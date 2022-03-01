Мигранты из африканских стран в Европе: Портреты тех, кого принято не замечать

Фотоцикл *Диаспора*: портреты африканских мигрантов, переехавших жить в Европу.
Согласно официальным данным Международной организации по миграции, в Европе проживает более 4,6 млн мигрантов из африканских стран. Однако о влиянии выходцев с африканского континента на другие страны говорить не принято. Над этим вопросом мало кто задумывается, и чтобы исправить эту ситуацию фотограф Дагмар ван Уигель создала серию колоритных портретов под названием «Диаспора».
Люди, которые стали героями фотоцикла, не являются профессиональными моделями. Их образы стилизованы под эстетику ориентализма, ведь тяготение к экзотике, интерес к африканской культуре были характерны для европейского искусства XVIII века.
Герои современного фотоцикла позируют с чувством собственного достоинства, их образы лаконичны, они будто бы существуют вне времени. Дагмар ван Уигель оспаривает предвзятое отношение к африканским мигрантам, ведь на Западе часто можно встретить пренебрежительное к ним отношение.
Дагмар родом из Нидерландов. Получив образование, она всерьез увлеклась изучением африканской культуры, и даже переехала в Зимбабве. Всего в Африке она прожила 14 лет, переезжая из города в город. Помимо Зимбабве, она жила в Танзании, Ботсване, Уганде. Сейчас Дагмар замужем, ее муж — тоже мигрант в Европе, здесь он пробыл 9 лет, а родом из Зимбабве.
«Мои герои не одеты в специфические исторические наряды. Их портреты могут показаться экзотическими, это и есть основная идея цикла — показать «инаковость» этих людей», - говорит автор фотопроекта.
У каждого портрета есть своя история. Среди героев — 18-летняя девушка Пенда из Гвинеи, которая провела в разлуке с матерью 5 лет, и 29-летний Ниньо из Анголы, который в разлуке с семьей уже 10 лет. Дагмар признается, что каждый из участников фотопроекта с интересом рассматривал собственный снимок. Фотограф постаралась передать их внутреннее достоинство, характер, красоту, силу характера.
Автор фотопроекта уверена, что благодаря таким снимкам можно пробудить взаимопонимание между людьми, ведь эти портреты — синтез прошлого и настоящего выходцев из Африки. Дагмар надеется, что ее усилия будут не напрасны, и наконец состоится публичное обсуждение вопросов, связанных с влиянием мигрантов на европейскую историю.
Чаила, 23 года
Портрет Чаилы, мигрантки из Экваториальной Гвинеи.
Сейчас Чаиле 23 года, пять лет назад она самостоятельно переехала в Европу. Решиться на такой шаг было непросто, но ее юность была настолько тяжелой, что она рада была вырваться из безысходности. Сейчас она полна планов на будущее, учится и подрабатывает моделью в Бельгии. Чаила любит готовить, танцевать, петь и мечтает прославиться.
Пенда Мбайе, 18 лет
Пенда приехала в Европу вместе с сестрой в 8 лет.
Пенда приехала в Европу 10-летним ребенком вместе с сестрой. До этого пятью годами ранее в Бельгию уехала их мать, и семья наконец смогла воссоединиться. Пенда родилась в столице Гвинеи - Конакре. Сейчас она учится в Бельгии, любит готовить, увлекается фэшн-индустрией. Девушка мечтает путешествовать по миру.
Муна, 18 лет
Муна переехала в Европу 8 лет назад из Сомали.
Муна родилась в Сомали, и 8 лет назад переехала в Европу вместе с матерью и сестрой. Сейчас она учится, любит модно одеваться и у нее много друзей.
Ниньо, 29 лет
Ниньо - мигрант из Анголы.
Ниньо переехал в Европу 10 лет назад, его родина - Ангола. Его семья до сих пор в Африке, но возможности воссоединиться - нет. Ниньо работает в развлекательной индустрии в Нидерландах, увлекается спортом и любит слушать музыку.
Есни, 26 лет
Есни из Эфиопии была удочерена жителями Дании.
Есни родилась в Эфиопии, ее удочерили датчане. Сейчас девушке 26 лет, и ее имя означает «одна из тысяч».Есни - общественная активистка, она любит проводить мероприятия. Девушка не остает от моды и любит слушать музыку.
Адам, 38 лет
Адам оставил семью в Зимбабве 8 лет назад, до сих пор он не может воссоединиться с женой и детьми.
У Адама двое детей, он родом из Зимбабве, но 8 лет назад переехал в Нидерланды, где работает финансистом. Мужчина любит музыку и путешествия.
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