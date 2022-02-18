Бизнес по-русски: попрошайки в метро

Каждое утро в метро встают на дежурство профессиональные нищие, цель у которых одна — разжалобить и получить наибольшую сумму от пассажиров.
Ко многим из них уже привыкли, каждый день они стоят в одних и тех же переходах, на одних и тех же местах.
Честный попрошайка
Больше двух часов ушло на то, чтобы найти в московской подземке настоящего нищего. Увидеть такого попрошайку в столичном метро почти невозможно, тому есть ряд причин. Во-первых, люди из попрошайнического бизнеса повсюду, они всегда видят «новеньких» и прогоняют их. Во-вторых, если попрошайка не уходит, к нему могут быть применены более жесткие меры, его могут избить, порезать, увезти за город. В-третьих, слишком большая конкуренция, да и люди просто перестают верить, что человеку действительно нужна помощь, они не видят разницы…
Это был небольшой сухонький старичок, в черной длинной куртке, которая явно была не его размера, с седыми волосами и длинной бородой, с грустными глазами и натянутой улыбкой. Люди неохотно давали ему деньги, на что указывал пустой стаканчик: за полчаса моего наблюдения никто и монетки не кинул. Решаюсь подойти.
—А расскажите, как вы попали сюда? Как дошли до такой жизни? Интересно же, — после недолгого знакомства спрашиваю я. Денег он сразу от меня не потребовал, удивительно.
—Да как попал, я здесь бываю только когда кушать нечего, так-то у меня пенсия и жена есть. Пенсии на все не хватает, вот и прошу помощи у народа иногда.
—То есть вы не работаете здесь, а просто просите помощи? — пытаюсь узнать о его принадлежности к бизнесу «бедняков»
—Как эти что ли? — машет он рукой в сторону соседнего перехода, — Я сам по себе, зачем мне с кем-то делиться, когда я сам хочу есть?
—Но ведь это опасно, вы наверняка сами знаете?
—Мне 69 лет, я многое повидал в этой жизни, умирать не боюсь, но пока могу, буду кормить и себя и жену. — почесывая бороду, говорит старик.
—Смерти не боитесь, получается, значит так и будете сюда ходить пока не прогонят?
—Либо пока сам не умру, — улыбается старик.
—Много проблем тут было? Прогоняли? Угрожали?
—Бывало, подходили попрошайки беременные и пытались прогнать, ну я палкой своей замахнусь на них, они и уйдут.- Старик показывает мне трость.
—А кроме них никто не приходил? — удивляюсь я.
—Приходил мужик какой-то, говорил, что если не уйду, меня уже никто не найдет, но мне все равно, я вернулся, — с явной грустью рассказывает он.
—Ну, а в целом как? Денег тут много собираете?
—Да не особо. Я же просто стою, не прошу никого, не пристаю к людям проходящим, иногда только молитву прочитаю в слух, и дальше молчу. Но на хлеб в конце дня хватает.
—А сколько получается за день, если не секрет?
—Рублей двести или триста, больше редко.
—А как же родственники? Внуки? Дети?
—Все разъехались, кто куда, а про нас стариков все забывают, кому мы нужны, пользы от нас же нет, вот мы и выживаем как можем, — старик опустил глаза в пол.
—А кем вы раньше были? До старости?
—На заводе работал, сначала детали вытачивал, потом людей учил как правильно, потом руководил, потом почти начальником стал, — старик замолкает, — но как-то не получилось, теперь вот так, видишь, — продолжает после долгой паузы.
Дедушка говорит довольно-таки медленно, делая паузы, так что беседа наша длится уже довольно долго. Я решаю, дать ему немного на хлеб, на что старик улыбается и кланяется.
Проблема наших дней
Проблема с попрошайками наиболее актуальна именно в столице, в городе, где найти работу в общем-то не так уж и сложно. По данным департамента труда и занятости, в банке данных содержится множество вакансий для людей с ограниченными возможностями. Технические средства реабилитации, а также протезно-ортопедические изделия выдаются всем нуждающимся бесплатно через отделения Фонда социального страхования РФ. Люди с ограниченными возможностями могут получить образование дистанционно за счет федерального и городского бюджетов. Но многим протянуть руку или шапку проще, чем заработать честным трудом.
