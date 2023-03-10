Что внутри Пизанской башни, и почему она до сих пор не упала

Пизанская башня – знаменитая конструкция, о которой знают практически все, даже те, кто ее ни разу не видел в живую. Но есть ряд интересных фактов, незнакомых большинству людей, особенно, если они лично не посетили это место и не побывали внутри строения. То есть многие знают, что она «падает», но в каком направлении? Или что внутри нее находится?
1. Классический вариант долгостроя
Первые средства на строительство Пизанской башни были выделены в 1172-м г., в самом его начале, местной жительницей, вдовой Бертой ди Бернардо / Фото: alterra.cc
Действительно, Пизанская башня относится именно к этой категории строений, ведь ее сооружали две сотни лет. С точностью можно сказать только то, что первые средства на строительство данного объекта были выделены в 1172-м г., в самом его начале, местной жительницей, вдовой Бертой ди Бернардо. Ее пожертвование составляло шестьдесят серебряных монет. Соответствующая надпись сохранилась и до нашего времени. Сделали ее на первом камне, заложенном в строительство. Что касается начала строительных работ, то они стартовали в 1173-м г., в августе.
На самом деле строительство на нынешней Piazza dei Miracoli или «Площади Чудес» было начато в 1064 г., именно тогда стали возводить собор / Фото: twitter.com
На самом деле строительство на нынешней Piazza dei Miracoli или «Площади Чудес» было начато в 1064 г. Именно тогда стали возводить собор. Инициировал эти работы Гвидо, епископ. До того, как стали строить Пизанскую башню, оставалось целых сто лет. Тем не менее, эксперты считают, что он является и ее автором, точнее автором идеи строительства данного объекта, ведь предположительно башня должна была бы стать колокольней.
2. Что известно об архитекторах Пизанской башни
Считается, что начало всему положил Бонанно Пизано, а строительством восьмого этажа, на котором находятся колокола, занимался уже Томмазо Пизано / Фото: bigskiesjewellery.wordpress.com
В этом вопросе тоже нет никакой ясности. Считается, что начало всему положил Бонанно Пизано, а строительством восьмого этажа, на котором находятся колокола, занимался уже Томмазо Пизано. Кроме них были и другие архитекторы, например, Никола Пизано, занимавшийся возведением баптистерия (так называется место, предназначенное для крещения), находящегося в непосредственной близости. В принципе, ничего удивительного, ведь две сотни лет, ушедших на работы – не два года. Естественно, архитекторы не могли не меняться.
По информации, изложенной в Большой советской энциклопедии, Пизано не является фамилией конкретных людей. Это было прозвище нескольких итальянских архитекторов и скульпторов. В «Википедии» же указано, что прозвище было дано нескольким ремесленникам и художникам средневековья из Пизы. Если верить этим фактам, то практически каждому, кто работал на строительстве конструкции, можно дать данное имя.
3. Несколько фактов о «Площади Чудес» и Пизанской башне
Площадь, которая в наше время известна под названием «Площадь Чудес», не всегда носила такое необычное название / Фото: puteshestvyie.ru
Площадь, которая в наше время известна под названием «Площадь Чудес», не всегда носила такое необычное название. До 1910 г., а именно тогда так ее назвал Габриеле д’Аннунцио, итальянский поэт и писатель, ее именовали просто – Соборная площадь. Это был своеобразный маркетинговый ход, которым все и воспользовались. Именно тогда и само место, и архитектура стали приобретать популярность и известность мирового уровня.
Конечно, по поводу возведения собора ни у кого вопросов нет, а вот то, что решили еще и столь высокую по меркам того времени колокольню строить, вопросы вызывает и немало / Фото: sanuk-sabai.com.ua
Конечно, по поводу возведения собора ни у кого вопросов нет. А вот то, что решили еще и столь высокую по меркам того времени колокольню строить, вопросы вызывает и немало. Кстати, о высоте конструкции. Сейчас это не рекордные показатели, но на то время сооружение высотой 56,7 м было впечатляющим. Специалисты утверждают, что таким образом решили себя пропиарить, привлечь внимание. Тогда Пиза была цветущим городом-государством. А такая башня являлась хорошим доказательством богатства и величия.
