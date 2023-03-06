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12 дурацких привычек, обрекающих на бедность

Двенадцать лет психологической практики позволили мне выделить ряд привычек присущих бедным людям. Интересно наблюдать за тем, как бедные следуют этим привычкам снова и снова. Но самое интересное происходит, когда талантливые люди повторяют привычки бедных и сами становятся такими! Как этого избежать? Давайте назовём все «привычки бедности».



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1. Бедные всегда ищут виноватых


Бедный человек никогда не берет ответственность на себя. Он скорее обвинит в своих неудачах коллег, начальника или систему, чем признает свое поражение. Бедный мыслит так: «Если бы не ОНИ, то я бы давно был успешным», «Мне ВСЕ мешают, я не могу ничего сделать».

2. Тянуть время


С детства нам навязывают старую народную «мудрость»: «Семь раз отмерь — один отрежь». Время идет, а Вы всё думаете, отмеряете, и, в конечном счете, находится кто-то более предприимчивый, который отрезает «ваш» кусок и уносит. Побеждает тот, кто не боится сделать первый шаг и рискнуть, тот, кто использует свои идеи, а не зарывает их в уголках своей памяти.

Человек, с мышлением бедняка всегда тянет время, а собственную бездейственность опять же приписывает на чужой счет.

3. Никакого риска


Бедные не рискуют. Они предпочитают стабильный, пусть и не большой доход. В результате так и живут от зарплаты до зарплаты, зато под воображаемым крылом стабильности.

4. Не платить другим за их труд


Человек с мышлением бедняка любит жить за счет других. Музыку, тренинги, фильмы или ПО — он качает с торрентов. Его философия — это поиск возможности получить платные услуги или товары — бесплатно. А жизнь ему упрощают сервисы (торренты, складчины, пиратские сайты), созданные такими же бедными для бедных. Скачал платный продукт бесплатно = украл. Воровство чужой интеллектуальной собственности и обман обрекают человека вечно жить в нищете.

5. Жалеть себя


Часто люди видят корень своих проблем в окружающей их обстановке — будь то неблагоприятное географическое положение, недостатки фигуры, родился в бедной семье, недостаточно образования, живет не в той стране и пр. В арсенале бедного человека есть десятки поводов себя пожалеть, а капитал на жалости не заработаешь.

6. Ныть и жаловаться


Не секрет, что отсутствие денег — причина негативных эмоций. В отличие от бедняка, человек с мышлением богача воспринимает неудачу, как ступень к заветной цели, он не привык ныть и жаловаться на судьбу. Порой хочется выговориться, чтобы тебя пожалели, но легче от этого не становится, да и количество денег в кошельке не изменилось — их как не было, так и нет.

7. Думать что скажут другие


Успешный человек ценит свою индивидуальность, и не зависит от мнения окружающих. Бедный, как правило, наоборот — львиную долю своего времени и сил, он расходует на поддержание своего реноме в глазах других людей. При этом он ориентируется на людей более удачливых и сильных. Сравнение проходит не в его пользу, что даёт ему еще один прекрасный повод для нытья и жалоб.

8. Тратить деньги впустую


Бедный человек не имеет финансовой стратегии. Его цель — зарабатывай и трать. Богатый, в свою очередь, полученные трудом деньги инвестирует в создание капитала. Распространенная ошибка мышления в такой ситуации: «Что я могу инвестировать, если денег нет?». Денег нет, потому что человек не думает о будущем. Богатыми становятся не те, кто много зарабатывает, а те, кто научился грамотно управлять своими доходами.

9. Поиск сиюминутных выгод


Бедные не стремятся учиться новому, не работают на перспективу, а хотят зарабатывать прямо сейчас. Это яркий пример потребительской системы поведения. Человек хочет всего и сразу, за минимум усилий. Он подобен крестьянину, который зимой съедает посевную картошку, не задумываясь о том, что сеять весной.

10. Заниматься тем, что не нравится


У бедняка всегда найдется 10 виноватых, 100 оправданий и 1000 причин, почему он должен ходить на нелюбимую работу. Он живет лишь мыслью о пятнице, проклинает начальство, но все равно каждый понедельник безропотно шагает в офис. На занятие своим делом у него, как правило, не хватает смелости. Так, ничего не меняя, человек проживает собственную жизнь. Год за годом.

11. Тратить время впустую


Человек с мышлением бедняка задается вопросом: как «убить» свое время? Это крайне негативная установка должна трансформироваться в правильный вопрос: как мне использовать время с максимальной пользой? В итоге каждый получает то, к чему стремится — бедный «убивает» время и свою жизнь, а богатый использует свое время и богатеет.

12. Жить чужой жизнью


Беднякам присуща серьезная ошибка мышления — проецировать жизнь других людей на свою. Многочисленные сериалы, художественные книги и истории звезд только подстрекают их в этом. Наслаждаясь приключениями других людей, бедные живут в иллюзиях и тени успеха своих кумиров. Не рискуют переступить через сомнения и страхи. Бояться начать с малого и по кирпичикам самим строить свою судьбу.

Возможно, в этих описаниях вы увидели и себя, но это не повод для расстройства. Используйте этот текст как подсказки к тому, что необходимо в себе изменить. Используйте описание привычек как мотивацию к действию.

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12 дурацких привычек, обрекающих на бедность

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12 дурацких привычек, обрекающих на бедностьПодписаться на мой Instagram
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