Особенности работы попрошаек
Станция «Сокол», 7 часов утра. Группа людей в темной одежде стоит и ждет во дворах жилых домов и под автострадами у темных машин. Через некоторые время к ним подходят другие люди в рваной и грязной одежде. Эти вторые получают какие то пакеты, вещи, картонки. Десятиминутная перекличка, минутное обсуждение будущего дня и «попрошайки» отправляются в коридоры Московского метро. Дни напролет эти люди играют роли, которые должны задевать некие струны души. Они активно воздействуют на желание помочь тому, кому это действительно нужно. Их не интересуют люди, им важно найти в толпе тот типаж, который точно подаст. Именно такой человек и подвергнется особому вниманию со стороны попрошайки.
1. «Инвалиды войны»
Выдают себя за контуженых, раненых, обескровленных военных, в особенности «афганцев» или «чеченцев». Раньше это были главные «нищие» в метро, но в последние годы они практически исчезли из подземки. Может, потому что милиция активнее гоняет попрошаек, а с коляской далеко не убежишь.
2.«Мадонны»
Женщины с детьми или беременные девушки.
3. «Православные» старушки и старики
Такие чаще всего выпрашивают деньги «ради Христа», просят на хлеб и лекарства. В последние годы их количество сильно увеличилось. Но за эти годы многое изменилось, бабушки и дедушки стали лучше одеваться, одежда стала дороже, можно увидеть хорошую обувь и дубленки.
4. Инвалиды
На данный момент это самая распространенная группа попрошаек. Они подворачивают рукава или брюки, если у них отсутствуют конечности, чтобы люди отчетливо понимали и видели это.
5. Нищие с животными
Стоят, в основном, в переходах. Жалость к животным у людей просыпается чаще всего, поэтому «на корм» подают охотнее.
6. Алкаши-бомжи
Не состоят ни в каких группировках, чаще всего такая работа для них одноразовая. Просят только когда им нужна очередная доза спиртного. Выпив, они засыпают прямо на станциях, либо в вагонах. Чаще всего таких можно видеть на кольцевой ветке метро.
Попрошайка-ветеран
Таганско-Краснопресненская линия, побитый и грустный «ветеран» на коляске катается по вагонам и просит помощи у пассажиров. Мужчина предпочитает образ молчаливого воина, побывавшего на всевозможных фронтах. Седые волосы, грустное лицо, оголенные руки, на которых виднеются шрамы. Просит денег на новую коляску. Подхожу к нему и прошу ответить на пару вопросов.
—Нет проблем, но дай денег
—Да я студент, откуда лишние деньги? – не выкидывать же свои деньги в эту бездонную яму.
—Дай сколько есть, или я поехал дальше, — уже со злостью говорит мужчина
—Держи, только 200 рублей есть, сам понимаешь, мне тоже есть на что-то нужно, — протягиваю ему мятые купюры.
—Ну, давай твои вопросы, что там у тебя? — уже с интересом отвечает мужчина, злости как не бывало.
Задаю все те же вопросы, что и старику.
—Я же зачем сюда пошел, не из-за легкой жизни же, меня выгнали из дома, я остался совсем один, идти мне некуда, — рассказывает попрошайка Виктор.
—Почему так получилось? Почему не обратились в государственные органы помощи? – интересуюсь я, на что «ветеран» войны, покачивая головой и вздыхая, отвечает:
—Не верил я, что где-то могут помочь, не верил в страну. Вот раньше была страна, можно было надеяться на светлое будущее, а так что? Думаешь, мне дали бы хорошую работу? Еду? Квартиру? Да нет, конечно, — смеясь, отвечает он.
–А как вы сюда попали? Где живете? Ведь тут все, наверное, не так хорошо?, – надоедая своими вопросами, поинтересовался я.
–Да как попал, пришел в метро, увидел попрошайку, спросил, как у вас тут все устроено и к кому обратиться? Сказали номер телефона, но откуда у меня телефон? Подождал до вечера, пришел обходчик и я попросился на работу, — отвечает устало мужчина.
—Вы обычно все это видели со стороны, а каково это внутри? Изменились взгляды на людей?
