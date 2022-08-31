Уход за хризантемами осенью

Некоторые садоводы уверены: хризантема – настолько неприхотливое и выносливое растение, что какой-либо особой подготовки к зимнему сезону практически не требует. Ведь многие ее сорта продолжают радовать нас яркими цветками даже после заморозков и первых снегопадов.
Так ли это? Разумеется, нет. Как и любому другому растению в цветнике хризантеме необходим грамотный уход даже поздней осенью. Вернее, тем более поздней осенью, т.к. из всех цветущих многолетников она уходит на покой одной из последних.
Что же делать с хризантемами осенью? В число обязательных осенних манипуляций с ними входят: внесение удобрений, влагозарядный полив, обрезка и собственно подготовка к зиме (сооружение укрытия либо выкапывание, пересадка и перемещение кустов в помещение). Рассмотрим каждый пункт отдельно.
Подкормка и полив хризантем осенью
Чем подкормить хризантемы осенью, а также как и когда именно это правильно сделать?
Удобрение хризантем на зиму производят в самом начале сентября (или даже в конце августа), чтобы подкормка успела усвоиться и действительно добавила растениям сил, повысила иммунитет и помогла им повысить устойчивость к вымерзанию. Это важно – если «проворонили» подходящее время и решили покормить цветы ближе к заморозкам, вы окажете им медвежью услугу – хризантемы уйдут на зимовку ослабленными.
Используют для осенних подкормок фосфорно-калийные удобрения. Азотные применять не следует – от них зеленая масса растения пойдет в излишний рост, и молодая поросль погибнет при наступлении первых же холодов, успев уже лишить растение необходимых ему для зимовки сил.
Подкормку проводят через 2-3 часа после полива, по влажному грунту. В среднем вносят 40-60 г суперфосфата и 25-30 г калийной соли или сернокислого калия на 1 кв.м почвы.
Влагозарядный полив хризантем осенью
Не забывайте, что многолетники зимой могут замерзнуть не только из-за низкой температуры воздуха, но и по причине недостатка влаги, поскольку обезвоженные культуры не могут полноценно противостоять неблагоприятным погодным условиям.
Разумеется, хризантема во время осеннего цветения нуждается в регулярном поливе, объем и частоту которого вы должны регулировать сами в зависимости от погодных условий, чтобы и цветы не засушить, и корням не дать загнить в холодной земле. После полива почву следует рыхлить, чтобы предотвратить излишнее испарение влаги и обогатить грунт кислородом. Заодно и остатки сорняков уничтожите.
Перед самым наступлением холодов стоит провести окончательный влагозарядный полив хризантем из расчета не менее 5 л воды на каждый куст. Тогда растения смогут в течение зимы постепенно впитывать воду из грунта. А слой мульчи, которой вы позже утеплите корни, поможет сохранить влагу в почве до самой весны.
Обрезка хризантем на зиму
Нужно ли обрезать хризантемы на зиму? Не все садоводы занимаются осенней обрезкой этих цветов – мол, если зима будет достаточно теплой, то хризантема и в необрезанном виде будет хорошо себя чувствовать, а если чрезмерно холодной – и так вымерзнет, обрезай не обрезай.
Однако в пользу этой процедуры говорят следующие аспекты:
в процессе обрезки удаляются высохшие, подгнившие или пораженные болезнью стебли и листья, которые в противном случае могут загнить зимой под укрытием и заразить здоровые растения;
укороченные обрезкой стебли потребуют меньше ресурсов для своей жизнедеятельности, оставив больше силы корням на выживание в зиму и на весеннее обновление;
обрезанные кусты гораздо удобнее и легче качественно укрыть на зиму в открытом грунте или разместить на зимовку в помещении.
Как и когда обрезать хризантемы на зиму?
Делать это следует только после того, как кусты полностью отцветут, либо с наступлением первых серьезных устойчивых морозов, даже если на хризантемах еще остались соцветия. Проводят операцию острым продезинфицированным в спирте или растворе марганцовки инструментом. Причем, если кустов хризантем у вас несколько, желательно после обрезки каждого снова обрабатывать инструмент, чтобы избежать возможного перезаражения растений.
