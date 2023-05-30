20 лучших двойников «звёзд», которых практически невозможно отличить от знаменитостей







Ребекка Майелано и Шакира.

Дениз Онона и Кейт Мосс.

Джастин Тимберлейк и его двойник.

Стюардесса из Британии и Меган Маркл.

Сэр Элтон и его фанат Дэйв Биллс.

Ким Чен Ын и его копия.

Том Круз и его молодая версия.

Робби Уильямс и Тони Льюис.

Агент 007 и его двойник.

Анджелина Джоли и её двойник.

Бенедикт Камбербэтч и его пародист.

Джон Леннон и его двойник.

«Израильский Джонни Депп» и настоящий Джонни Депп.

Сэмюэл Л. Джексон и двойник.

Школьнице часто говорили: «Эй, ты похожа на ту леди, которою я видел по телевизору».

Как только его видят на улице, начинают танцевать как в «Gangnam Style».

Рианна и очень похожая на неё девушка.

Мэрайя Кэрри и её последовательница.

Джейсон Стэтхэм и его добрый вариант.

Мила Кунис и её копия.