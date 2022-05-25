Хранитель королевского стула - самая желанная и почетная должность при дворе монархов

Фрэнсис Хастингс, 10-й граф Хантингтон - хранитель королевского стула Георга III.
Во времена королевской власти иметь должность при дворе считалось очень почетно. За получение придворного чина дамы и джентльмены конкурировали между собой, плели интриги. Но одно из самых почетных званий звучало как «Хранитель королевского стула». В обязанности этого придворного входило не что иное, как подтирание королевских ягодиц после выполнения естественных потребностей. Как ни странно, но хранители имели огромную власть при дворе, а выражение «лизать зад» стало означать: «продвижение по карьерной лестнице».
Элизабет Сеймур, герцогиня Сомерсет - хранительница стула королевы Анны.
Вплоть до ХХ века при британском дворе очень ценилась такая должность, как «Хранитель королевского стула» (Groom of the King’s Close Stool). Им был придворный, ответственный за оказание помощи монарху в осуществлении естественных потребностей. Учитывая тот факт, что тело короля считалось практически священным, то касаться его могли только представители благородных кровей. Стоит отметить, что Хранителями королевского стула лорды и графы становились очень охотно, несмотря на то, что им в буквальном смысле приходилось подтирать зад короля.
Стул с крышкой для отправления естественных потребностей, обтянутый алым бархатом. Ок. 1660 г.
Место, куда монарх отправлялся справить нужду, представляло собой комнату с туалетом в виде ящика, оббитого бархатом или шелком, с отверстием для горшка. Помимо этого, в помещении находились кувшин с водой, миска и полотенце из плотной ткани. Нетрудно догадаться, что ими пользовались после того, как король ходил по нужде. Если процесс затягивался, то хранитель должен был ставить монарху клизму.
Туалет с фальшивыми ящиками. Ок. 1750 г.
Для придворных оказание помощи в реализации естественных процессов монарха означало, что им выпала огромная честь остаться с Его Величеством наедине. Хранитель королевского стула становился тем человеком, которого чаще всего видел и запоминал король. Постепенно туалетная комната превращалась в комнату переговоров. Монарх доверял хранителю тайны, обсуждал с ним государственные дела и… продвигал по карьерной лестнице. При короле Георге III его придворный Джон Стюарт, граф Бьют, так хорошо выполнял свои обязанности в туалетной комнате, что дослужился до чина премьер-министра Англии.
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