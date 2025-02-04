Как устранить неприятные запахи в студии, если они уже захватили всю квартиру

Квартира-студия – это удобное и современное решение, которое позволяет себя чувствовать комфортно даже на небольшой площади. Однако есть у такой планировки и существенный минус: за счет того, что кухня объединена с гостиной, во время готовки запахи разлетаются по всей квартире.







Сегодня мы расскажем, как этого избежать, чтобы неприятные ароматы не портили атмосферу в вашем доме.

Совет 1: Открывайте окно во время и после готовки

Совет 2: Уменьшите количество текстиля

Совет 3: Чистите технику как можно чаще

Совет 4: Протирайте стены раз в 3 месяца

Совет 5: Чаще убирайте пыль

Совет 6: Правильно пользуйтесь посудомоечной машиной

Совет 7: Используйте аромадиффузоры

Совет 8: Установите прозрачные двери или перегородку

Поставьте окно на проветривание, когда начнете готовить.Даже если на кухне установлена хорошая вытяжка (а для студии – это обязательное условие), все равно запахи от плиты и духовки распространяются по всей квартире невероятно быстро. По этой причине нужно не забывать открывать окно на кухне, как только вы приступаете к готовке. Идеальным вариантом было бы создать сквозняк, чтобы все ароматы поскорее «испарились», но в студии это сделать совсем непросто. Если есть возможность, сразу после завтрака, обеда или ужина, вместе с окном открывайте входную дверь. Хватит буквально 20-30 секунд для того, чтобы заменить большую часть воздуха свежим.Обратите внимание, что студию нужно регулярно проветривать. Если этого не делать, запах постепенно будет оседать на шторах, коврах, мягкой мебели, обоях. И чем интенсивнее ароматы, тем сильнее они будут «впитываться» в поверхности. Когда вы дома, это не так сильно ощущается, но при входе в квартиру с улицы, запахи сразу будут «нападать» со всех сторон.Замените тяжелые шторы на кухне римскимиИз предыдущего пункта вытекает следующий. Так как текстиль хорошо впитывает запахи, и потом, чтобы от них избавиться, нужно только постирать все шторы, полотенца и одежду, попробуйте сократить его количество. Например, на кухне вместо тяжелых гардин можно повесить римские шторы (их легко чистить обычной губкой), а в гостиной ограничиться полупрозрачными занавесками (если окна выходят на северную сторону). Что касается одежды, которая висит в прихожей, то ее лучше убирать в шкаф. Если изо дня в день оставлять куртки на открытых вешалках, то они быстро пропитаются сильными запахами. Также важным нюансом является ковер – не нужно стелить его на кухне или в обеденной зоне. В крайнем случае выбирайте изделие с коротким ворсом, чтобы его было проще приводить в порядок.Сразу после готовки чистите плиту.После готовки моете посуду, протираете столешницу и идете отдыхать? А как же плита, на которой остались брызги масла? Или духовка, в которой запекалось мясо? Любые загрязнения, оставаясь на поверхности, продолжают издавать неприятный запах, поэтому лучше сразу удалять их, а не ждать субботы, чтобы провести генеральную уборку.Самый простой и быстрый вариант – купить специальный спрей для уборки всех кухонных поверхностей, нанести его на столешницу, кухонный фартук, бытовую технику, подождать пять минут, а затем протереть губкой. На всю эту процедуру потребуется пара минут, зато воздух в комнате станет более чистым и свежим.Обратите внимание: Не стоит забывать и про регулярную чистку вытяжки. Пыль, которая оседает внутри нее, тоже собирает запахи, поэтому хотя бы раз в месяц нужно снимать решетку и протирать фильтры.В зависимости от покрытия, можно использовать швабру или тряпкуПомните, мы говорили о том, что текстиль и мягкая мебель впитывают запахи? Оказывается, на это способны и другие поверхности, в частности стены. Чем реже вы проветриваете квартиру, тем больше на них оседает пыли и разных ароматов, которые потом очень сильно ощущаются. Поэтому раз в сезон следует очищать стены от загрязнений. Только перед тем, как начинать это делать, узнайте, какой способ очистки подходит для ваших стен. Дело в том, что некоторые покрытия нельзя тереть, например, шваброй – можно лишь пользоваться мягкой губкой и слабым мыльным раствором. Если краска или обои моющиеся, проблем возникнуть не должно.Протирайте не только столы, но и шкафчики.Казалось бы, банальный совет, но почему-то многие его игнорируют. Пыль не только портит микроклимат в квартире, вредит здоровью (провоцирует кашель, аллергию), но также собирает на себя все запахи. Поэтому не забывайте о том, что влажная тряпка – ваш лучший друг. Регулярно протирайте все горизонтальные поверхности, особое внимание уделяя пространству вокруг плиты (помним про капли жира, да?)Также следует тщательно отмывать плинтуса, молдинги и карнизы – это можно делать реже, чем уборку других поверхностей, главное – не запускать. Раз в три-четыре месяца следует установить стремянку и протереть верхние поверхности шкафов, холодильника и прочие мест, до которые в обычные дни вы «не дотягиваетесь».Загружайте посудомойку и сразу включайте ееИногда неприятные запахи на кухне появляются не из-за того, что у вас подгорело мясо или сбежало молоко – всему виной может стать посудомоечная машина, в которую вы загрузили грязную посуду и оставили ее там на некоторое время. Эксперты советуют сразу же запускать режим мойки, а по окончании цикла обязательно открывать дверцу, чтобы посудомойка проветривалась, а не «накапливала» влагу и конденсат.Также нужно следить за уровнем соли и регулярно проверять состоянии фильтра. Вполне возможно, запах появился из-за того, что его давно пора почистить. И не забывайте для профилактики «прогонять» посудомоечную машину с содой. Засыпьте 100 граммов в отделение для порошка и включите самый короткий режим. Вуаля – прибор очищен и продезинфицирован.Пользуйтесь аромадиффузором или интерьерным парфюмомВ последнее время невероятно популярными стали ароматические диффузоры, способные в считанные минуты наполнить комнату потрясающим запахом, который вы самостоятельно выбрали. Обычно их ставят в спальне, прихожей, гостиной, но на кухне расположить также можно. Если соблюдать все предыдущие пункты, аромадиффузор станет закрепляющим моментом, и сможет легко заглушить едва уловимый запах еды. Также вместо него можно использовать интерьерный парфюм или включить аромалампу.А тем, кто предпочитает натуральные способы нейтрализации ароматов, пригодится следующий лайфхак. Поставьте на комод или журнальные столик несколько небольших мисок с крупной солью – она отлично впитывает запахи. Также можно добавить несколько капель эфирного масла или апельсинового/лимонного сока, чтобы в воздухе витал приятный цитрусовый аромат. Не менее эффективными, чем соль, будут кофейные зерна или свежемолотый кофе. Он не только нейтрализует неприятные запахи, но также поднимет настроение и наполнит энергией, благодаря своему бодрящему аромату.Подойдут как стеклянные двери, так и перегородкаПожалуй, этот способ самый кардинальный, но очень действенный. Чтобы защитить гостиную от запахов, доносящихся с кухни, но при этом не сократить свободное пространство и не лишить себя комфорта, можно установить между комнатами стеклянную перегородку или прозрачные двери. Они создадут визуальную связь между кухней и гостиной, сохраняя четкие контуры, а также сделают интерьер легким и воздушным, так как не будут препятствовать попаданию солнечного света. Что касается запахов, то они останутся в пределах кухни, и вам останется лишь включить вытяжку или поставить окно на проветривание в процессе готовки.