—Если я вам все расскажу, мне мало не покажется, выгонят или убьют вообще. Скажу только, что тут неплохо, если ты нормальный человек, и жить богато будешь, и есть вкусно, и одежда будет хорошая, ну, а козлов всяких у нас не любят, им платят только водкой. Людей…, —задумался наш новый знакомый, — да как вам сказать, мне теперь все равно на них, деньги дают и хорошо, лицо грустное сделал, в глаза заглянул, деньги получил и укатился.
—То есть платят хорошо?
Мужчина явно утомился и постоянно нервно оглядывается, теребя в руках какую-то веревочку.
—Платят столько, сколько заработал. Я вот работаю, стараюсь. Некоторые покупают дорогую одежду и даже живут хорошо. Но мне это ничего не надо, идет все своим чередом.
—А вы не думали уйти из этого «бизнеса»?
—Нет, нет, нет! – Нервно повторяет мужчина отъезжая от меня назад
—Все настолько плохо? Невозможно уйти из этого бизнеса?
—Скажу тебе так, лучше умереть.
«Ветеран» выглядывает за угол и начинает уезжать от меня, он машет рукой, чтобы я его не преследовал, видимо пришел начальник, который не должен видеть разговоры попрошайки с посторонними людьми.
Доход
Многих интересует ответ на вопрос, сколько же зарабатывают попрошайки?
Средний заработок «нищего» в метро иногда превышает зарплату подающего. Доход попрошайки можно сравнить с зарплатой машиниста. Ни для кого секрет, что сбор милостыни — это хорошо налаженный бизнес.
По словам человека, который в прошлом руководил группой попрошаек, один «мученик» может собрать около четырехсот рублей в час, после чего, путем несложных вычислений, можно получить примерную заработную плату в размере 75000 рублей. Секрет большой выручки в хорошей актерской игре. Таким образом, опытные «актеры» могут собирать до 4000 в день. Для такой работы, все методы хороши. Как писала «Комсомольская правда» в 2008 году, большинство матерей-попрошаек, например, носят вместо грудничков кукол. А если на руках настоящий ребенок, его, как правило, с утра накачивают водкой или снотворным, чтобы малыш весь день спал. А некоторые дети спят просто от истощения, потому что их элементарно не кормят. С одним и тем же ребенком зачастую ходят разные женщины. Бывали случаи, когда женщина-попрошайка «отрабатывала смену» с уже мертвым младенцем на руках…
Больше всего подают детям, беременным и инвалидам. Но «больные сыновья», увечья, возраст, имена, все это оказывается неправдой, как только «нищий» попадает в отделение полиции.
Сколько денег «бедный» может оставить себе, решает его хозяин, все зависит от доброй воли. 70% — именно столько «нищие» обычно отдают своим хозяевам, остальное они могут потратить на себя. У инвалидов иногда забирают все, давая взамен только бутылку водки и колбасу.
У всех попрошаек, которых пассажиры видят каждый день, есть свое начальство. Странные имена – «1», «2», «3» — можно, говорят, увидеть в мобильных телефонах всех «нищих». Под такими «позывными» скрываются номера хозяев, которые контролируют всю систему попрошаек в метрополитене.
Работники такого необычного бизнеса считают свою работу тяжелой и неприбыльной. Иногда они даже делятся выручкой. Сами «нищие» считают свое начальство злым и строгим, их заставляют по 9 часов стоять на платформах и в переходах. Больше всего проблем, по словам «бедных», с пенсионерами и инвалидами. Их нужно сначала организованно привезти на пост, а потом увезти. Перед этим тебе тщательно объяснят, как и что нужно делать. Впрочем, многие не представляют себя в жизни кем-то другим, почти всех вполне устраивает такая «работа».
Анонимный рассказ участника «нищего бизнеса»
Мне удалось пообщаться с человеком, который был непосредственно связан с попрошайками; долгое время он контролировал их, давал указания и следил, чтобы не было никаких проблем. По причинам, известным всем нам, человек не называет своего имени и не показывает лицо. Попробуем задать вопросы на интересующую нас тему.
—Я не раз уже задавал этот вопрос, но все-таки: каков средний доход попрошаек?
—Все зависит от человека, один может просить деньги хорошо, другой может простоять целый день, ничего не выпросив. Хороший попрошайка может заработать за день от 800 до 2000 рублей, но бывают и такие, что и 4000 рублей насобирают, но это уже профессионалы своего дела.
