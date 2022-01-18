9 доступных вещей, необходимых в хозяйстве, которые значительно сократят расходы уже за месяц

Есть много способов и средств, которые позволят значительно сократить расход семейного капитала. Очень важно, что все подобные вещи стоят на самом деле копейки и доступны каждому человеку.

И это прекрасный повод обзавестись ими в хозяйстве. Достаточно начать использовать хотя бы одну вещицу из этого списка, чтобы уже через месяц заметить положительный результат.

1. Аэратор

Должен быть на каждом кране.

Многие просто не знают, что на самом деле аэратор на кране для воды позволяет сократить ее расход почти в два раза за счет распыления. Он также служит для дополнительного очищения воды от песка и солей. Важно и то, что аэратор сокращает фактический расход воды без потери напора. Именно поэтому снимать его с крана крайне не рекомендуется. Стоит такой меньше 200 рублей.

2. Вакуумный упаковщик

Продлит срок хранения.

Настоящая находка для любой хозяйки. Стоит такая машинка около 2 тысяч рублей, при этом польза от нее в хозяйстве действительно велика - она позволит значительно продлить срок хранения многих быстро портящихся продуктов. Все, что нужно предварительно сделать – это порезать колбасу, сыр или другие продукты на части, которые сможет обработать упаковщик.

3. Аккумуляторы

Намного лучше батареек.

Некоторые ошибочно полагают, что покупка аккумулятора – это лишняя трата денег. На самом деле это не так. Самые дешевые образцы на рынке стоят около 500 рублей. При этом аккумуляторы можно повторно заряжать в отличие от обычных батареек. Только подумайте, как часто и много батареек дома приходится менять.

4. Безмен

Чтобы поверять покупки на рынке.

Культура рынков на отечественных просторах все еще очень высока. К сожалению, не все торговцы на них люди совестливые, некоторые не прочь обмануть доверчивого покупателя. Это прекрасный повод обзавестись вот такой штукой и взвешивать с целью проверки каждую свою покупку.

5. Светодиодные лампы

Стоит поставить во всех комнатах.

Конечно, «дешевыми» светодиодные лампы относительно обычных можно назвать только в долгосрочной перспективе. Самая скромная лампа обойдется в 100 рублей. Однако, такие лампочки потребляют в несколько раз меньше энергии, а самое главное – имеют куда больший ресурс работы - около 25 тысяч часов.

6. Нейлоновая сумка

Полезная мелочь, которая избавит от пакета.

Простая, но очень полезная вещь в хозяйстве, которая избавляет человека от необходимости покупать целлофановые пакеты каждый день. Конечно, пакет стоит совсем немного, однако посчитайте сами, как много вы покупаете их за месяц. А за год?

7. Лампы с датчиком движения

Поможет экономить свет.

Расход электричества – это та вещь, которую стоит оптимизировать в доме в первую очередь. Поможет экономить и вот такая лампочка, которая будет реагировать на присутствие человека в комнате: включать свет, когда кто-то входит, и выключать, когда в комнате явно никого больше нет. Стоит такая лампа от 100 рублей.

8. Светильник на солнечной батарее

Отличное решение для дачи или загородного дома.

Дачники знают о всей важности освещения на своем участке. Однако, большое количество светильников значительно увеличит расход электроэнергии. Решить проблему можно вот такими осветительными приборами с солнечной панелью для зарядки. Стоимость одного стартует от 300 рублей.

9. «Умные» розетки

Поможет в управлении расходом энергии.

Еще одна невероятно полезная функция, которая позволит оптимизировать расход электроэнергии в доме. Некоторые розетки нужно устанавливать, другие просто вставляются поверх уже имеющихся обычных. Самое главное, что такая розетка позволяет управлять подключенными к ней устройствами дистанционно.

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