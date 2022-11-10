Рукотворные чудеса света, которые остались в прошлом

С античных времен наиболее выдающиеся архитектурные постройки и уникальные творения природы из общего числа выделяли в отдельные списки. Авторство первого списка чудес света, состоящего из трех мест, приписывается Геродоту. Со временем список расширился до семи чудес. Единственное, что сохранилось из них до наших дней, — это пирамида Хеопса в Гизе. Остальные памятники были разрушены природными катаклизмами, либо военными действиями.
Помимо чудес древнего мира на планете существовали и другие рукотворные и нерукотворные памятники, на которые съезжались посмотреть миллионы туристов. Но как и семь чудес света, многие из них до наших дней «не дожили». Мы разыскали 10 знаковых достопримечательностей прошлого, оценить всю красоту которых теперь можно только на страницах книг по истории.
Пенсильванский вокзал, Нью-Йорк
Выстроенный в 1905-10 годы Пенсильванский вокзал стал крупнейшим архитектурным комплексом в стиле бозар на территории США. Ворота, ведущие в здание, напоминали Бранденбургские в Берлине, а зал ожидания был оформлен в стиле терм Каракаллы. Вокзал быстро стал визитной карточкой города и одой из главных достопримечательностей Манхэттена. В 1963 году без предварительного общественного обсуждения вокзал снесли, а на его месте построили офисный центр. Спустя годы на фундаментах старого вокзала был возведен новый, однако новое сооружение не имеет внятного архитектурного стиля.
Королевский оперный театр Валлетты, Мальта
Театр был построен по проекту британского архитектора Эдварда Миддлтона Барри. Здание театра стало одним из самых красивых в городе. Спустя всего 7 лет после открытия в театре произошел пожар. Огонь больше всего повредил интерьер театра, но уже к 1877 году театр восстановили. После повторного открытия театр простоял еще 65 лет: в 1942 году во время Второй мировой войны здание было полностью уничтожено в результате бомбардировок.
Гробница Ионы, Мосул
По одному из преданий, библейский пророк Иона после проповеди в Ниневии остался там жить до конца своих дней. На холме вблизи города Мосул была построена его гробница. Место считалось святым, ежегодно его посещали тысячи паломники из всех частей света. В 2014 году экстремистская исламская организация разрушила гробницу. Помимо гробницы боевики уничтожили могилы суфийских мудрецов, два кафедральных собора, ассирийскую церковь, датирующуюся III веком нашей эры, и другие 28 святынь.
Глобус, Лондон
Первый театр «Глобус» был построен в 1599 году на средства труппы актеров Lord Chamberlain’s Men, в составе которой был и Шекспир. В 1613 году во время спектакля «Генрих VIII» театр уничтожил пожар. Театральная пушка дала осечку, в результате чего загорелась соломенная крыша и деревянные балки. В 1614 году театр восстановили, однако, как и другие театры, в 1642 году «Глобус» был закрыт пуританами, а через два года снесен. Современный «Глобус» открылся в 1997 году. Здание было выстроено на расстоянии около 200 метров от места первоначального месторасположения театра. В отличие от первого театра, принимавшего 3000 зрителей, в современном «Глобус» смотреть постановку могут не более 1300 человек.
Фарфоровая пагода, Китай
Буддийский храм в Нанкине был возведен во времена китайской династии Мин. Восьмигранная 78-метровая пагода была сложена из белого «фарфорового» кирпича. Наряду с Тяньцзе и Лингу, во времена династии Мин сооружение считалось одним из трех знаменитых храмов города, а европейские путешественники называли башню одним из главных чудес Китая. В 1801 году три верхних яруса башни были повреждены ударом молнии. Храм восстановили, но в 1856 году строение снесли тайпины, опасавшиеся, что враги могут использовать башню в качестве наблюдательного пункта.
Ванны Сютро, Сан-Франциско
Семь бассейнов с водой различной температуры, расположенные под стеклянным куполом, открылись в 1864 году. Комплекс мог принять до 10 000 человек. Несмотря на большую вместимость и популярность, из-за высоких эксплуатационных расходов проект оказался коммерчески провальным. Во время Великой депрессии на месте бассейнов открылся ледовый каток. В 1964 году убыточный комплекс закрыли, а два года спустя он был уничтожен пожаром.
Розовые и Белые террасы, Новая Зеландия
Террасы на озере Ротомахана долгое время считались одним из чудес природы Новой Зеландии. Террасы сформировали горячие геотермальные воды, ниспадавшие по склону холма. Вода оставляла слои кремнезема, который впоследствии и образовал террасы. В 1886 году в результате извержения вулкана Таравера террасы были разрушены. На месте террас образовался кратер глубиной более 100 метров, со временем превратившийся в новое озеро Ротомахана.
Гуайра, Парагвай
Водопад Гуайра на реке Паране считался самым крупным водопадом мира. Его высота составляла 34 метра, а ширина — 4828 метров. По оценкам ученых, водопад имел наибольший средний расход из всех водопадов мира (793 000 м3/мин). В 80-е годы в этом месте решено было построить ГЭС. Водопад был затоплен, а для улучшения навигации скалы, формирующие водопад, взорвали.
Аквапарк Уолта Диснея, Флорида
Первый в мире аквапарк мира Уолта Диснея был открыт в 1976 году. В 2001 году парк закрыли на техническое обслуживание и больше никогда не открывали. Практически все горки и архитектурные сооружения так и остались нетронутыми. По одной из версий, парк закрыли из-за того, что он не мог конкурировать с парками Typhoon Lagoon и Blizzard Beach.
Чакалтая, Боливия
Единственный горнолыжный курорт в Боливии еще 15 лет мог похвастаться самой высокой трассой в мире. Однако в результате изменений климата ледник, сформировавшийся более 18 000 лет назад, стал стремительно уменьшаться в размерах. С 1980 года он уменьшился более, чем на 80 %. Пару лет назад снегом оставалось покрыто всего несколько квадратных метров. Эдсон Рамирес, сотрудник института гидрологии в Ла-Пасе, предполагает, что в 2015 году ледник полностью исчезнет.
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