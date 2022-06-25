16 приятных и необычных подарков для тех, кто очень любит книги

Каждый знает: книга — лучший подарок. Но сколько можно дарить книги библиофилам, у которых и так наверняка все есть? В попытках угадать, что подарить человеку, который читал все и еще вон ту красненькую с верхней полки, иногда стоит обратить внимание на другие варианты, кроме книг. Итак, мы ищем что-то в подарок книжному червю, и это легко может быть что-то, связанное с его объектом любви… Ведь настоящие библиофилы любят вдыхать запах книг, украшать их и т.д.
Ароматическая свеча, пахнущая старыми книгами.
Чехлы на подушки в виде библиотечных карточек.
Туфли на каблуках со страницами словаря.
Держатель для разворота.
Сумочка в виде любимой книги.
Носки со страницами цензурированной книги.
Кулон с крошечной библиотекой.
Запонки с книжными страницами.
Плакат с цитатой Эрнеста Хемингуэя: «Пиши пьяным, редактируй трезвым».
Парфюм с ароматом книжного переплета.
Кружка на тему любви к чтению.
Домашний декор из книг.
Необычная закладка: «Настоящие книги никогда не умирают!»
«Парящие» книжные полки.
Светильник в виде книги.
Одеяло в виде книжного шкафа.
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Каждый знает: книга — лучший подарок. Но сколько можно дарить книги библиофилам, у которых и так наверняка все есть? В попытках угадать, что подарить человеку, который читал все и еще вон ту красненькую с верхней полки, иногда стоит обратить внимание на другие варианты, кроме книг. Итак, мы ищем что-то в подарок книжному червю, и это легко может быть что-то, связанное с его объектом любви… Ведь настоящие библиофилы любят вдыхать запах книг, украшать их и т.д.
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