Пара авантюристов переоборудовала школьный автобус, чтобы путешествовать всей семьей

Далекие от строительства и проектирования супруги из Миннесоты решили, что пора менять свою жизнь и работу с утра до вечера, после которой не оставалось ни времени, ни сил на общение, развлечения или путешествия. Чтобы не отказываться от своей мечты об отдыхе всей семьей, энтузиасты взялись за преобразование старого школьного автобуса, что и помогло осуществить заветную мечту.
Школьный автобус International-3800 вдохновил на превращение его в мобильный дом.
Возможность удаленной работы толкает все больше современников на фантастические эксперименты, за реализацию которых берутся сами энтузиасты. Особенно, когда речь заходит о трансформации крупногабаритных автотранспортных средств, которые возможно превратить в комфортабельное жилище на колесах. Безусловно, трансформировать неприспособленный объект в полноценный дом довольно сложно, но чего не сделаешь ради реализации своей мечты – почувствовать полную свободу и иметь возможность выбирать место жительства хоть 7 дней в неделю.
Все процессы преобразования супруги Такер делали самостоятельно.
Самая тяжелая работа легла на плечи Бена. | Фото: dwell.com.
Среди увлеченных оказались и супруги из Миннесоты, Мэнд и Бен Такер, которым изрядно надоела жизнь в городе и его вечная суета. Они давно мечтали о путешествиях, но работа с утра до позднего вечера не давала возможности ее осуществить в полном объеме. Мэнд – учительница начальных классов и Бен, работающий на лодочной станции, решили, что пора выбираться из повседневной рутины. Они готовились стать родителями и постоянная занятость наталкивала на мысль, что они не смогут уделять должное внимание ребенку.
Школьный автобус после преобразований. | Фото: greenadventurestravel.com.
Длительные поиски подходящей модели, точнее сказать состояния самого автотранспортного средства, увенчались успехом. На одном из аукционов они приобрели школьный автобус International-3800 1992 года выпуска с кузовом Ward, который пусть и эксплуатировался длительное время, но использовался только в летние месяцы, а это значит, что его стальная оболочка осталась без всеобъемлющей ржавчины, да и узлы двигателя, и остальной «начинки» были изношены в меру. В надежности и безопасности приобретения супруги были уверены на все 100%, ведь они приобретали школьный автобус, пусть и скромных размеров (его длина составляет 7,3 метра).
Сбылась мечта семьи Такер, теперь они могут путешествовать.
Примечательно: Как правило, переоборудуют школьные автобусы, поскольку они созданы для обеспечения безопасности пассажиров. Их изготавливают из оцинкованной стали и формованных стальных профилей, покрытых еще одним слоем стали, что укрепляет стены и потолок. Наличие арочных профилей, установленных каждые 70 сантиметров, захватывающих стены и потолок салона, создают каркас безопасности, что делает автобус максимально безопасным и основательным.
На крыше «Папоротника» установили террасу, где заодно хранится спортивный инвентарь.
Именно надежность и отличное техническое состояние вселили уверенность в том, что их мечта сбудется. Правда, прежде чем это произошло супруги прошли нелегкий путь. Понадобилось немало времени, на то, чтобы демонтировать кресла и надежно закрепленные полозья, полностью снять обшивку, утеплить оболочку салона, заменить уплотнители на окнах, которые они решили сохранить, облицевать стены и потолок материалом безопасным для постоянного нахождения в мобильном жилище. И это не говоря о коммуникациях, ведь такие работы требуют знаний и умений, которыми, кстати, обладает Бен, перебравшийся жить в мастерскую во время преобразований.
Для оформления интерьера использовали натуральное дерево. | Фото: businessinsider.com.
Молодой человек сосредоточился на электрике, сантехнике и плотницких работах, а вот супруга занималась дизайном интерьера, обивкой и декором. Преобразования они проводили в свободное от основной работы время, что затягивало процесс. Особенно, если учесть, что энтузиасты несколько раз сносили и перестраивали части интерьера по мере того, как начиналось вырисовываться жилое пространство, чтобы усовершенствовать каждый сантиметр будущего дома. И это понятно, ведь пара приступила к реализации мечты не владела всеми необходимыми навыками строительных и отделочных работ. Они вдохновлялись и учились на мастер-классах, выложенных на страницах YouTube и других ресурсов, стойко преодолевая препятствия на своем пути.
