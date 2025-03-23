Как можно легко и быстро разрезать веревку голыми руками

Что делать, если нужно срочно разрезать веревку или шнурок, а подходящего инструмента вроде ножа или ножниц под рукой нет? Можно ли хоть как-то вывернуться из столь непростой ситуации и решить вопрос? Ответ – да. На самом деле разрезать веревку можно едва ли не голыми руками, однако для этого придется приложить куда больше физических усилий, чем хотелось бы.
Без ножа и ножниц. ¦Фото: ya.ru.
На самом деле все просто, как пареная репа. Для разрезания веревки голыми руками нам понадобится: две руки, две ноги и, собственно, сама веревка. Неплохо, если под рукой окажется фломастер, маркер или хотя бы карандаш, чтобы можно было сделать на веревке или шнурке маркировку в том месте, где она должна быть разрезана.
Разрезать не сложно. ¦Фото: youtube.com.
Шаг первый: разворачиваем веревку, кладем ее на землю и наступаем двумя ногами так, чтобы то место, где веревка будет разрезаться, оказалось между ступней. Ноги при этом должны быть расставлены где-то на широте плеч. Шаг второй, длинный свободный конец веревки протягивается под тем местом, где мы собирались резать. После этого свободный конец берется в две руки так, чтобы его можно было тягать взад-вперед.
Нехитрая операция. ¦Фото: youtube.com.
Дальше дело остается за малым: натягиваем веревку или шнурок так, чтобы она была под максимальным напряжением. Дальше начинаем тягать ее взад-вперед. Немного усердия и совсем скоро веревка, протянутая между ногами, начнет лопаться. Разрезать таким способом можно почти все, что угодно, включая разнообразные шнурки. Кроме того, данный способ в большинстве случаев позволяет разрезать даже толстые веревки с использованием в качестве «пилы» куда более тонких веревок.
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