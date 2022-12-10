Фотопроект под названием Unequal Scenes наглядно демонстрирует одну из главных проблем современной А

Зубы у людей болели всегда — и с этим надо было что-то делать. Сейчас мы знаем, что в кабинете стоматолога нет ничего страшного и будет совсем не больно, то в былые времена люди были уверены прямо в обратном. Смотрим, как лечили зубы наши предки, и радуемся, что живем в XXI веке.
Ручной труд
Однако для начала взглянем на борьбу с кариесом голыми руками и подручными средствами. Древнекитайские врачи, например, приловчились вырывать зубы голыми руками. Как им это удавалось? Только путем долгих тренировок с гвоздями, которые доктора пальцами выдергивали из досок. Страшно ли было их пациентам? Ну, буддизм и конфуцианство учат, что терпение — добродетель…
Хитроумные голландцы в начале XVIII века использовали с той же целью конструкцию из шпаги и ложки. Они же научили этому методу Петра Первого, который достиг в нем таких успехов, что к нему выстраивалась очередь из подданных с болящими зубами. Либо же просто хотели польстить монарху.
Средства удаления
Чаще всего больные зубы попросту удаляли: как говорится, нет зуба — нет проблем. Количество самых зверских приспособлений для ликвидации зубов было огромным, но мы взглянем на самые популярные.
Во-первых, щипцы. Иногда кузнечные — кузнец впихивал орудие труда в рот несчастному и вырывал зуб теми же щипцами, которыми держал при изготовлении подкову. Но такие забавы были в ходу у черни, знать и более состоятельные граждане прибегали к помощи «пеликанов» — это известное с XIV века изделие, которое напоминало пеликаний клюв. Им зажимали зуб и удаляли его путем вращения. Лучше не представлять, каково приходилось пациентам.
Пеликан, XVII век, Франция или Италия
«Козья ножка» была придумана более гуманными зубодерами. Ее использовали, чтобы расшатать зуб, тем самым облегчив процедуру удаления. Также «козьей ножкой», похожей на копытце, вычищали лунку после вырывания зуба.
Французские щипцы для удаления маляров, «козья ножка», Франция, XVIII век
Зубной ключ, похожий на обычный дверной, был украшен впечатляющим когтем: им врач захватывал зуб и выкручивал его спиральными движениями. Также в арсенале стоматологов имелись щипцы с винтом, его вкручивали в зуб, дабы, опять же, упростить удаление.
«Зубной ключ», 1810−1830
Понятно, что пациенты от такого лечения пытались всячески уклониться, поэтому врачи засовывали им в рот различные роторасширители, которые фиксировали челюсти в открытом положении.
Сверлим и бурим
Но все же подчас врачи пытались лечить зубы. Для этого требовались либо бор, либо сверло. Прообразом сверла стало приспособление для высечения огня. К палке крепился тонкий и узкий металлический наконечник, который крутила веревка, прилепленная к подобию лука (такие изделия нашли в долине Инда — им было не меньше 9000 лет!).
Самым первым бором, напоминающим нынешние, был пальцевый — с кольцом, куда врач вставлял палец. Тут стоматологи страдали не меньше пациентов, поскольку крутить этот бор можно было часами, наживая себе кровавые мозоли. А ведь на дворе был 1870 год! Век науки и техники!
Видимо, поэтому следующим шагом стали боры с часовым механизмом. Доктор заводил часы, и бор работал целых две минуты. Потом процедуру повторяли, и так — до победного конца. Конечно, это уже было куда как легче, но сам аппарат был очень громоздким.
Ножная бормашина
Не уступал ему и бор с ножным приводом. Это гибрид сверла и швейной машинки! Врач, чувствуя себя, наверное, портным широкого профиля, нажимал на педаль, а бор крутился на 2000 оборотов в минуту. Уже полегче, да еще и анестезия наконец обрела более человеческое лицо.
Больно не будет… наверное
До середины 19 века наркоза не было как факта, а все вышеописанные манипуляции доктора проводили «на живую». Именно поэтому зубы у людей оставляли желать лучшего — поход к стоматологу оттягивали елико возможно, прикладывая к больным зубам то помет, то дубовую кору.
Но в 1846 году мучениям пришел конец. Бостонский дантист Уильям Мортон применил эфир во время операции по удалению опухоли с челюсти, а в 1847 году Джеймс Робинсон в Лондоне проделал то же самое во время удаления зуба. Хлороформ и веселящий газ (закись азота плюс кислород) также изрядно облегчили горькую участь пациентов стоматолога, хотя оба вещества имели много побочных эффектов, например, летальный исход.
«Обезболиватель» Уилкокса-Джевета
«Обезболиватель» Уилкокса-Джевета смахивал на револьвер — им всаживали дозу анаболика, а именно — кокаина в челюсть больного. В обиход устройство вошло в 1905 году и наверняка породило немало наркозависимых.
Кабинет дантиста, 1905 год
Ну что, теперь-то в современном кресле стоматолога уже не так страшно?
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