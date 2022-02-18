Бизнес по-русски: попрошайки в метро

Каждое утро в метро встают на дежурство профессиональные нищие, цель у которых одна — разжалобить и получить наибольшую сумму от пассажиров.



Ко многим из них уже привыкли, каждый день они стоят в одних и тех же переходах, на одних и тех же местах.









Честный попрошайка

Проблема наших дней

Особенности работы попрошаек

1. «Инвалиды войны»

2.«Мадонны»

3. «Православные» старушки и старики

4. Инвалиды

5. Нищие с животными

6. Алкаши-бомжи

Попрошайка-ветеран

Доход

Анонимный рассказ участника «нищего бизнеса»

Верующая попрошайка

Действие полиции