Оригинальная отделка стен с помощью деревянной «черепицы»

Если вы хотите оригинально оформить наружные стены дачи или частного дома, советуем сделать отделку с помощью деревянной «черепицы».

Почему «черепица»? Это же кровельный материал! Да, действительно, черепица является материалом для кровли.

Однако в данном случае для отделки стен используются штучные изделия, которые перекрывают друг друга, чем и напоминают черепицу.

Необходимые материалы:

кедровая доска (можно использовать доски из другой породы дерева);

гвозди.

Своим опытом декоративной отделки наружных стен поделился с нами автор YouTube канала Michael Alm — берите на заметку!

Основные этапы работ

Первым делом необходимо подготовить деревянную «черепицу». Подготавливаем доски и распиливаем их на заготовки одинаковой длины.

Обратите внимание: по ширине заготовки могут быть разными, потому что они будут подгоняться уже по месту.

Монтаж деревянной «черепицы» выполняется снизу-вверх. Прикладываем заготовки к стене и прибиваем их гвоздями.

В данном случае можно использовать как обычные гвозди и молоток, так и нейлер (пневмопистолет для забивания гвоздей). В труднодоступных местах (например, в верхней части стены) используется молоток и добойник.

При желании можно сделать наружную отделку еще более оригинальной.

Для этого необходимо всего лишь немного изменить форму заготовок (заострить их с одной стороны) и сформировать рисунок в центральной части стены.

На последнем этапе останется только покрасить деревянную «черепицу» фасадной краской или просто покрыть акриловым лаком по дереву.

Такая декоративная отделка прекрасно смотрится на фасаде дачи или дома, но вряд ли будет уместна внутри помещения.

Видео по теме

Подробнее о том, как выполнить отделку наружных стен с помощью деревянной «черепицы», можно увидеть в авторском видеоролике ниже. Спасибо за внимание.