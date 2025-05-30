Почему коренные жители Америки не носят бороду и усы

Чаще всего индейцы без бород. /Фото: in.pinterest.com.

Но это не значит, что бороды у них не растут. /Фото: cameralabs.org.

Бороды и усы у индейцев откровенно скромные. /Фото: Pinterest.

А еще индейцы веками бреются. /Фото: ru.pinterest.com.