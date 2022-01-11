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Всё, или ничего: картины, в которых оживают различные образы и сюжеты


Зелёное яблоко. Автор: Damir May.

Зелёное яблоко. Автор: Damir May.

 

Работы современного художника Дамира Мэй (Damir May) с лёгкостью можно назвать неподражаемыми. Его творчество насыщено множеством различных образов и сюжетов. Роскошная обнажённая натура, люди, похожие на анатомические рисунки, марионетки, портреты в стиле флорентийской живописи – всё это и многое другое неотъемлемая часть его картин, которые несут в себе нескончаемый поток невероятной энергии.

Обнажённая натура. Автор: Damir May.

Обнажённая натура. Автор: Damir May.

 
Одиночество и ожидание. Автор: Damir May.

Одиночество и ожидание. Автор: Damir May.

 
Портрет ребёнка. Автор: Damir May.

Портрет ребёнка. Автор: Damir May.

 
Ноты. Автор: Damir May.

Ноты. Автор: Damir May.

 
Всё, или ничего: картины, в которых оживают различные образы и сюжеты

Портрет в стиле флорентийской живописи. Автор: Damir May.

 

Однажды Росс Тиффин вот, что написал в своей статье, посвящённой картинам Дамира: «Когда смотришь на творчество Мэя, тут же понимаешь, что он современный представитель традиций флорентийской школы живописи. И благодаря этому, а так же своему таланту и безудержной фантазии, он стал одним из непревзойдённых художников XXI века, чьи картины разошлись по всему миру, пополняя не только частные коллекции, но и музеи, а так же картинные галереи».
Хранительница домашнего очага. Автор: Damir May.

Хранительница домашнего очага. Автор: Damir May.

 
Неожиданность. Автор: Damir May.

Неожиданность. Автор: Damir May.

 
Плавные линии. Автор: Damir May.

Плавные линии. Автор: Damir May.

 
Красота женского тела. Автор: Damir May.

Красота женского тела. Автор: Damir May.

 
Муза. Автор: Damir May.

Муза. Автор: Damir May.

 

«Современный человек привык жить в суете, где всё сводится к моменту. Быстрые впечатления и отношения, а вместе с ними и жизнь, которую мы прожигаем, забывая о самом главном, что иногда стоит остановиться и посмотреть на мир другими глазами. От всей этой суматохи мне становится грустно. Ведь меня интересует нечто другое, именно поэтому я стараюсь на одном холсте объединить как можно больше различных моментов, которые отражаю в классическом стиле, красивом и вечном...» - рассказывает Дамир.
Мечты. Автор: Damir May.

Мечты. Автор: Damir May.

 
Очей очарование. Автор: Damir May.

Очей очарование. Автор: Damir May.

 
Обнажая тело, но не душу... Автор: Damir May.

Обнажая тело, но не душу... Автор: Damir May.

 
Марионетка. Автор: Damir May.

Марионетка. Автор: Damir May.

 
Сила воли. Автор: Damir May.

Сила воли. Автор: Damir May.

 

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Всё, или ничего: картины, в которых оживают различные образы и сюжеты

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