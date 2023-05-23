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Эффективное средство от клещей

Все знают о том, как опасны могут быть клещи. Именно поэтому в теплый сезон очень важно иметь препарат, который поможет защитить от этих паразитов.
Не стоит покупать дорогое средство, в состав которого входит много химических веществ. Эффективное средство, которого клещи боятся как огня, можно легко приготовить в домашних условиях за 1 минуту.

Эффективное средство от клещей

Для приготовления эффективного средства от клещей разведите муравьиный спирт, который можно купить в любой аптеке, водой в соотношении 1 к 1.

Эффективное средство от клещей

Перелейте средство в удобный пузырек и наносите на одежду и обувь во время прогулок, пикников и работ на свежем воздухе.

Эффективное средство от клещей

Это безопасное средство также можно использовать, чтобы защитить питомцев от клещей.
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