Родители построили уютное и безопасное мобильное убежище. | Фото: greenadventurestravel.com.
Пара о некоторых неудачных моментах ничуть не жалеет, ведь теперь они имеют практичное и функциональное жилище, с которым можно путешествовать вместе со своим годовалым сынишкой Сойером и собакой Пенни Лейн. При этом, после окончания трансформации, посчитав расходы, они поняли, что самостоятельное переоборудование даже с переделками вселяет не только гордость, но и помогло изрядно сэкономить. Супруги, назвавшие автобус Fern («Папоротник»), считают его «идеальным балансом между большим и просторным домом, а также маневренностью и компактностью, позволяющей отправиться в дорогу в любой момент с комфортом для всей семьи».
Уютная гостиная в преображенном автобусе. | Фото: dwell.com.
Если говорить о том, какой у них получился дом, то главное, что бросается в глаза, так это открытость, воздушность и расслабляющий уют. Пара стремилась создать интерьер лаконичным и максимально светлым. Отсюда и открытая планировка, и обилие белого цвета, и сохраненные окна, впускающие много света (заодно открывающие прекрасные виды) и минимум мебели. При этом они сделали все, чтобы их мобильное убежище было экологически чистым и энергоэффективным. Для отделки, включая стены, полы, подиум под кровать и «кабину» санузла, использовали натуральное дерево (сосну, тополь, акацию, березу). Встроенную мебель также изготовили из древесины, равно как и массивные столешницы.
Кухня-столовая в бывшем салоне шкального автобуса.
При планировке увлеченный дуэт руководствовался практичностью и размерами салона. По этой причине им пришлось отказаться от благоустроенной ванной комнаты, довольствуясь лишь установкой биотуалета, который спрятали в шкаф. Душ можно принять лишь на улице. Для этого Бен сделал вывод коммуникаций наружу, где подключается водосберегающая душевая лейка, к которой подведена горячая и холодная вода. Чтобы семья могла мыть посуду, руки, стирать и купаться, в автобусе установили два резервуара для воды (по 100 литров каждый). Для обогрева, приготовления пищи и подогрева воды используется баллонный сжиженный газ и специальное оборудование. А вот электричеством обеспечивают 12- и 120-вольтовые электрические системы и инверторы.
Кухонная мойка стала ванночкой для сынишки. | Фото: businessinsider.com.
А вот родителям душ приходится принимать на улице.
В остальном же «Папоротник» ничем не отличается от традиционного жилища, где имеется уютная гостиная, выступающая в роли столовой, зоны отдыха, рабочего пространства и дополнительной спальни. Мэнд настояла, чтобы в их мобильном доме была полноценная кухонная зона с вместительным гарнитуром, полноразмерной газовой плитой с духовым шкафом, большой мойкой (по совместительству выполняет роль ванночки для их малыша и глубокого таза для стирки). В тумбу, оснащенную откидной столешницей, спрятали небольшой холодильник, которого вполне хватает для их небольшой семьи, тем более, что они уже научились просчитывать свои покупки с учетом имеющегося пространства.
Спальню обустроили в задней части автобуса.
Спальню, традиционно для такого рода проектов, разместили в задней части автобуса, прикрыв ее небольшими перегородками с двух сторон. Одной из них является встроенный шкаф с зеркальной дверью, в котором спрятаны вещи «кочевников». Подиум же превращен во вместительное хранилище, где нашлось место не только вещей, там установлены резервуары для воды, ведь их нельзя держать на улице во избежание замерзания.
Теперь все семейство путешествует и радуется жизни.
В заключение авторы Novate.ru хотели бы отметить, что семья Такер живет не на постоянной основе в своем «Папоротнике», но может отправляться в длительные путешествия, которые длятся от нескольких недель до нескольких месяцев. За год они объехали большую часть Канады, Южную Дакоту и Вайоминг. В настоящее время неугомонные любители путешествий и приключений начали переоборудовать еще один автобус, но уже побольше, ведь в их семье пополнение.
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