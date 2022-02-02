«Волшебный чемоданчик»: набор инструментов, который придется по душе всякому хозяину

«Волшебный чемоданчик» для настоящих мастеров.
Новые инструменты появляются на рынке с завидной регулярностью. Однако, продуманные наборы инструментов, в которых было бы действительно всё нужное, можно увидеть не так уж часто. Новый обзор как раз и посвящен одному такому невероятно функциональному и продуманному до мелочей чемоданчику, который пригодится в каждом доме.
Невероятно удобный и стильный.
Для того чтобы сделать что-нибудь прикладное или смастерить хоть что-нибудь, нужны соответствующие знания и навыки. Но даже имея все это ничего, не выйдет без хорошего, удобного и надежного инструмента. Прекрасным решением для самоделкиных станет WohnGeist Tool Set, который включает в себя все необходимое для самых разных работ. С его помощью можно будет решить любую ремонтную или строительную проблему дома, на даче или в гараже.
Есть все что нужно.
Волшебный чемодан инструментов.
Как уже можно было понять, набор WohnGeist Tool Set содержит множество невероятно полезных предметов, которые могут пригодиться человеку «умеющему» в самых разных ситуациях. При этом, все имеющиеся инструменты были выполнены в традиционном стиле. Все они легко узнаются человеком, который знает, с какой стороны нужно держать молоток. В общей сложности в WohnGeist можно найти 24 разных инструмента. Каждый из них рано или поздно найдет применение в вашем доме.
Понравится каждому.
В частности в наборе можно будет найти 6 отверток, 3 вида плоскогубцев, линейку, долото, складную рулетку, напильник, молоток и даже карандаш! Есть и некоторые другие инструменты. В комплекте с набором идет и швейцарский нож, которому можно будет найти применение и отдельно от WohnGeist, тем не менее, лучше будет держать его с остальными инструментами. Все это аккуратно уложено в деревянный чемоданчик. Каждый инструмент фиксируется на строго отведенном для него месте не без помощи магнитов. Имеются и удобные кожаные ручки.
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