—Интересно, а как устраиваются на такую работу?
—Бывает такое, что людей находят на помойках буквально, их везут в город, отмывают, одевают в правильную одежду, а потом объясняют что и зачем. Права отказаться у них уже нет. Есть еще вариант добровольный, когда уставший от жизни старик приходит в метро или еще куда-то, расспрашивает «бомжей» и выходит на нужных людей, которые сделают все остальное.
—А как же полиция? Ведь это запрещено. Как-то договариваются?
—Полиция? Где-то можно дать взятку, но основной план таков: попрошайка поддается менту и уходит, потом через 10–20 минут сразу возвращается, проблем почти нет.
—Хм, понятно, а где они живут? На улице?
—Ха! Некоторые «бедные» и «жалкие» люди могут позволить себе снимать квартиру, но многие живут в подвалах, подъездах, спят возле метро и в переходах.
—Квартиры? То есть позволить себе хорошо поесть и выпить они могут. А что кроме денег они могут получить от такой работы?
—Хозяева попрошаек решают проблемы с документами, иногда могут помочь найти жилье, но это редкость, начальство тут строгое, подачек от него ждать не стоит никогда, нужно бояться, чтобы вообще все не отобрали.
—Какой средний возраст этих «нищих»? Почему они пришли в эту сферу?
—Про возраст сказать сложно, от 25 до 55, все разные, но у всех не сложилось что-то в жизни. Кого-то выгнали из дома, кого-то обокрали, кто-то спился, кто-то просто приехал из другого города, а кого-то и заставили.
—Как реагируют люди на попрошаек? Какие-то проблемы были? Конфликтные ситуации? Кто-нибудь прикрывает «работников»?
—Людям пофигу, вот стоит и стоит эта бабушка, никому не мешает. Конфликтные ситуации возникают, только если попрошайка наглеет и лезет с просьбами, такие ситуации были. Женщина «с больным сыном» однажды получила прямо в лицо от какого-то старика. В вагонах ничего поделать с этим нельзя, а вот если к попрошайке пристали в переходе, он может быстро набрать телефон хозяина и группа молодых людей через минуту будет уже там, но такого вроде не было еще.
—А теперь самые главные вопросы. Насколько серьезен бизнес? Под чьим он прикрытием? С кем связан? Везде завязки свои?
—Ну, вот это я вам так и не скажу. Не потому что не хочу, просто не знаю. Я не такой большой персоной был, уж простите.
—Хорошо, но все же, кто главный в этом деле?
—Я скажу так, это некая группа мужчин, крепкие «качки» от 20 до 30 лет. Туда многие идут после службы в армии. Занимаются этим максимум 5–10 лет. Пока не убили или не посадили. Или пока не скопят крупную сумму, чтобы заниматься менее опасным делом. Найти их практически невозможно, даже приближенные к начальству, не знаю их адресов, имен, иногда даже телефонов. Все грамотно спланировано, а на встречу всегда приходит «шестерка», который просто передаст информацию наверх. Они отлично живут, насколько я знаю, у них огромные дома в киевском направлении, которые по документам легально куплены, так и дорогие машины. Я, кстати, имел дело только с русскими ребятами, то есть не могу сказать, что все это «крышуют» другие нации. У них везде свои люди, везде уши, сами понимаете, много рассказывать не могу, рискую.
Верующая попрошайка
Поговорив с «бедным ветераном», я решил найти религиозную бабушку, которых так много у нас в метро. Все они стоят с картонками, на которых каждый раз одно и тоже: «Ради Бога, помогите», «Ради Бога, на лечение», «Ради Христа, на еду».
Отправлюсь на станцию «Киевская» Кольцевой линии, ведь именно там больше всего переходов. Найти нужную нам попрошайку не составило особого труда. Я подхожу к ней, представляюсь корреспондентом. Сгорбившаяся, в темной и рваной одежде, она едва поднимает голову. Услышав меня, три раза крестится и отворачивается. После пары подходов мне уже показалось, что миссия провалена, но вспомнив опыт с «воякой», я предложил денег, на что бабушка незамедлительно среагировала. Я попытался начать диалог.
—Почему вы здесь стоите? Все так плохо?
—Плохо сынок, плохо, если бы хорошо было, видел бы ты меня здесь? – С каждой минутой бабушка становилась все грустней.
