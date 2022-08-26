25 самых кровопролитных войн в истории человечества

Самые кровопролитные войны в истории человечества.
Войны стары, как и само человечество. Самые ранние задокументированные свидетельства войны относятся к сражению на территории Египта в эпоху мезолита (кладбище 117), которое произошло приблизительно 14 000 лет назад. Войны происходили на большей части земного шара, приводя к гибели сотен миллионов людей. В нашем обзоре о самых кровопролитных войнах в истории человечества, о которых нельзя ни в коем случае забывать, чтобы не повторять подобного.
1. Война за независимость Биафры
Война за независимость Биафры - 1967 - 1970 г.
1 миллион погибших погибших
Конфликт, также известный как нигерийская гражданская война (июль 1967 - январь 1970), был вызван попыткой отделения самопровозглашенного государства Биафра (восточные провинции Нигерии). Конфликт произошел в результате политических, экономических, этнических, культурных и религиозных трений, которые предшествовали формальной деколонизации Нигерии в 1960 - 1963 годах. Большинство людей в ходе войны умерли от голода и различных заболеваний.
2. Японские вторжения в Корею
Японские вторжения в Корею - 1592-1598 г.
1 миллион погибших
Японские вторжения в Корею (или Имдинская война) происходили между 1592 и 1598 годами: первоначальное вторжение прошло в 1592 году, а второе вторжение - в 1597 году, после краткого перемирия. Конфликт завершился в 1598 году выводом японских войск. Погибли около 1 миллиона корейцев, а потери японцев неизвестны.
3. Ирано-иракская война
Ирано-иракская война - 1980-1988 г.
1 миллион погибших
Ирано-иракская война - вооруженный конфликт между Ираном и Ираком, который продолжался с 1980 по 1988 годы, что сделало его самой длительной войной 20-го века. Война началась, когда Ирак вторгся в Иран 22 сентября 1980 года и закончилась патовой ситуацией 20 августа 1988 года. С точки зрения тактики, конфликт был сравним с Первой мировой войной, поскольку в ней использовалась крупномасштабная траншейная война, пулеметные точки, штыковые атаки, психологическое давление, а также широко применялось химическое оружие.
4. Осада Иерусалима
Осада Иерусалима = 73 г.
1,1 миллион погибших
Самый старый конфликт в этом перечне (он произошел в 73 г. н.э.) стал решающим событием Первой Иудейской войны. Римская армия осадила и захватила город Иерусалим, который обороняли иудеи. Осада закончилась разграблением города и разрушением его знаменитого Второго Храма. По словам историка Иосифа Флавия, во время блокады погибли 1,1 миллиона гражданских лиц, в основном в результате насилия и голода.
5. Корейская война
Корейская война - 1950-1953 г.
1,2 миллион погибших
Длящаяся с июня 1950 по июль 1953 года Корейская война была вооруженным конфликтом, который начался, когда Северная Корея вторглась в Южную Корею. Организация Объединенных Наций, во главе с США, пришла на помощь Южной Корее в то время как Китай и Советский Союз поддерживали Северную Корею. Война закончилась после того, как было подписано перемирие, была создана демилитаризованная зона и проведен обмен военнопленными. Тем не менее, мирный договор подписан не был, и две Кореи технически все еще находятся в состоянии войны.
6. Мексиканская революция
Мексиканская революция - 1910-1920 г.
2 миллиона погибших
Мексиканская революция, которая длилась с 1910 по 1920 годы, коренным образом изменила всю мексиканскую культуру. Учитывая, что тогда население страны составляло всего 15 миллионов, потери были ужасающе высокими, но численные оценки сильно различаются. Большинство историков сходится в том, что погибли 1,5 миллиона человек, а почти 200 000 беженцев бежали за границу. Мексиканскую революцию часто относят к категории наиболее важных социально-политических событий в Мексике и к одному из самых больших социальных потрясений 20-го века.
7. Завоевания Чака
Завоевания Чака - 19 век.
2 миллиона погибших
Завоевания Чака - это термин, используемый для серии массовых и жестоких завоеваний в Южной Африке, которые вел Чака - знаменитый монарх Королевства Зулу. В первой половине 19 - го века Чака во главе большой армии вторгся и разграбил ряд регионов в Южной Африке. По оценкам, при этом погибло до 2-х миллионов людей из коренных племен.
8. Когурёско-суйские войны
Когурёско-суйские войны - 598 — 614 г.
2 миллиона погибших
Еще одним конфликтом с применением насилия в Корее были когурёско-суйские войны - серия военных кампаний, которые вела китайская династия Суй против Когурё, одного из трех королевств Кореи в 598 — 614 годы. Эти войны (которые в конечном итоге выиграли корейцы) стали причиной гибели 2 миллионов человек, а общее число погибших, вероятно, гораздо выше, поскольку не были учтены потери корейцев среди гражданского населения.
