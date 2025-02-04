Как устранить неприятные запахи в студии, если они уже захватили всю квартиру

Квартира-студия – это удобное и современное решение, которое позволяет себя чувствовать комфортно даже на небольшой площади. Однако есть у такой планировки и существенный минус: за счет того, что кухня объединена с гостиной, во время готовки запахи разлетаются по всей квартире.
Сегодня мы расскажем, как этого избежать, чтобы неприятные ароматы не портили атмосферу в вашем доме.
Совет 1: Открывайте окно во время и после готовки
Поставьте окно на проветривание, когда начнете готовить.
Даже если на кухне установлена хорошая вытяжка (а для студии – это обязательное условие), все равно запахи от плиты и духовки распространяются по всей квартире невероятно быстро. По этой причине нужно не забывать открывать окно на кухне, как только вы приступаете к готовке. Идеальным вариантом было бы создать сквозняк, чтобы все ароматы поскорее «испарились», но в студии это сделать совсем непросто. Если есть возможность, сразу после завтрака, обеда или ужина, вместе с окном открывайте входную дверь. Хватит буквально 20-30 секунд для того, чтобы заменить большую часть воздуха свежим.
Обратите внимание, что студию нужно регулярно проветривать. Если этого не делать, запах постепенно будет оседать на шторах, коврах, мягкой мебели, обоях. И чем интенсивнее ароматы, тем сильнее они будут «впитываться» в поверхности. Когда вы дома, это не так сильно ощущается, но при входе в квартиру с улицы, запахи сразу будут «нападать» со всех сторон.
Совет 2: Уменьшите количество текстиля
Замените тяжелые шторы на кухне римскими
Из предыдущего пункта вытекает следующий. Так как текстиль хорошо впитывает запахи, и потом, чтобы от них избавиться, нужно только постирать все шторы, полотенца и одежду, попробуйте сократить его количество. Например, на кухне вместо тяжелых гардин можно повесить римские шторы (их легко чистить обычной губкой), а в гостиной ограничиться полупрозрачными занавесками (если окна выходят на северную сторону). Что касается одежды, которая висит в прихожей, то ее лучше убирать в шкаф. Если изо дня в день оставлять куртки на открытых вешалках, то они быстро пропитаются сильными запахами. Также важным нюансом является ковер – не нужно стелить его на кухне или в обеденной зоне. В крайнем случае выбирайте изделие с коротким ворсом, чтобы его было проще приводить в порядок.
Совет 3: Чистите технику как можно чаще
Сразу после готовки чистите плиту.
После готовки моете посуду, протираете столешницу и идете отдыхать? А как же плита, на которой остались брызги масла? Или духовка, в которой запекалось мясо? Любые загрязнения, оставаясь на поверхности, продолжают издавать неприятный запах, поэтому лучше сразу удалять их, а не ждать субботы, чтобы провести генеральную уборку.
Самый простой и быстрый вариант – купить специальный спрей для уборки всех кухонных поверхностей, нанести его на столешницу, кухонный фартук, бытовую технику, подождать пять минут, а затем протереть губкой. На всю эту процедуру потребуется пара минут, зато воздух в комнате станет более чистым и свежим.
Обратите внимание: Не стоит забывать и про регулярную чистку вытяжки. Пыль, которая оседает внутри нее, тоже собирает запахи, поэтому хотя бы раз в месяц нужно снимать решетку и протирать фильтры.
Совет 4: Протирайте стены раз в 3 месяца
В зависимости от покрытия, можно использовать швабру или тряпку
Помните, мы говорили о том, что текстиль и мягкая мебель впитывают запахи? Оказывается, на это способны и другие поверхности, в частности стены. Чем реже вы проветриваете квартиру, тем больше на них оседает пыли и разных ароматов, которые потом очень сильно ощущаются. Поэтому раз в сезон следует очищать стены от загрязнений. Только перед тем, как начинать это делать, узнайте, какой способ очистки подходит для ваших стен. Дело в том, что некоторые покрытия нельзя тереть, например, шваброй – можно лишь пользоваться мягкой губкой и слабым мыльным раствором. Если краска или обои моющиеся, проблем возникнуть не должно.
Совет 5: Чаще убирайте пыль
Протирайте не только столы, но и шкафчики.
Казалось бы, банальный совет, но почему-то многие его игнорируют. Пыль не только портит микроклимат в квартире, вредит здоровью (провоцирует кашель, аллергию), но также собирает на себя все запахи. Поэтому не забывайте о том, что влажная тряпка – ваш лучший друг. Регулярно протирайте все горизонтальные поверхности, особое внимание уделяя пространству вокруг плиты (помним про капли жира, да?)
Также следует тщательно отмывать плинтуса, молдинги и карнизы – это можно делать реже, чем уборку других поверхностей, главное – не запускать. Раз в три-четыре месяца следует установить стремянку и протереть верхние поверхности шкафов, холодильника и прочие мест, до которые в обычные дни вы «не дотягиваетесь».
Совет 6: Правильно пользуйтесь посудомоечной машиной
Загружайте посудомойку и сразу включайте ее
Иногда неприятные запахи на кухне появляются не из-за того, что у вас подгорело мясо или сбежало молоко – всему виной может стать посудомоечная машина, в которую вы загрузили грязную посуду и оставили ее там на некоторое время. Эксперты советуют сразу же запускать режим мойки, а по окончании цикла обязательно открывать дверцу, чтобы посудомойка проветривалась, а не «накапливала» влагу и конденсат.
Также нужно следить за уровнем соли и регулярно проверять состоянии фильтра. Вполне возможно, запах появился из-за того, что его давно пора почистить. И не забывайте для профилактики «прогонять» посудомоечную машину с содой. Засыпьте 100 граммов в отделение для порошка и включите самый короткий режим. Вуаля – прибор очищен и продезинфицирован.
Совет 7: Используйте аромадиффузоры
Пользуйтесь аромадиффузором или интерьерным парфюмом
В последнее время невероятно популярными стали ароматические диффузоры, способные в считанные минуты наполнить комнату потрясающим запахом, который вы самостоятельно выбрали. Обычно их ставят в спальне, прихожей, гостиной, но на кухне расположить также можно. Если соблюдать все предыдущие пункты, аромадиффузор станет закрепляющим моментом, и сможет легко заглушить едва уловимый запах еды. Также вместо него можно использовать интерьерный парфюм или включить аромалампу.
А тем, кто предпочитает натуральные способы нейтрализации ароматов, пригодится следующий лайфхак. Поставьте на комод или журнальные столик несколько небольших мисок с крупной солью – она отлично впитывает запахи. Также можно добавить несколько капель эфирного масла или апельсинового/лимонного сока, чтобы в воздухе витал приятный цитрусовый аромат. Не менее эффективными, чем соль, будут кофейные зерна или свежемолотый кофе. Он не только нейтрализует неприятные запахи, но также поднимет настроение и наполнит энергией, благодаря своему бодрящему аромату.
Совет 8: Установите прозрачные двери или перегородку
Подойдут как стеклянные двери, так и перегородка
Пожалуй, этот способ самый кардинальный, но очень действенный. Чтобы защитить гостиную от запахов, доносящихся с кухни, но при этом не сократить свободное пространство и не лишить себя комфорта, можно установить между комнатами стеклянную перегородку или прозрачные двери. Они создадут визуальную связь между кухней и гостиной, сохраняя четкие контуры, а также сделают интерьер легким и воздушным, так как не будут препятствовать попаданию солнечного света. Что касается запахов, то они останутся в пределах кухни, и вам останется лишь включить вытяжку или поставить окно на проветривание в процессе готовки.
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