня» и тратьте на уборку в ней до получаса. Сделайте чек-листы на каждый день, чтобы точно помнить, что вам необходимо сделать и ничего не упустить. Например, если комната дня спальня, список может выглядеть так: поменять постельное белье, полить цветы, протереть пыль на полках и т.д.Также составляйте планы на вечер, чтобы облегчить себе утренние сборы. Подготовьте одежду, обед и все необходимые вещи, чтобы начать следующий день.Данный метод предполагает отсутствие генеральной уборки, поэтому стоит научиться убирать за собой сразу. Постарайтесь сразу мыть за собой посуду, протирайте за собой стол и то, что испачкалось. Приучите к этому и домочадцев, и уборка будет доставлять меньше хлопот.Один из самых старых, но не менее актуальных в наши дни, методов был создан Сандрой Фелтон после того, как она не смогла найти дома свою научную диссертацию. Такое кого угодно из себя выведет! Именно поэтому Сандра и продумала удобную систему быстрой уборки с минимальными затратами энергии, которая полюбилась многим.Делегирование обязанностей. У всех есть те дела, которые совершенно не по душе. Например, вы не любите мыть посуду, а для вашего мужа в этом нет ничего некомфортного. Попросите его помочь с этим делом, а сами займитесь другим. Детей можно просить о помощи с уборкой в веселой игровой форме.Утром и вечером делайте буквально пару необъемных домашних дел. Что это будет — выбор исключительно ваш, однако «анонимные лентяйки» рекомендуют продумывать список дел заранее, чтобы не тратить времени на раздумья и ничего не упустить.«20 минут, чтобы помочь себе в будущем. Да, это гостиничный номер.»Во время уборки доставайте три коробки для сортировки вещей: «на выброс», «продать или отдать» и «на хранение». Это позволяет во время экспресс-уборки быстро решать, куда положить ненужную вещь, чтобы потом определить ее дальнейшую судьбу. Также это позволяет не разводить еще больший бедлам в процессе наведения порядка.И еще одно важное правило, которое здорово упростит вашу жизнь: если дело требует не более 30 секунд вашего времени, сделайте его сразу и приучите к этому домашних. Например, помойте тарелку после еды или протрите стол после обеда. Такой подход позволит вам содержать дом в чистоте и не тратить на это много времени и сил.Какой из методов вам показался наиболее действенным? Возьмете ли какие-то советы на вооружение?