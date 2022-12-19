С фламбергом в плен не брали: за что в XVII веке ненавидели обладателей волнистых мечей

1. Что есть «фламберг»?

Появились в начале Нового времени. |Фото: Pinterest.

Фламберг - это не обязательно двуручный меч. |Фото: obobrali.ru.

2. Фламберг и папский запрет

Ватикан фламберги не запрещал. |Фото: diary.ru.

3. С фламбергами в плен не берут

В начале Нового времени для убийства пленных были куда более весомые аргументы. |Фото: russia-now.com.

Противостояние было исключительно жестоким. |Фото: sputnikipogrom.com.