16 приятных и необычных подарков для тех, кто очень любит книги

Каждый знает: книга — лучший подарок. Но сколько можно дарить книги библиофилам, у которых и так наверняка все есть? В попытках угадать, что подарить человеку, который читал все и еще вон ту красненькую с верхней полки, иногда стоит обратить внимание на другие варианты, кроме книг. Итак, мы ищем что-то в подарок книжному червю, и это легко может быть что-то, связанное с его объектом любви… Ведь настоящие библиофилы любят вдыхать запах книг, украшать их и т.д.











Ароматическая свеча, пахнущая старыми книгами.







Чехлы на подушки в виде библиотечных карточек.







Туфли на каблуках со страницами словаря.







Держатель для разворота.







Сумочка в виде любимой книги.







Носки со страницами цензурированной книги.







Кулон с крошечной библиотекой.







Запонки с книжными страницами.







Плакат с цитатой Эрнеста Хемингуэя: «Пиши пьяным, редактируй трезвым».







Парфюм с ароматом книжного переплета.







Кружка на тему любви к чтению.







Домашний декор из книг.







Необычная закладка: «Настоящие книги никогда не умирают!»







«Парящие» книжные полки.







Светильник в виде книги.







Одеяло в виде книжного шкафа.



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