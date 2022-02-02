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«Волшебный чемоданчик»: набор инструментов, который придется по душе всякому хозяину


«Волшебный чемоданчик»: набор инструментов, который придется по душе всякому хозяину

«Волшебный чемоданчик» для настоящих мастеров.

Новые инструменты появляются на рынке с завидной регулярностью. Однако, продуманные наборы инструментов, в которых было бы действительно всё нужное, можно увидеть не так уж часто. Новый обзор как раз и посвящен одному такому невероятно функциональному и продуманному до мелочей чемоданчику, который пригодится в каждом доме.

Невероятно удобный и стильный.

Невероятно удобный и стильный.

 

Для того чтобы сделать что-нибудь прикладное или смастерить хоть что-нибудь, нужны соответствующие знания и навыки. Но даже имея все это ничего, не выйдет без хорошего, удобного и надежного инструмента. Прекрасным решением для самоделкиных станет WohnGeist Tool Set, который включает в себя все необходимое для самых разных работ. С его помощью можно будет решить любую ремонтную или строительную проблему дома, на даче или в гараже.
Есть все что нужно.

Есть все что нужно.

Волшебный чемодан инструментов.

Волшебный чемодан инструментов.

 

Как уже можно было понять, набор WohnGeist Tool Set содержит множество невероятно полезных предметов, которые могут пригодиться человеку «умеющему» в самых разных ситуациях. При этом, все имеющиеся инструменты были выполнены в традиционном стиле. Все они легко узнаются человеком, который знает, с какой стороны нужно держать молоток.
В общей сложности в WohnGeist можно найти 24 разных инструмента. Каждый из них рано или поздно найдет применение в вашем доме.
Понравится каждому.

Понравится каждому.

 

В частности в наборе можно будет найти 6 отверток, 3 вида плоскогубцев, линейку, долото, складную рулетку, напильник, молоток и даже карандаш! Есть и некоторые другие инструменты. В комплекте с набором идет и швейцарский нож, которому можно будет найти применение и отдельно от WohnGeist, тем не менее, лучше будет держать его с остальными инструментами. Все это аккуратно уложено в деревянный чемоданчик. Каждый инструмент фиксируется на строго отведенном для него месте не без помощи магнитов. Имеются и удобные кожаные ручки.

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«Волшебный чемоданчик»: набор инструментов, который придется по душе всякому хозяину

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«Волшебный чемоданчик»: набор инструментов, который придется по душе всякому хозяинуПодписаться на мой Instagram
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