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8 умопомрачительных отелей, оборудованных в настоящих самолетах и вертолетах


Уникальные отели, оборудованные в самолетах.

Уникальные отели, оборудованные в самолетах.

Обычными отелями уже никого не удивишь. И в борьбе за искушенных клиентов владельцы гостиничного бизнеса предлагают провести ночь в необычных номерах. Некоторые даже оборудуют комнаты в самолетах. Получается весьма эффектно.

1. Vliegtuigsuite в деревне Теге


Отель на один номер.

Отель на один номер.

Уникальный отель, построенный внутри списанного самолета ИЛ-18 1960 года выпуска. Расположена необычная гостиница в маленькой деревушке Теге в Голландии. В переоборудованном салоне самолета всего один номер, площадь которого 40 метров. В комнате есть все для комфортного отдыха: шикарная кровать, джакузи, инфракрасная сауна и спутниковое телевидение.

2. Woodlyn Park в Новой Зеландии


Гостиничный номер в самолете.

Гостиничный номер в самолете.

Гостиничный комплекс Woodlyn Park в Уэйтомо (Новая Зеландия) представлено много разномастных комнат. Одна из них, оборудована прямо на борту военного самолета Bristol Freighter. В необычном отельном номере две спальни, одна из которых находится в кабине пилота. Также в номере есть санузел и маленькая кухонька.

3. Ream Hills Caravan Park в Ланкшире


Гостевой дом в вертолете.

Гостевой дом в вертолете.

В Ланкшире (Великобритания) можно остановиться на ночлег в гостевом домике, оборудованном в вертолете Westland Lynx XZ676 1982 года.
В нем предусмотрены спальные места для четырех человек, есть раковина и микроволновая печь.

4. Mains Farm Wigwams в Стирлинге


Отель-вертолет в Швейцарии.

Отель-вертолет в Швейцарии.

Необычный мини-отель, оборудованный в вертолете Sea King. В уютном номере вертолета может разместиться компания до пяти человек. В номере есть две двуспальных кровати, односпальная, а также отдельный санузел и маленькая кухня.

5. Jumbo Stay в Стокгольме


Большой отель в авиалайнере.

Большой отель в авиалайнере.

 


На входе в аэропорт Арланда можно увидеть большой авиалайнер, внутри которого оборудован хостел на 76 номеров. Зданием отеля стал списанный Boeing 747-212B 1976 года. Самолет выкупили в 2006 году, убрали все 450 пассажирских сидений и сделали много маленьких комнат, по типу общежития. Также в отеле есть санузел и небольшой ресторан.

6. Costa Verde в Коста-Рике


Гостиничный комплекс Costa Verde.

Гостиничный комплекс Costa Verde.

 


Часть гостиничного комплекса Costa Verde в Коста-Рике представляет собой переоборудованный Боинг 727. Ранее самолет принадлежал компании South Africa Air, совершил немало перелетов и был списан. Владельцы гостиничного комплекса забрали самолет и превратили его в уникальный номер-люкс. Внутри Боинга - две комфортабельные спальни с кондиционерами, отдельными ванными комнатами и пристроенной террасой, с которой открывается прекрасный вид на океан.

7. Hotel In the Sky


Отель в небе.

Отель в небе.

Недавно в самолетах Emirates Airlines появились новые люкс-места, точнее купе-сьюты, которые запросто могут составить конкуренцию лучшим пятизвездочным гостиницам. В номере площадью всего 4 квадратных метра есть кресла-кровати с нулевой гравитацией, сверхширокие Full HD-дисплеи с доступом к 2500 каналов, системой климат-контроля и виртуальными иллюминаторами, которые транслируют видео с внешних камер самолета.

8. Hotelicopter


Отель-вертолет.

Отель-вертолет.

Гигантский вертолет с номерами, уровень которых ничем не уступает уровню комфорта пятизвездочной гостиницы. На борту отеля-вертолета можно воспользоваться всеми привилегиями обслуживания номеров, заняться йогой, посетить СПА или оздоровиться.

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8 умопомрачительных отелей, оборудованных в настоящих самолетах и вертолетах

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8 умопомрачительных отелей, оборудованных в настоящих самолетах и вертолетахПодписаться на мой Instagram
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