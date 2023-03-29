Как домушник и 2 грабителя сумели совершить единственный в истории успешный побег из тюрьмы Алькатра

Почему защитный форт превратился в тюрьму

Остров Алькатрас в заливе Сан-Франциско / Фото: tonkosti.ru

Аль Капоне, известный гангстер, был одним из заключенных Алькатраса / Фото: gazeta.ru

Тюремный коридор в Алькатрасе / Фото: mollys-bugs.com

Дерзкие беглецы: братья Энглин и Фрэнк Моррис

Братья Джон и Кларенс Энглин и их напарник Фрэнк Моррис / Фото: bigpicture.ru





Как сделать самодельную дрель из пылесоса и сбежать из Алькатраса





Вентиляцию пришлось расширить / Фото: fotovmire.ru

К побегу заключенные подготовились с особой тщательностью / Фото: 4tololo.ru

А был ли побег

Беглецы все еще официально находятся в федеральном розыске / Фото: questzone.com.ua

Письма от беглецов или величайшая шутка столетия

Так мог бы выглядеть Джон Энглин в 2012 году / Фото: nypost.com

Какова судьба Алькатраса

Хавьер Гомес в 2013 году выиграл «Побег из Алькатраса» / Фото: sports.ru

Макет Азкабана, тюрьмы для волшебников из саги о Гарри Поттере / Фото: pikabu.ru