Что изображали пираты прошлого на своих флагах и как появился Веселый Роджер

«Пираты» под флагами европейских государств и вольные джентльмены удачи

Ж.Л. Феррис. Захват пирата Черная Борода

К. ван Виринген. Нападение английского приватира на голландцев

Гравюра из книги Чарльза Джонсона об истории пиратов. 1724 г.

Профессия – пират

Веселый Роджер на красном фоне. Флаг XVIII века

Таким изображали Веселого Роджера на корабле Эдварда Лоу





Как капитаны судов придумывали и придумывают своего Веселого Роджера





Классическое изображение пиратского флага

Веселый Роджер над английской подводной лодкой в 1914 году

Традиция поднимать пиратский флаг над субмаринами прижилась