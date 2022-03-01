Мигранты из африканских стран в Европе: Портреты тех, кого принято не замечать

Фотоцикл *Диаспора*: портреты африканских мигрантов, переехавших жить в Европу.

Чаила, 23 года

Портрет Чаилы, мигрантки из Экваториальной Гвинеи.

Пенда Мбайе, 18 лет

Пенда приехала в Европу вместе с сестрой в 8 лет.

Муна, 18 лет

Муна переехала в Европу 8 лет назад из Сомали.

Ниньо, 29 лет

Ниньо - мигрант из Анголы.

Есни, 26 лет

Есни из Эфиопии была удочерена жителями Дании.

Адам, 38 лет

Адам оставил семью в Зимбабве 8 лет назад, до сих пор он не может воссоединиться с женой и детьми.