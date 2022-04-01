Родившая 20-го ребенка мать, поделилась секретами, как организовала быт огромной семьи

Семья Рэдфордов.

Семья живет в старом особняке, и они очень гордятся, что не прибегали к помощи кредитов или займов при его покупке.

Семья Рэдфордов на утреннем шоу в Британии.

Зрители были поражены, как хорошо вели себя дети во время съемок.

Сью и Ноэль и их двадцать детей.

1. Люк 16 лет, 2. Хлоя 22 года, 3. Милли 16 лет, 4. Кэйти 14 лет, 5. Крис, 28 лет, 6. Софи 23 года, 7. Хелли два года,8. Даниэль 18 лет, 9. Элли 12 лет, 10.Фиби 13 мес., 11. новорожденный Арчи, 12. Джош 10 лет, 13.Джек 20 лет, 14.Эйми 11 лет, 15. Тилли 7 лет, 16. Макс 8 лет, 17. Каспер 4 года, 18. Оскар пять лет, 19. Джеймс 13 лет.