Кусты хризантемы обрезают на высоте 10-15 см от земли и затем окучивают с добавлением перегноя на высоту около 10 см (обрезанные стебли закрывают землей полностью). Если вы срезали цветущие ветки, их можно поставить дома в вазу – еще несколько дней хризантемы будут радовать вас яркими осенними красками.
Выкапывание и пересадка хризантем на зиму
Нужно ли выкапывать хризантемы на зиму или они прекрасно перезимуют в саду?
Пересадка хризантем осенью на другое место показана для тех сортов этого растения, которые отличаются особой теплолюбивостью. В особенности это касается сортов, выращиваемых исключительно на срезку, шаровидных (мультифлора) и карликовых хризантем, сортов с крупными цветами и европейских гибридов. Также этот метод рекомендован для новых, поздно высаженных в грунт, хризантем – они могут не успеть полноценно «освоиться» на новом месте и лучше первый сезон им перезимовать в помещении.
Непосредственно перед заморозками у этих незимостойких хризантем проводят обрезку как указано выше, а затем их выкапывают вместе с земляным комом. В дальнейшем с этими растениями можно поступить несколькими способами:
уложить в деревянные ящики, слегка присыпав грунтом или опилками; посадить в широкие неглубокие вазоны с обязательным дренажом; посадить в широкие общие емкости.
В таком виде выкопанные хризантемы хранят в подвале, погребе или другом хорошо вентилируемом, прохладном и темном помещении (при температуре 2-6°С) – если там будет недостаточно темно и прохладно, хризантемы не вовремя пойдут в рост, игнорируя период покоя, и к весне окажутся вытянувшимися, истощенными и слабыми. Земляной ком необходимо будет поливать время от времени, поддерживая его в слегка влажном состоянии и не допуская пересыхания.
Также выкопанные кусты хризантем можно прикопать в теплице или оранжерее.
Теплолюбивые хризантемы, которые провели лето в горшках, заносят в помещение вместе с емкостью и хранят точно так же, как и выкопанные. Не забудьте время от времени осматривать растение на предмет возможных признаков появившихся заболеваний или повреждений.
По весне такие хризантемы снова выносят на улицу.
Некоторые садоводы практикуют вариант хранения выкопанных хризантем прямо на участке в глубокой (не менее полуметра) яме-траншее, которую засыпают землей, накрывают шифером, а по зиме дополнительно заваливают снегом.
Укрытие хризантем на зиму
Если вы готовы оставить свои хризантемы на зиму в открытом грунте (лучше всего такую процедуру переносят морозостойкие мелкоцветковые сорта), после подкормок, обрезки и окучивания им необходимо соорудить подходящее укрытие.
Как укрывать хризантемы на зиму? Размеры и монументальность укрытия опять-таки зависят от климата в вашем регионе. И если в южных областях вполне достаточно будет забросать обрезанные кустики хризантем полуметровым слоем сухих листьев или сена и прикрыть еловым лапником, то в более северных районах вопрос придется решать капитально.
Для надежного каркасного укрытия вы можете использовать деревянные ящики, куски шифера, доски – а затем засыпать все это толстым слоем лиственной или сенной мульчи и прикрыть легким дышащим укрывным материалом, например, спанбондом, и закрепить его камнями или кирпичами.
Непроницаемую для воздуха полиэтиленовую пленку лучше не использовать, т.к. в результате внезапного потепления она спровоцирует парниковый эффект, который приведет к выпреванию хризантем.
Весной, с приходом первого тепла, защитный слой постепенно снимают.
Грамотная подготовка любых растений к зимовке (и хризантем всех сортов в том числе) – залог их хорошего самочувствия и отличного внешнего вида в следующем сезоне. Не пожалейте немного времени осенью, чтобы создать им подходящие условия до наступления холодов – и растения обязательно отблагодарят вас пышным цветением в следующем году.
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