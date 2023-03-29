Как домушник и 2 грабителя сумели совершить единственный в истории успешный побег из тюрьмы Алькатра

В заливе Сан-Франциско, омываемый водами Тихого океана, стоит скальной остров. На нем располагается старая неприступная крепость, внутри которой нашла приют одна из самых известных тюрем — Алькатрас. Ледяная вода, в которой живет 10 разных видов акул, сильное течение, и полная изоляция от материковой части Америки сделали Алькатрас поистине неприступным. Конечно, многие пытались бежать из заключения, но никому это не удавалось. Никому, кроме братьев Энглин и Фрэнка Морриса.
Почему защитный форт превратился в тюрьму
Остров Алькатрас в заливе Сан-Франциско / Фото: tonkosti.ru
Существует очень мало тюрем с такой дурной славой, как Алькатрас. Это была тюрьма строгого режима, в которой содержались заключенные, которые неоднократно создавали проблемы в других тюрьмах или заключенные, которые неоднократно пытались бежать. В Алькатрасе успели побывать несколько «героев» преступного мира, чьи имена до сих пор известны многим: Аль Капоне, Джордж Келли «Пулемет» и Роберт Франклин Страуд.
Аль Капоне, известный гангстер, был одним из заключенных Алькатраса / Фото: gazeta.ru
Свое название остров получил в середине XVIII века благодаря испанскому исследователю Хуану Мануэлю де Айяла. Он назвал его «Остров пеликанов» - «Ла исла де алькатрасес», которые с удовольствием там селились. Но в то время этот крохотный кусок суши никого не заинтересовал.
О нем вспомнили три четверти века спустя, решив передать военным. Так на острове выросла крепость, чьи стены были украшены аж сотней пушек. Алькатрас, Форт Поинт и Лайм Поинт создавали идеальную защиту залива и контролировали все входы в бухты.
Тюремный коридор в Алькатрасе / Фото: mollys-bugs.com
Постепенно защиту со стен снимали, пушки Алькатраса так ни разу и не схлестнулись с врагом. Пользы от крепости было мало, а денег на ее поддержание, припасы людям и зарплаты персоналу уходило множество. Поэтому вскоре крохотные коморки крепости были переделаны под тюремные камеры. К началу ХХ века в тюрьме уже было 450 людей. После сильного землетрясения в Сан-Франциско было разрушено множество мест заключения, и всех арестантов перевели на Алькатрас, заодно пристроили новый корпус на 600 камер, который до сих пор существует.
Дерзкие беглецы: братья Энглин и Фрэнк Моррис
Из-за сильных течений и ледяной температуры воды, окружающей тюрьму, Алькатрас считался чуть ли ни единственно тюрьмой, из которой никто никогда не сбежит. Однако это не означает, что попыток не было. В течение 29 лет 36 человек решились на побег. Большинство были либо застрелены, либо пойманы властями, либо утонули. Однако в 1962 году трое заключенных сбежали из своих камер и, возможно, сбежали с острова Алькатрас. Это был настолько беспрецедентный случай, что десятилетия спустя о нем все еще помнят.
Братья Джон и Кларенс Энглин и их напарник Фрэнк Моррис / Фото: bigpicture.ru
Фрэнк Моррис был сиротой. Рос он в детском доме, что и в лучшие годы было отвратным местом, а уж во времена Великой депрессии так и вовсе мало чем отличалось от тюрьмы. Уже в 14 лет он впервые попал в детское исправительное учреждение. За хорошее поведение был досрочно освобожден, но и месяца не прожил на воле, как снова был арестован. Моррис вряд ли бы попал в Алькатрас — он не был ни убийцей, ни насильником, всего лишь домушник и вор-рецидивист. Но его подвела жажда свободы — после пятой попытки бегства власти решили отправить его туда, откуда еще никто не сбегал.
С братьями Энглинами, Кларенсом и Джоном, ситуация была практически аналогичная, только к взлому квартир еще добавлялись и угоны автомобилей. В декабре 1961 года трое заключенных начали разрабатывать план побега из Алькатраса. Энглины отбывали 35-летний срок за ограбление Колумбийского сберегательного банка в Колумбии. Фрэнк Моррис отбывал 14-летний срок в Алькатрасе за кражу со взломом. Времени на составление идеального плана у них было хоть отбавляй.
Как сделать самодельную дрель из пылесоса и сбежать из Алькатраса
Вентиляцию пришлось расширить / Фото: fotovmire.ru
Главным идейным вдохновителем был Фрэнк. Он предложил бежать и разработал идеальный план. Они собрали самодельную дрель с мотором от сломанного пылесоса. Пригодились и ложки, ими расширяли вентиляционные отверстия под раковинами в тюремных камерах. Большую часть работы делали в вечернее время, когда шум и скрежет заглушался болтовней и музыкой других заключенных.