9. Религиозные войны во Франции
Религиозные войны во Франции - 1562 и 1598 г.
4 миллиона погибших
Также известные как гугенотские войны, французские религиозные войны, которые велись между 1562 и 1598 годами, являются периодом гражданской междоусобицы и военных противостояний между французскими католиками и протестантами (гугенотами). Точное число войн и их соответствующие даты все еще обсуждаются историками, но предполагается, что при этом погибло до 4-х миллионов человек.
10. Вторая конголезская война
Вторая конголезская война - 1998-2003 г.
5,4 млн миллиона погибших
Также известная под несколькими другими названиями, такими как Великая африканская война или Африканская мировая война, вторая конголезская война стала самой кровопролитной в современной истории Африки. В ней непосредственно участвовали девять африканских стран, а также около 20 отдельных вооруженных групп.
Война велась в течение пяти лет (с 1998 по 2003 год) и привела к 5,4 миллионам смертей, главным образом за счет болезней и голода. Это делает конголезскую войну самым смертоносным конфликтом в мире со времен Второй мировой войны.
11. Наполеоновские войны
Наполеоновские войны - 1803-1815.
6 миллионов погибших
Длившиеся между 1803 и 1815 годами наполеоновские войны были серией крупных конфликтов, ведущихся французской империей во главе с Наполеоном Бонапартом против множества европейских держав, сформированных в различные коалиции. В течение своей военной карьеры Наполеон провел около 60 сражений и проиграл всего семь, в основном, в конце своего правления. В Европе погибло примерно 5 миллионов людей, в том числе из-за заболеваний.
12. Тридцатилетняя война
Тридцатилетняя война - 1618 и 1648 г.
11,5 млн миллионов погибших
Тридцатилетняя война, которая велась между 1618 и 1648 годами, была серией конфликтов за гегемонию в Центральной Европе. Эта война стала одним из самых длительных и самых разрушительных конфликтов в европейской истории, а первоначально она началась как конфликт между протестантскими и католическими государствами в разделившейся Священной Римской империи. Постепенно война переросла в гораздо больший конфликт с участием большинства великих держав Европы. Оценки числа погибших существенно различаются, но наиболее вероятный подсчет показывает, что погибли около 8 миллионов человек, в том числе гражданских лиц.
13. Китайская гражданская война
Китайская гражданская война - 1927-1950 г.
8 миллионов погибших
Китайская гражданская война велась между силами, лояльными Гоминьдану (политической партии Китайской Республики) и силами, лояльными Коммунистической партии Китая. Война началась в 1927 году, а закончилась она по существу только в 1950 году, когда прекратились основные активные бои. Конфликт в конечном итоге де-факто привел к образованию двух государств: Китайской Республики (ныне известная как Тайвань) и Китайской Народной Республики (материковая часть Китая). Война запомнилась своими зверствами с обоих сторон: миллионы гражданских лиц были преднамеренно убиты.
14. Гражданская война в России
Гражданская война в России - 1917 по 1922 г.
12 миллионов погибших
Гражданская война в России, которая длилась с 1917 по 1922 годы, вспыхнула в результате Октябрьской революции 1917 года, когда многие группировки начали бороться за власть. Двумя крупнейшими группами были Красная армия большевиков и союзные силы, известные как Белая армия. За 5 лет войны в стране были зафиксированы от 7 до 12 миллионов жертв, которыми в основном были гражданские лица. Гражданская война в России даже была описана как величайшая национальная катастрофа, с которой когда-либо столкнулась Европа.
15. Завоевания Тамерлана
Завоевания Тамерлана - 14 век.
20 миллионов погибших
Также известный как Тимур, Тамерлан был знаменитым тюрко-монгольским завоевателем и полководцем. Во второй половине 14 - го века он вел жестокие военные кампании в Западной, Южной и Центральной Азии, на Кавказе и юге России. Тамерлан стал самым влиятельным правителем в мусульманском мире после побед над мамлюками Египта и Сирии, формирующейся Османской Империей и сокрушительного разгрома Делийского султаната. Ученые подсчитали , что его военные кампании привели к гибели 17 миллионов человек, что составило около 5% тогдашнего мирового населения.
16. Дунганское восстание
Дунганское восстание - 19 век.
20,8 миллионов погибших
Дунганское восстание было в основном этнической и религиозной войной, которая велась между ханьцами (китайская этническая группа родом из Восточной Азии) и хуэйцзу (китайские мусульмане) в 19 веке в Китае. Бунт возник из-за ценового спора (когда купцу ханьцу покупатель хуэйцзу не заплатил требуемую сумму за бамбуковые палки). В итоге во время восстания погибло более 20 миллионов человек, в основном из-за стихийных бедствий и условий, вызванных войной, таких как засуха и голод.
17. Завоевание Северной и Южной Америки
Завоевание Северной и Южной Америки - 1492 и 1691 г.
