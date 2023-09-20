4 концепта нестандартных отелей, которые найдутся на планете (и один за пределами Земли)

Зачастую, когда мы отправляемся в путешествие, то стремимся получить массу положительных эмоций, а не в очередной раз окунуться в рутину. И поэтому размещение в традиционного вида гостинице, номера которых уж больно похожи на среднестатистическую жилплощадь, подходит далеко не всем. Впрочем, туристическая сфера уже давно предлагает заведения с совершенно необычной задумкой, который своей нетривиальностью как раз доставляют путешественникам множество впечатлений. Вашему вниманию 5 концептов нестандартных отелей, которые только найдутся на планете и за её пределами.
1. Отель из контейнеров
Мобильность и красивый дизайн - достоинства этого концепта. /Фото: hospitality-on.com
Международным гостиничным французским оператором под названием AccorHotels была разработана интересная концепция контейнерных отелей The Flying Nest. Однако их главная фишка - это мобильность: морские контейнеры легко транспортируются при необходимости, преобразовывая в номера с панорамными окнами во все стены, открытыми балконами. Они ещё и экологичные, так как даже облицовка контейнеров сделана из натуральных материалов. И стоит отметить, что такие отели очень популярные и пользуются спросом - например, у организаторов музыкальных фестивалей под открытым небом или большого спортивного соревнования.
2. Отель под управлением искусственного интеллекта
Настоящий отель будущего. /Фото: moho.arch
Буквально пару лет назад в испанской пустыне Горафе архитектурное бюро Moho Arquitectos открыло мини-отель, оснащённый системой «умный дом» и искусственным интеллектом. Фактически речь идёт о полностью автономном и мобильном модуле, который вполне реально установить в любой местности, особенно это актуально там, где строительство других построек пока невозможно. Из технологий отель может похвастаться солнечными панелями, способными хранить электроэнергию, системой автоматического сбора воды из окружающей среды и переработкой отходов. Над всеми процессами верховодит искусственный интеллект, а человек при помощи мобильного приложения может регулировать, например температуру или запах в своём номере.
3. Иглу-отель
Настоящий номер эскимоса. /Фото: funsochi.ru
Иглу-отель расположен в Красной Поляне, а его создателем стал опытный российский альпинист, а по совместительству - художник и скульптор Даниил Примеров. Справедливости ради, стоит отметить, что идея не была новаторской, однако вдохновлялся Даниил традиционными жилищами эскимосов, ительменов и представителей других северных народов. И несмотря на наличие зарубежных отелей подобного типа, именно отечественный концепт заинтересовал британских инвесторов, которые предложили автору Иглу-отеля построить из снега лаунж-бар в Антарктиде.
4. Отель на воде
Один из самых необычных отелей в ОАЭ. /Фото: hrs.com
Дубаи - настолько популярный город среди туристов, что отельные комплексы там открываются постоянно. Одним из самых новых и при этом нетривиальных - это гостиничная сеть Kempinski, состоящая из 12 плавучих вилл. Размещённый на воде отельный комплекс не так уж и доступен: мало того, что цены кусаются, так ещё и добраться туда получится только на катере, яхте либо вообще вертолете. Причём сами «лодки-дома» способны при желании поплыть со скоростью 6 миль в час, тем более что они технологически оснащены по последнему слову: управляются интеллектуальной системой, работают от солнечных батарей и даже перерабатывают мусор.
5. Космический отель
Во всех смыслах неземной концепт. /Фото: daily.afisha.ru
Это сегодня фраза «слетать на недельку в космос» звучит, по меньшей мере, фантастично. Однако множество людей уверены, что это ненадолго, а самыми большими оптимистами, судя по всему, являются авторы первого космического отеля Voyager Station - его планируют открыть уже в 2027 году. Строительство масштабного объекта площадью в 50тысяч квадратных метров, начнут всего за год до начала работы. По планам одновременно там смогут отдыхать до 440 космических туристов, а в их распоряжении будут тренажерные залы, рестораны, бары и, самое главное - апартаменты с панорамным видом на родную планету. По словам архитектора проекта Тима Алаторре: «Полёт в космос станет просто еще одним вариантом отпуска, как круиз или поездка в Диснейленд».
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