По вентиляции они поднялись в неохраняемый служебный коридор, расположенный над их тюремным блоком. Здесь они создали секретную мастерскую по созданию предметов ручной работы, которые помогут им спастись, включая спасательные жилеты и резиновый плот, сделанный из плащей и деревянных досок.
К побегу заключенные подготовились с особой тщательностью / Фото: 4tololo.ru
В ночь на 11 июня 1962 года трое заключенных привели свой смелый план в действие. Им удалось выбраться на крышу тюрьмы. Отсюда они спустились по трубе на территорию, а затем перелезли через забор. Затем спустили свой самодельный плот в ледяные воды на северо-восточном берегу острова. И больше их никто не видел.
А был ли побег
Пропажу заключенных обнаружили только утром. Охранник, проводивший обычную проверку кроватей, обнаружил манекены заключенных. Предприимчивые Моррис с братьями Энглин смастерили головы-манекены из гипса, покрасили телесной краской и прилепили волосы, собранные на полу тюремной парикмахерской.
Как оказалось, был и четвертый кандидат в беглецы — Аллен Уэст, но в последнюю минуту он был вынужден отказаться от шанса на свободу. Аллен моментально сдал властям весь план побега.
Береговая охрана США немедленно направила вертолет, а также четыре патрульных катера на поиски трех мужчин. На материк моментально отправили сообщение о побеге. Несмотря на тщательные поиски, все, что когда-либо было найдено в заливе Сан-Франциско, — это пачка писем, принадлежащих одному из заключенных, куски дерева, напоминающие весла, и кусочки резины. Самодельный спасательный жилет также выбросило на берег на соседнем острове.
Беглецы все еще официально находятся в федеральном розыске / Фото: questzone.com.ua
Официальная позиция властей говорит, что побег был неудачным — заключенные утонули, так и не достигнув берега, а их тела были унесены в Тихий океан. Однако и погибшими их официально признать не могут, пока не будут найдены тела.
Письма от беглецов или величайшая шутка столетия
В 2012 году члены семьи Энглин поделились с «Сан-Франциско Кроникл» своей верой в то, что беглецы все еще живы и здоровы. Вскоре после побега им позвонил мужчина, со словами: «Это Джон Энглин».
Затем, на Рождество 1962 года, они получили открытку, на которой было написано: «Маме от Джона. Счастливого Рождества». Как позже оказалось, она была не единственной. Почерк на открытках совпадал с почерком братьев Энглин, но следователи не смогли определить точную дату отправки.
Так мог бы выглядеть Джон Энглин в 2012 году / Фото: nypost.com
Буквально на следующий год, полиция получила письмо: «Меня зовут Джон Энглин. Я сбежал в июне 1962 года с братом и Фрэнком Моррисом. Мне 83 года, и у меня рак. Да, мы смогли сбежать, но были на волоске от смерти».
Автор письма сказал, что он несколько лет жил в Сиэтле, а также в Северной Дакоте и Южной Калифорнии. Рассказал, что Фрэнк умер в 2008 году, а его брат Кларенс умер в 2011 году. Он также согласился сдаться с условием, если ему гарантируют только один год заключения и медицинскую помощь. Больше он никогда не выходил на контакт, и экспертиза письма и конверта на предмет отпечатков пальцев или ДНК оказалась безрезультатной. ФБР так и не смогло определить, было ли письмо мистификацией. Удивительно, но по законам США, ордеры на арест всех трех беглецов все еще в силе.
Какова судьба Алькатраса
Тюрьма Алькатрас закрылась навсегда в 1963 году, всего через год после того, как братья Энглин и Моррис бросились в бурные воды. Его открыли для посещения туристов, ежегодно его посещают более миллиона человек, многих из которых привлекает на остров печально известный побег.
Хавьер Гомес в 2013 году выиграл «Побег из Алькатраса» / Фото: sports.ru
Каждый год сотни спортсменов участвуют в триатлоне «Побег из Алькатраса». Впервые мероприятие было проведено в 1980 году. теперь ежегодно более 2000 людей собираются для того, чтобы переплыть 2,4 км, преодолеть 29 км на велосипеде и пробежать 13 км.
Макет Азкабана, тюрьмы для волшебников из саги о Гарри Поттере / Фото: pikabu.ru
Кроме того, Алькатрас давно стал частью мира кино. Про дерзкий побег снят не один фильм, в одном даже главную роль играл Клинт Иствуд. И именно этой крепостью-тюрьмой вдохновилась Джоан Роулинг, когда создавала неприступный Азкабан, тюрьму для волшебников.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии