Что внутри Пизанской башни, и почему она до сих пор не упала

1. Классический вариант долгостроя

Первые средства на строительство Пизанской башни были выделены в 1172-м г., в самом его начале, местной жительницей, вдовой Бертой ди Бернардо / Фото: alterra.cc

На самом деле строительство на нынешней Piazza dei Miracoli или «Площади Чудес» было начато в 1064 г., именно тогда стали возводить собор / Фото: twitter.com

2. Что известно об архитекторах Пизанской башни

Считается, что начало всему положил Бонанно Пизано, а строительством восьмого этажа, на котором находятся колокола, занимался уже Томмазо Пизано / Фото: bigskiesjewellery.wordpress.com

3. Несколько фактов о «Площади Чудес» и Пизанской башне

Площадь, которая в наше время известна под названием «Площадь Чудес», не всегда носила такое необычное название / Фото: puteshestvyie.ru

Конечно, по поводу возведения собора ни у кого вопросов нет, а вот то, что решили еще и столь высокую по меркам того времени колокольню строить, вопросы вызывает и немало / Фото: sanuk-sabai.com.ua

Изначально задумки, чтобы Пизанская башня «падала», не было, это должна была быть обычная прямая конструкция / Фото: fishki.net

Только спустя десять лет после того, как были начаты строительные работы, и сооружение возвели до уровня третьего этажа поняли, что что-то пошло не так / Фото: cattur.ru

В результате подобных действий наклон составил ни много ни мало 90 сантиметров / Фото: forums.sketchup.com

Считается, что строительство Пизанской башни закончилось в 1372 г., когда возвели восьмой этаж, который называется кампанилой и именно здесь находятся колокола / Фото: littletravel.ru

В конце прошлого столетия итальянцами было вложено в работы 25 млн. евро, в ходе работ заменили отдельные части колонн и предприняли множество иных мер / Фото: esosedi.livejournal.com

Вес самой башни составляет 14 453 тонны, а груз-противовес из свинца – 900 тонн / Фото: kopahi.com

4. А что внутри

В самой Пизанской башне нет совершенно никаких помещений, это своеобразная «труба», имеющая лестницы винтового типа, а также систему противовесов и стяжек / Фото: wowitaly.ru

Лестница идет в виде серпантина, на всех этажах сделаны на галереи выходы / Фото: wikiway.com