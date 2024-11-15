7 мифов о расхламлении, в которых правды не больше, чем в желтой прессе

Расхламление – это…

Сортировка вещей по категориям. / Фото: archdialog.timepad.ru

Миф 1: Нужно сделать все за раз

Порядок в гараже или кладовке не получится навести за раз. / Фото: content-24.foto.my.mail.ru

Миф 2: Придется быть безжалостным

Не обязательно выбрасывать 90% своей одежды. / Фото: laminarts.ru

Миф 3: Сентиментальность не позволит выбросить хлам

Во время расхламления часто читают старые письма и открытки. / Фото: kommunalo4ka.ru

Миф 4: Расхламление достаточно провести один раз

Расхламление нужно проводить регулярно. / Фото: yahoo.com

Миф 5: Оставлять лишь те вещи, которые приносят радость

Не стоит забывать о практичности вещей. / Фото: huffpost.com

Миф 6: Нужно стать аскетом

Пример аскетизма в интерьере. / Фото: newphoto.club

Миф 7: Нельзя ни о чем не сожалеть

Сожалеть о своих ошибках – это нормально. / Фото: matthewhussey.com