138 миллионов погибших
Европейская колонизация Северной и Южной Америке технически началась еще в 10 веке, когда норвежские мореплаватели ненадолго поселились на берегу современной Канады. Однако, в основном речь идет о периоде между 1492 и 1691 годами. В течение этих 200 лет, десятки миллионов людей были убиты в боях между колонизаторами и коренными американцами, но оценка общего числа погибших сильно различается из - за отсутствия консенсуса в отношении демографической численности коренного населения доколумбового периода.
18. Восстание Ань Лушаня
Восстание Ань Лушаня - 755 до 763 год.
36 миллионов погибших
Во время правления династии Тан в Китае произошла еще одна разрушительная война — восстание Ань Лушаня, которое продолжалось с 755 до 763 года. Не существует никаких сомнений в том, что восстание привело к огромному количеству смертей и значительно сократило население империи Тан, но точное число погибших трудно оценить даже в приближенных условиях. Некоторые ученые предполагают, что во время восстания погибло до 36 миллионов человек, примерно две трети населения империи и примерно 1/6 населения всего мира.
19. Первая мировая война
Первая мировая война - 1914-1918 г.
18 миллионов погибших
Первая мировая война (июль 1914 - ноябрь 1918) была глобальным конфликтом, который возник в Европе и в который постепенно втянулись все экономически развитые державы мира, которые объединились в два противоположных альянса: Антанта и Центральные державы. Общее число погибших составило около 11 миллионов военнослужащих и около 7 миллионов мирных жителей. Около двух третей смертельных случаев во время Первой мировой войны произошли непосредственно в ходе сражений, в отличие от конфликтов, имевших место в 19-м веке, когда большинство смертельных случаев происходило из-за болезней.
20. Восстание тайпинов
Восстание тайпинов - 1850 по 1864 г.
30 миллионов погибших
Это восстание, также известное как гражданская война тайпинов, продолжалось в Китае с 1850 по 1864 годы. Война велась между правящей маньчжурской династией Цин и христианским движением "Небесное Царство Мира". Хотя в то время не велось никакой переписи, по наиболее достоверным оценкам общее число погибших во время восстания составило около 20 - 30 миллионов гражданских лиц и солдат. Большинство смертельных случаев были приписаны чуме и голоду.
21. Завоевание династией Цин династии Мин
Завоевание династией Цин династии Мин - Манчжурское завоевание.
25 миллионов погибших
Манчжурское завоевание Китая - период конфликта между династией Цин (манчжурская династия, правящая северо-востоком Китая) и династией Мин (китайская династия, правящая югом страны). Война, которая в конечном итоге привела к падению Мин, стала причиной гибели около 25 миллионов человек.
22. Вторая китайско-японская война
Вторая китайско-японская война - 1937-1945 г.
30 миллионов погибших
Война, ведущаяся в период между 1937 и 1945 годами, была вооруженным конфликтом между Китайской Республикой и Японской империей. После того, как японцы напали на Перл-Харбор (1941), эта война фактически влилась во Вторую мировую войну. Она стала самой крупной азиатской войной в 20-м веке: погибло до 25 миллионов китайцев и более 4 миллионов китайских и японских военнослужащих.
23. Войны Троецарствия
Войны Троецарствия - 220-280 г.
40 миллионов погибших
Войны Троецарствия - серия вооруженных конфликтов в древнем Китае (220-280 годы). В течение этих войн три государства - Вэй, Шу и Ву соперничали за власть в стране, пытаясь объединить народы и взять их под свой контроль. Один из самых кровавых периодов в истории Китая был отмечен целым рядом жестоких сражений, которые могли привести к гибели до 40 миллионов человек.
24. Монгольские завоевания
Монгольские завоевания - 13 век.
70 миллионов погибших
Монгольские завоевания прогрессировали на протяжении всего 13-го века, в результате чего огромная Монгольская империя покорила большую часть Азии и Восточной Европы. Историки считают период монгольских набегов и вторжений стал одним из самых смертоносных конфликтов в истории человечества. Кроме того, в это время в большей части Азии и Европы распространилась бубонная чума. Общее число погибших во время завоеваний оценивается в 40 - 70 миллионов человек.
25. Вторая мировая война
Вторая мировая война - 1939 - 1945 г.
85 миллионов погибших
Вторая мировая война (1939 - 1945) была глобальной: в ней участвовало подавляющее большинство стран мира, в том числе все великие державы. Это была наиболее массовая в истории война, веди в ней принимали непосредственное участие более 100 миллионов человек из более чем 30 стран мира.
Она была отмечена массовой гибелью гражданских лиц, в том числе из-за Холокоста и стратегических бомбардировок промышленных и населенных пунктов, что привело (по разным оценкам) к гибели от 60 миллионов до 85 миллионов человек. В итоге Вторая мировая война стала самым смертоносным конфликтом в истории человечества.
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