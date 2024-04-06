6 бытовых хитростей на все случаи жизни

Каждая хозяюшка старается создать дома уют и чистоту. Но зачастую у неё просто не хватает времени на решение всех домашних задач. В этом случае на выручку приходят бытовые хитрости, которые способны выручить в любой ситуации.







Что сделать, чтобы букет цветов простоял как можно дольше? Молния опять заедает, и вы не знаете, как с ней справится? Какими лайфхаками пользуются кондитеры? Ответы на все эти вопросы вы найдёте в нашей сегодняшней статье.



1. Молнии больше не будут заедать!

2. Букет цветов простоит гораздо дольше!

3. Бигуди храним в стиральной машинке!

4. Удивительный секрет от кондитеров!

5. Больше никаких жирных пятен!

6. А Вы храните дрель на кухне?

Шампунь спасёт заевшую молнию!Какой косметический продукт найдётся в каждом доме? Даже в холостяцкой квартире? Конечно же, шампунь. Удивительно, но и его можно использовать для решения бытовых задач. И благодаря нам вы тоже сможете это сделать.Наверно, каждый из нас хоть раз сталкивался с заевшей молнией. Процесс не из приятных. Особенно если вы опаздываете на встречу. Вот тут-то нам и поможет шампунь. Просто возьмите капельку и натрите им молнию. Она без труда поддастся, а вам не придётся нести одежду в ремонт.Обычная сода позволит букету простоять гораздо дольше обычного!Весной хочется создавать дому особую атмосферу. И цветы отлично для этого подходят. Однако срезанные букеты стоят слишком мало времени. Но только не у опытных хозяюшек. Ведь они точно знают, что нужно делать, чтобы букет простоял неделями.А секрет, оказывается, достаточно прост. Вас на помощь придёт обычная сода, которая есть в каждом доме. Налейте в вашу воды. После чего растворите в ней чайную ложку соды. И только после этого ставьте цветы в вазу. Благодаря соде вода станет обеззараженной, что и позволит вашему букету дольше радовать вас.Бигуди-липучки спасут одежду от шерсти!Многие знают, что при помощи бигуди-липучек можно создать объемную прическу. Однако мало кто задумывается о том, как ещё их можно использовать. А ведь они становятся прекрасным помощником для владельцев домашних питомцев.Если вы счастливый обладатель домашнего животного, то точно сталкивались с проблемой шерсти. Даже после стирки, на вещах остаются шерстинки. К счастью, этого легко избежать. Достаточно постирать вещи вместе с бигуди-липучками. Они быстро соберут на себя всю шерсть, и вещи будут выглядеть как новые.Теперь глазурь сможет сделать даже ребёнок!Сладкая выпечка способна собрать вместе всю семью. Ведь так приятно испечь что-нибудь вкусненькое всем вместе. И у каждой хозяюшки есть свой список десертов на все случаи жизни. Только вот глазурь удаётся приготовить далеко не всем. К счастью, мы узнали невероятный секрет от кондитера, который позволит приготовить глазурь даже ребёнку.Для начала следует обильно посыпать выпечку сахарной пудрой. После чего поднесите к ней фен и включите его. За счёт потока горячего воздуха пудра быстро начнёт плавиться, превращаясь в красивую глазурь на выпечке. Этот простой способ также позволяет избежать лишнего беспорядка на кухне.Кока-кола справится сразу с двумя бытовыми задачами!Масляные пятна очень сложно отстирать. Это известно каждому. Но благодаря нашей бытовой хитрости вас больше не испугают жирные пятна на одежде.А поможет с ними справиться обычная кока-кола. Полстакана газировки следует залить в отсек вместе с порошком. Такое простое действие не только позволит без труда отстирать жирные пятна, но и почистит стиральную машинку. Ведь в составе колы находится фосфорная кислота, которая прекрасно удаляет известью и ржавчину. Таким образом, один совет поможет справиться сразу с несколькими бытовыми задачами.Дрель модернизирует овощечистку!Иногда бытовые сложности требуют кардинально нового взгляда на ситуацию. Именно в таких случаях появляются необычные бытовые хитрости, которые потом передаются из уст в уста. Именно таким не стандартным подходом к ведению домашнего хозяйства мы и хотим с вами поделиться.Представьте ситуацию, в которой вам нужно очистить целую корзину яблок. Хозяюшки сразу подумали про овощечистку. Но оказывается, ее можно отлично модернизировать. И поможет нам в этом дрель. На светило следует разместить яблоко. После чего поднести к нему овощечистку и включить дрель. Советуем делать это вдвоём, так как держать овощечистку и включенную дрель может быть неудобно. Однако с помощью нашего совета вы сможете почистить целую гору яблок за считанные мгновения.