Изначально задумки, чтобы Пизанская башня «падала», не было, это должна была быть обычная прямая конструкция / Фото: fishki.net
Теперь о том, что Пизанская башня «падает». Подобной задумки не было. Это должна была быть обычная прямая конструкция. Что же касается ее наклона, то существует версия, что строители, делая расчеты перед заливкой фундамента, допустили ошибку. Такое вполне могло быть, ведь сооружение для того времени было нетипичным. Удивляет не это, а то, что только спустя десять лет после того, как были начаты строительные работы, и сооружение возвели до уровня третьего этажа поняли, что что-то пошло не так. Угол наклона был равен четыре-пять сантиметров.
Только спустя десять лет после того, как были начаты строительные работы, и сооружение возвели до уровня третьего этажа поняли, что что-то пошло не так / Фото: cattur.ru
Получается следующая картина. Строить башню стали в 1173 г., а в 1183 г. вывели 3-й этаж. Тут обнаружились эти пять сантиметров и стройку забросили, но не полностью, так сказать «заморозили» до 1272 г. (в других источниках указывается 1275 г.). Ну а по истечении столетия строители спокойно продолжили работы. Никто ничего не украл и не разрушил. Вот стоит такая себе недостроенная конструкция, которая должна была бы радовать местных жителей, возле собора и ладно.
И опять понадобилось несколько десятилетий, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. За период 1272 г.-1319 г. было достроено еще четыре этажа (в итоге получилось семь). Работники, чтобы как-то исправить ранее допущенные «косяки», расположенные выше третьего этажи стали «перетягивать». С той стороны, в какую башня наклонялась, потолки делались более высокими. Результат непредсказуемый. Башня стала не только наклонной, но и приняла форму подобия банана.
В результате подобных действий наклон составил ни много ни мало 90 сантиметров / Фото: forums.sketchup.com
В результате подобных действий наклон составил ни много ни мало 90 сантиметров. Закончив седьмой этаж, строители в очередной раз все забросили. Теперь в «замороженном» состоянии сооружение простояло более пятидесяти лет. Колокола в колокольне установили уже потом.
Считается, что строительство Пизанской башни закончилось в 1372 г., когда возвели восьмой этаж, который называется кампанилой и именно здесь находятся колокола / Фото: littletravel.ru
Считается, что строительство Пизанской башни закончилось в 1372 г., когда возвели восьмой этаж. Этот ярус называется кампанилой и именно здесь находятся колокола. Пол здесь горизонтальный и абсолютно ровный. В наше время он тоже вроде как остается в таком же виде, хотя и происходили изменения – башня все больше наклонялась, мрамор трескался. Вот тогда-то и решили срочным образом спасать памятку архитектуры.
В конце прошлого столетия итальянцами было вложено в работы 25 млн. евро, в ходе работ заменили отдельные части колонн и предприняли множество иных мер / Фото: esosedi.livejournal.com
В конце прошлого столетия итальянцами было вложено в работы 25 000 000 евро. В ходе работ заменили отдельные части колонн и предприняли множество иных мер. Хотели даже часть почвы убрать с той стороны, с которой башня начала клониться. В рамках эксперимента рядом с башней залили второй фундамент.
Вес самой башни составляет 14 453 тонны, а груз-противовес из свинца – 900 тонн / Фото: kopahi.com
Кроме того, установили и противовес. Вес самой башни составляет 14 453 т, а груз из свинца – 900 т. Он был расположен с наружной части башни, со стороны, противоположной той, в которую она клонится. Трос от этого груза был закреплен сверху конструкции, по центру. Со временем его убрали (в смысле груз).
4. А что внутри
В самой Пизанской башне нет совершенно никаких помещений, это своеобразная «труба», имеющая лестницы винтового типа, а также систему противовесов и стяжек / Фото: wowitaly.ru
В самой Пизанской башне нет совершенно никаких помещений, комнат. Это своеобразная «труба», имеющая лестницы винтового типа, а также систему противовесов и стяжек. Последняя позволила слегка выровнять крен. Говорят, что он и сейчас понемногу уменьшается.
Лестница идет в виде серпантина, на всех этажах сделаны на галереи выходы / Фото: wikiway.com
Лестница располагается как бы между стенами. На входе внутрь сооружения есть узкий проход со ступеньками. Лестница идет в виде серпантина. На всех этажах сделаны на галереи выходы. По мере того, как она уходит вверх, ее ширина становится меньше. В самой высокой точке она составляет всего сорок сантиметров.
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