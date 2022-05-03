Восемь уроков Будды, которые нужны вашей душе прямо сейчас

Учение от великого духовного наставника, который не нуждается в особом представлении. В переводе «Будда» — означает «пробужденный» или «просвещенный».



В его учении нет ничего, что противоречило бы основам внутренней гармонии любого другого течения, религиозного или философского. Эти уроки универсальны и вечны, а познакомиться с ними интересно для ума и полезно для души.







Призываем читателя окунуться в мир буддийской философии.



1. Начинать с малого — это нормально. Кувшин наполняется постепенно, капля за каплей. Каждый мастер когда-то был любителем. Если вы последовательны и терпеливы, вы добьетесь успеха. Никто не может преуспеть всего за одну ночь: успех приходит к тем, кто готов начать с малого и усердно трудиться, пока не заполнится кувшин.



2. Мысли материальны. Наше сознание — это все. Если человек говорит или действует с дурными мыслями, его преследует боль. Если же человек говорит или действует с чистыми намерениями, за ним следует счастье. Чтобы правильно жить, нужно заполнить мозг «правильными» мыслями. Правильное мышление даст все, что пожелаете; неправильное мышление — зло, которое в конце-концов разрушит вас.



3. Простить. Сдерживать гнев в себе — все равно, что схватить горячий уголь с намерением бросить его в кого-нибудь еще, но сгорите именно вы.

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