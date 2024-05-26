Стрип-клубы района Пигаль — злачное дно Парижа 70-х

Парижский район Пигаль традиционно был местом сосредоточения разнообразных кабаре, стрип-клубов, борделей и секс-шопов. В то же время это был традиционно буржуазный район, возможно потому, что здесь проживали такие знаменитости 20-го века, как Андре Бретон и Пабло Пикассо. Такая комбинация похабного прошлого и перспективного настоящего придавала району Пигаль сомнительную и несколько грустную атмосферу.

Автор этих фотографий — Жиль Эли Коэн (Gilles Elie Cohen) — осенью 1979 года на протяжении нескольких недель повсюду следовал за старейшей и самой уважаемой стриптизершей района, документируя всю подноготную самых злачных мест Парижа.Содержание этого материала предназначено только для совершеннолетних (18 и более лет).В сентябре 1979 года, я несколько недель повсюду следовал за Лоло Пигаль. Она была старейшей стриптизершей района Пигаль, сейчас ее уже нет в живых. Она была умной и рафинированной женщиной и пользовалась в районе большим уважением. Для меня она была неким проходным билетом — если ты пришел в клуб с Лоло, ты неприкасаем. Я мог проходить куда угодно.Когда мои родители переехали в Париж из Туниса в начале 70-х, они поселились недалеко от района Пигаль. Я не жил с ними, но часто навещал, прогуливаясь вверх и вниз по Монмартру.Конечно же, как настоящий парижанин, я заходил в секс-шопы и даже видел парочку пип-шоу. Правда, сейчас, благодаря строительному буму последних десятилетий , здесь больше нет проституток, стоящих у дверей отелей.Что же касается стрип-клубов — я никогда не мог, да и до сих пор не могу позволить себе в них ходить. Снимая Лоло Пигаль той осенью, я понял, как много мужчин с радостью расстаются с последними деньгами в обмен на немного ласки и стриптиз. Я никогда не понимал этого.То, что открывалось мне во время съемок в этих местах — это мрачный и пагубный мир. Мир сексуальной убогости и эксплуатируемых женщин. Возможно, во всем этом был некий гламурный аспект, но я его не увидел. Мне кажется, свои лучшие годы район Пигаль проживал в конце 19-го — начале 20 века. К сожалению, я пришел позже.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)