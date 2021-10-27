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Китайский центр по разведению амурских тигров

В Харбине, на севере Китая, в 500 километрах от границы с Россией находится крупнейший в мире центр по разведению амурских тигров.

Впрочем, обитающих в парке Хэндаохэцзы редчайших больших кошек, которые стали известны из-за опубликованного в Сети видеоролика, где они сбивают шпионивший за ними квадрокоптер, откармливают ради лекарств и украшений.

Китайский центр по разведению амурских тигров

На самом деле, такие тигриные фермы существуют по всему Китаю. Сотрудники этого парка утверждают, что это популярный туристический аттракцион — посмотреть на «здоровых» и «счастливых» тигров, однако это не совсем так. (Фото Kevin Frayer):

Китайский центр по разведению амурских тигров

Не так давно появилось видео, в котором на северо-востоке Китая непривычно толстые амурские тигры смогли настигнуть квадрокоптер, шпионивший за ними, после чего разбили его и попытались съесть. Вот оно:



Данное видео привлекло внимание прессы и борцов за права животных, которые выяснили, что на самом деле на таких фермах тигров специально откармливают на убой. (Фото Kevin Frayer):

Китайский центр по разведению амурских тигров

Отмечается, что на подобных тигровых фермах из животных делают лекарства и украшения, используют их кости для вина, которое якобы придает энергию. А половые органы хищников используют как возбуждающее средство, утверждает National Geographic.

(Фото Kevin Frayer):

Китайский центр по разведению амурских тигров

В 1993 году в Китае запретили разведение тигров, однако в стране до сих пор существует около 200 подобных ферм. The Guardian уточняет, что в 2016 году на таких китайских фермах растили на убой около шести тысяч редких хищников.

Кстати, обратите внимание на верхние зубы верхнего тигра. Где клыки? (Фото Kevin Frayer):

Китайский центр по разведению амурских тигров

Началось шоу для туристов. Курицу привязали в столбу. (Фото Kevin Frayer):

Китайский центр по разведению амурских тигров

Китайские туристы на тигриной ферме в Китае, 16 августа 2017. (Фото Kevin Frayer):

Китайский центр по разведению амурских тигров

Фото на память с недовольным маленьким хищником. Грустные фотографии. (Фото Kevin Frayer):

Китайский центр по разведению амурских тигров

(Фото Kevin Frayer):

Китайский центр по разведению амурских тигров

Но деньги решают всё. (Фото Kevin Frayer):

Китайский центр по разведению амурских тигров

Ещё одно развлечение — кормежка тигров туристами из специального автобуса. (Фото Kevin Frayer):

Китайский центр по разведению амурских тигров

(Фото Kevin Frayer):

Китайский центр по разведению амурских тигров

Китайский центр по разведению амурских тигров

Китайский центр по разведению амурских тигров

Китайский центр по разведению амурских тигров

По оценкам Агентства по экологическим расследованиям, ежедневно погибает один тигр, чтобы быть использованным в традиционной китайской медицине. Амурские тигры находятся под угрозой исчезновения, однако части хищников продаются по всему миру — от Китая, Тайваня, Японии до Южной Кореи, США и Великобритании. (Фото Kevin Frayer):

Китайский центр по разведению амурских тигров

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