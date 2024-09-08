Духи, жвачка и кофе: 10 неожиданных вещей, которые нельзя провозить в разные страны

1. Сингапур: жевательная резинка

Жвачку в Сингапуре не пожуёшь. /Фото: advantiko.com

2. Австралия: животные, не прошедшие карантин

Животные в Австралию попадают трудно. /Фото: tengrinews.kz







3. Австралия: почва

Австралия чужой земли не терпит. /Фото: evanslandscaping.com

4. Новая Зеландия: велосипеды и игрушки на колёсах

Со своим велосипедом в Новую Зеландию не приедешь. /Фото: slainteirishpubforestpark.com

5. Новая Зеландия: музыкальные инструменты

С музыкальными инструментами в Новой Зеландии тоже возникнут проблемы. /Фото: pinterest.fr

6. Финляндия: машины с антирадаром

С антирадаром в Финляндию на машине не заедешь. /Фото: domashniy.ru

7. Швейцария: поддельные швейцарские часы

Швейцария не потерпит подделки своих часов. /Фото: getat.ru

8. Африканские государства: полиэтиленовые пакеты

Африка борется с пластиком. /Фото: capital.ua

9. Ямайка: кофе

На Ямайке и своего кофе хватает. /Фото: open4business.com.ua

10. Мадагаскар: парфюмерия

Духи на Мадагаскар не пустят. /Фото: rbc.ru