Почему коренные жители Америки не носят бороду и усы

Благодаря вестернам каждый знает о том, как выглядит настоящий индеец! Головной убор из перьев, мужественное выражение лица, длинные волосы и, конечно же, полное отсутствие какой-либо растительности на лице. Однако, приходилось ли задумываться на тем, почему на самом деле у индейцев нет бород и усов?
Чаще всего индейцы без бород. /Фото: in.pinterest.com.
Наверняка многие помнят «главного индейца Советского Союза» - сербского каскадера и актера Гойко Митича. В свое время этот человек запомнился миллионам жителей социалистического блока как минимум тем, что сыграл всех возможных индейских персонажей от Чингачгука до Текумсе в приключенческих фильмах (истернах) производства ГДР. Интересный факт: у самого сербского красавца неплохо росла борода, из-за чего на съемках он был вынужден гладко бриться едва ли не по несколько раз за день! Ведь каждый знает, что бороды у индейцев не растут. Или все-таки растут? Что ж, пускай, и без злого умысла, но Гойко Митич (как и многие другие актеры, игравшие индейцев) поспособствовал закреплению в народном сознании стереотипа о том, что бороды у коренных жителей Америки не растут от слова совсем.
Но это не значит, что бороды у них не растут. /Фото: cameralabs.org.
Так в вестернах хоть «советских», хоть Западных практически невозможно отыскать бородатого или усатого индейца! Вот только такое изображение коренных жителей Америки не совсем соответствует действительности.
Бороды и усы у индейцев откровенно скромные. /Фото: Pinterest.
С американскими индейцами дела обстоят аналогичным образом в том числе потому, что они являются далекими родственниками современных монголоидов. Предполагается, что в свое время часть древних прамонголоидов осталась жить на территории Азии, а другая через пролив откочевала на территорию Северной Америки, откуда в последствии расселилась на оба заокеанских континента. Отыскать в сети фото бородатых и усатых коренных жителей Америки не составит труда. И первое же, что бросится в глаза, что лицевая растительность индейцев по своей форме и скудности до ужаса напоминает таковую у современных жителей Азии.
А еще индейцы веками бреются. /Фото: ru.pinterest.com.
При этом большую роль в формировании стереотипа о безбородых индейцах сыграли и культурные особенности американских племен. Дело в том, что абсолютное большинство тамошних народов на протяжении веков целенаправленно занималось депиляцией бород и усов. Чаще всего делали это при помощи специальной глины. Бытует мнение, что индейцы удаляли лицевую растительность в первую очередь из гигиенических соображений для борьбы с вшами. Правда, в этом случае становится решительно не понятно, почему те же индейцы в массе не стриглись налысо. Более того, во многих племенах считалось хорошим тоном отращивать длинные волосы. Так что скорее всего бороды и усы коренные американцы удаляли не столько из практических, сколько из чисто эcтетических соображений.
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