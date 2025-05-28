Пара авантюристов переоборудовала школьный автобус, чтобы путешествовать всей семьей

Школьный автобус International-3800 вдохновил на превращение его в мобильный дом.

Все процессы преобразования супруги Такер делали самостоятельно.

Самая тяжелая работа легла на плечи Бена. | Фото: dwell.com.

Школьный автобус после преобразований. | Фото: greenadventurestravel.com.

Сбылась мечта семьи Такер, теперь они могут путешествовать.

На крыше «Папоротника» установили террасу, где заодно хранится спортивный инвентарь.

Для оформления интерьера использовали натуральное дерево. | Фото: businessinsider.com.

Родители построили уютное и безопасное мобильное убежище. | Фото: greenadventurestravel.com.

Уютная гостиная в преображенном автобусе. | Фото: dwell.com.

Кухня-столовая в бывшем салоне шкального автобуса.

Кухонная мойка стала ванночкой для сынишки. | Фото: businessinsider.com.

А вот родителям душ приходится принимать на улице.

Спальню обустроили в задней части автобуса.

Теперь все семейство путешествует и радуется жизни.