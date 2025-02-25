Крепость Сан-Лео: таинственное место, где закончил свои дни граф Калиостро

Неприступная крепость Сан-Лео расположена на высоте 600 метров (Италия). | Фото: romeartlover.it.

На неприступной скале первые христианские монахи построили красивейшую церковь, вокруг которой и возник город -крепость (San-Leo fort, Италия). | Фото: it.igotoworld.com.

Карта расположения крепости и города, строительство которого началось в III веке нашей эры (San-Leo fort, Италия). | Фото: trottoleinviaggio.com.

Крепость на неприступной скале – жемчужина исторического региона Италии (San-Leo fort, Римини). | Фото: romeartlover.it.

Главная городская площадь сохранила суровый облик раннего Средневековья (San-Leo fort, Италия). | Фото: it.igotoworld.com.

Древнейшая часть крепости сохранила присущую для Италии конструкцию фортификационных сооружений, возводимых до появления артиллерийских орудий (San-Leo fort, Римини). | Фото: trottoleinviaggio.com.

Кафедральный собор построен на месте старой церкви, которую заложили первые монахи, основавшие город (San-Leo fort, Италия). | en.wikipedia.org.

Каменная католическая церковь в исторической части Сан-Лео (Италия). | Фото: it.igotoworld.com.

Благодаря стараниям военного инженера и архитектора Францеско ди Джиоржио Мартини удалось укрепить старую часть крепости и построить новое фортификационное сооружение (San-Leo fort, Италия) .

Нижняя часть крепости была дополнительно укреплена и появилось место для артиллерийских орудий (San-Leo fort, Италия). | Фото: trottoleinviaggio.com.

Легендарный граф Калиостро последние годы жизни провел в папской тюрьме (San-Leo fort, Италия).

Сохранились сведения, что заключенных в тюрьму доставляли в специальных ящиках, а поднимали с помощью веревок. | Фото: it.igotoworld.com.

В целях предосторожности двери в камере Калиостро не было вовсе, а еду подавали через люк с верхнего этажа (San-Leo fort, Италия).

Камера, в которой провел последних 4 года жизни великий маг граф Калиостро (San-Leo fort, Италия).

В крепости открыт музей, посвященный графу Калиостро, а в баре продают «эликсир жизни» с его портретом на этикетке (San-Leo fort, Италия ).

Не обошлось и без музея инквизиции с жуткими инструментами для пыток (San-Leo fort, Италия).