—А что вас заставило начать так зарабатывать?
—Я одна, я одна и все. Как жить дальше? Что есть? – Снова перекрестилась она.
—Пенсия совсем маленькая? А где же вы живете?
—Нет пенсии, нет ничего.
—Ну, а как же нашли такую необычную работу? Где живете? – повторяю вопрос.
—Нужно было, и нашла, люди хорошие помогли. А живу, где получится. – Бабушка начинается хмуриться и отходить от меня.
—Какие же хорошие люди, если они заставляют таким заниматься? – С удивлением спрашиваю я.
—Они мне помогли, а может Бог помог, поэтому хорошие.
—А кем вы были раньше, если не секрет? – Решено, буду задавать вопросы, пока бабушка не пойдет в отказ.
—Я? Да чем придется, большую часть жизни сельское хозяйство, фермы, теплицы.
—Почему же все так изменилось? Почему не продолжаете работать на огороде, многие пожилые люди сейчас этим зарабатывают.
—Никому не нужна, никому я не нужна. – Твердит она одно и тоже.
—А почему люди должны помогать ради Христа?
—Ради Бога, ради Бога. Россия же верующая страна, тут все верят в Бога, а он един для всех и помогать нужно, как брат брату. Я же сама верующая, если бы не верила, никогда бы такую табличку не взяла.
—Если не секрет, как обстоят дела с деньгами? Хорошо зарабатываете?
—Нет, нет, нет, мне работать нужно, идите! – Всхлипывая и напрягая голос, говорит она.
Бабушку лучше не доводить…
Действие полиции
В бесконечную войну за чистое метро согласилась ввязаться московская полиция. Неоднократно совершались рейды-зачистки. Только происходило это, когда на носу городское мероприятие. А спустя недолгое время бродяги и попрошайки возвращались на свои привычные места. В зимнее время переходы и станции метро становятся настоящим спасением для них, там тепло и уютно.
Каждый из нас задавался вопросом, почему полиция делает вид, что ничего не происходит? Почему наряды полиции проходят мимо попрошаек? В поисках «нищих» я заехал на станцию «Пушкинская», где не обнаружил ни одного «бедного» или «больного». Я удивился, большие и теплые переходы, много людей, и вот так вот нет попрошаек? – такой вопрос я и задал дежурившему тут сотруднику полиции.
—Гоняют их тут активно. Недопустимо, чтобы здесь начальство увидело бабку или еще кого, тут все строго, – ответил полицейский. В пресс-службе ГУВД на Московском метрополитене, услышав, что им звонят из Ридуса, были рады ответить на все вопросы. Но как только я озвучил свой вопрос, комментировать данную проблему отказались и отправили писать официальный запрос.
Кстати, правилами поведения в метро запрещено приставать к пассажирам в целях гадания и попрошайничества. Стоять с протянутой рукой не воспрещается. Все, что может сделать милиционер — прогнать с места, на которое они тут же и возвращаются.
Административным кодексом такое правонарушение, как «попрошайничество», не предусмотрено. А по Кодексу Москвы нищих штрафуют на сумму от 100 до 500 рублей «за навязчивое приставание к гражданам». Так и получается, что полицейский, задерживая попрошайку на 3 часа в отделении, должен составить протокол в мировой суд, но для этого нужно собрать показания свидетелей и найти человека, к которому приставал «страдалец». Такое многочасовое дело стоит больше штрафа, и естественно, проще закрыть глаза, чем возиться весь день с потрепанным бродягой.
Необычный «попрошайнический бизнес» процветает, растут его масштабы. Почему так? Потому что это выгодно всем. Выгодно главному в этой мафиозной структуре, ежедневно получающему огромные суммы, выгодно «попрошайкам», которым дают работу. Но главное, что в спонсировании всего этого заинтересованы обычные люди, изо дня в день подающие «калекам», «больным» и «нищим». Кинув рубль-два в замусоленный пакетик, они считают, что приобрели вдруг статус доброго и щедрого человека, поэтому их совесть чиста. Как никогда здесь кстати поговорка: «С миру по нитке — голому рубаха», ведь каждый рубль — это более одного миллиона прибыли от «попрошайнического бизнеса».
Автор: Дмитрий Найдин
Автор: Станислав Мудрый
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