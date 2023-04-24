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Сахарские муравьи покрыты мехом

Сахарский муравей



ФОТО: НОРМАН НАН ШИ И НАНЬФАН Ю / COLUMBIA UNIVERSITY 


Сахарские муравьи отлично чувствуют себя в пятидесятиградусную жару, от которой плавится даже подошва обуви. Такая термоустойчивость обеспечивается мелкими волосками, которыми покрыто всё тело муравья.

Сахарский муравей
ФОТО: НОРМАН НАН ШИ И НАНЬФАН Ю / COLUMBIA UNIVERSITY

В 2015 году учёные привезли в свою лабораторию в Бельгии сахарских муравьев-бегунков. Под микроскопом они обнаружили множество плотных волосков с треугольным сечением, которые отлично отражали свет. Мех муравьёв работает как призма: преломляет солнечные лучи. Для подтверждения гипотезы одного муравья побрили крохотным скальпелем и разместили под источником света. Температура насекомого резко поднялась. По мнению учёных, подобного способа охлаждения нет ни у одного живого существа в мире.

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Сахарские муравьи покрыты мехом

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Сахарские муравьи покрыты мехомПодписаться на мой Instagram
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