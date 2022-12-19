С фламбергом в плен не брали: за что в XVII веке ненавидели обладателей волнистых мечей

На просторах интернета в материалах, посвященных вооружению эпохи Религиозных воин в Европе, можно нередко встретить тезис о том, что мечников, вооруженных «огненными» мечами фламбергами в плен не брали. Откуда взялась такая нелюбовь со стороны солдат именно к бойцам с фламбергами, и действительно ли подобный тезис имел мест быть в истории? Попробуем разобраться.
1. Что есть «фламберг»?
Появились в начале Нового времени. |Фото: Pinterest.
Следует понимать, что фламберг – это не двуручный меч, а всего лишь тип клинка. В переводе с немецкого языка «Flamberge» означается всего лишь «пламенный клинок», обозначая таким образом волнистую форму лезвия. Сама по себе идея о том, что искривленный клинок лучше режет, появилась еще до нашей эры. Люди быстро поняли, что искривленные и волнистые лезвия несколько лучше режут незащищенную плоть. Однако, вплоть до XVI века качество сырья и уровень кузнечного мастерства не позволял делать качественные волнистые клинки в товарном количестве. По иронии судьбы, лучшие мечи в истории Европы были обречены появится в ту же эпоху, когда им будет суждено окончательно выйти из широкого употребления.
Фламберг - это не обязательно двуручный меч. |Фото: obobrali.ru.
Не нужно думать, что фламберг из-за своей формы оставляет какие-то особенно чудовищные раны. В действительности волнистое лезвие просто лучше режет и меньше застревает. Несколько упрощая, можно сказать так: такие мечи объединяли в себе достоинства пилы и прямого клинка, при этом нивелировали недостатки обоих.
При это фламберги могли быть не только двуручными мечами. Изогнутые лезвия в XVI веке начали делать в том числе для кинжалов и одноручных мечей. Причем далеко не всегда подобное было продиктовано исключительно утилитарными соображениями. Многие состоятельные войны заказывали себе фламберги с богато украшенными «волнами» лезвия просто потому, что это красиво!
2. Фламберг и папский запрет
Ватикан фламберги не запрещал. |Фото: diary.ru.
Бытует мнение, что фламберги запрещались Папами. На самом деле до нас не дошло ни одного документа от католического престола, который бы говорил о чем-то подобном. Кто действительно пытался запрещать оружие с волнистыми клинками, так это светские власти. Делалось это уже во второй половине XVII века, когда Европу захлестнула «эпидемия дуэлей». Осознав, что победить губительную «моду» невозможно, правители европейских держав стали создавать дуэльные кодексы, которые требовали в том числе использования специального дуэльного оружия, которое оставляло не такие страшные ранения. Фламберги же были оружием военным, а потому и степень летальности была выше.
Если что-то папский престол в Средние века и Новое время и запрещал, так это арбалеты. Впервые сделать это попытались еще в 1139 году. Причем папские энциклики о запрете арбалета выходили из Рима в среднем каждые 5 лет. Из чего можно сделать простой вывод: если один и тот же закон систематически переиздается вновь и вновь, то все те, кто его должен соблюдать – просто кладут на распоряжение известно что. И сделать с этим ничего нельзя.
3. С фламбергами в плен не берут
В начале Нового времени для убийства пленных были куда более весомые аргументы. |Фото: russia-now.com.
Данное утверждение является легендой. Скорее всего выдуманной в реконструкторской среде и (или) подчерпнутой из какого-то художественного произведения. Ни одного документального или даже нарративного свидетельства относящегося непосредственно к XVI-XVII векам у нас нет. Следует понимать другое. Пик популярности фламбергов пришелся на эпоху Религиозных воин в Европе, в рамках которых в том числе происходила Нидерландская буржуазная революция и Тридцатилетняя война в Германии. Степень ожесточения между государствами, а также католиками и протестантами была такой, что к концу одной только 30-летней войны население германских земель местами просело на 60-70%.
Противостояние было исключительно жестоким. |Фото: sputnikipogrom.com.
С убийством пленных во время Религиозных войн тоже было все в полном порядке. Однако резали пленников, как правило, из соображений мести на религиозной, родственной или корпоративной почве. Например, швейцарская пехота под корень вырезала пленных немецких ландскнехтов (и наоборот). В таких условиях бойцы с фламбергами никак не выделялись на общем фоне товарищей. Те же «швейцарцы» убили бы «немца», даже если тот попал бы к ним хоть с зубочисткой в руках, хоть с барабаном. Следует понимать, что ранее Новое время – это все еще эпоха феодального корпоративизма, где главенствует понятие не личной, а в первую очередь коллективной ответственности.
P.S. Под «немцами» и «швейцарцами» имеются ввиду немецкие ландскнехты и швейцарская пехота. Первые были созданы по образцу последних при императоре Священной Римской империи Максимилиане I Габсбурге, который пригласил швейцарских военных специалистов для обучения собственной коронной пехоты. Первое время швейцарская и немецкая корпорация были, по сути, родственниками. Две корпорации наемной пехоты постоянно конкурировали.
В 1499 году после Битвы при Харде произошел инцидент, когда швейцарские пехотинцы не стали следовать правилам «хорошей войны» и перерезали пленных ландскнехтов, чтобы проредить «популяцию» конкурентов. С этого момента между швейцарской пехотой и немецкими ландскнехтами окончательно порвались все связи и началась история кровной мести длиной почти в 200 лет.
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