Тайна Тисульской принцессы - красивая легенда или попытка скрыть сенсационную находку

Уже много лет ведется дискуссия о том, существовала ли на самом деле Тисульская принцесса, якобы пролежавшая в мраморном саркофаге 800 миллионов лет, которую полвека тому назад нашли на Кузбассе местные горняки на глубине 70 метров, или же это красивый миф, за долгие годы обросший ворохом выдумок, домыслов и спекуляций.
Это событие, произошедшее более полувека тому назад, многим не дает покоя и сегодня. Хотя докопаться до истины из-за срока давности с каждым годом становится всё сложнее и сложнее. Тайну тисульской находки за это время пытались раскрыть огромное множество людей. Эта тема в 2013 году также затрагивалась и телеканалом Рен ТВ и в 2019-м Андреем Малаховым в телепередаче, где редакторы попытались снова собрать воедино все известные свидетельства.
Предыстория
А все началось в 2002 году с резонанса, вызванного сенсационной публикацией о засекреченном артефакте под названием «Дама, которой 800 миллионов лет». Автором статьи, вышедшей в абаканской газете «Хакасия» и 124 номере газеты Златоуста «Аркаим», был журналист Олег Кулишкин. В ней он пересказал разговор со случайным попутчиком по купе - бывшим полковником КГБ, поведавшем журналисту невероятную историю, которая была больше похожа на сюжет какой-то фантастической киноленты об инопланетянах.
Итак, обо всем по порядку.
Сенсационная находка
Чудная природа Кузбасса.
Вначале сентября 1969 года в селе Ржавчик Тисульскаго района Кемеровской области в угольной шахте на глубине 70-ти метров один из горняков наткнулся на нечто, напоминающее монолитный каменный предмет больших размеров. Как только странную находку вытащили из пласта породы, всем стало понятно, что это двухметровый мраморный саркофаг.
Начальник смены дал указание работы в забое приостановить, а находку поднять на поверхность. Предполагая, что внутри могут находиться сокровища, рабочие принялись отковыривать окаменевшую замазку, намертво склеившую крышку саркофага с его основой. На помощь рабочим пришло полуденное солнце, нагревшее мрамор. От тепла замазка, намертво держащая две половины саркофага, постепенно расплавилась и потекла. Очевидцы поговаривали, будто один из рабочих тайком попробовал эту жидкость на вкус. Позже любопытство стоило бедолаге жизни: не прошло и нескольких недель, как он сошёл с ума, а зимой его нашли замерзшим на пороге собственного дома. (Позже в селе говорили, что он стал первой жертвой проклятия Тисульской принцессы).
Что хранил в себе саркофаг
Дальше и вовсе начались чудеса. Когда крышка саркофага была снята, все увидели, что он до самого верха заполнен прозрачной розово-голубоватой жидкостью, в которую была погружена необыкновенной красоты женщина лет тридцати, с правильными европейскими чертами лица, шикарными слегка вьющимися волосами и широко раскрытыми голубыми глазами. Её рост составлял около 180 сантиметров. Одета она была в светлое полупрозрачное платье с тончайшим цветочным узором. Женщина выглядела, как живая. У её изголовья лежал небольшого размера предмет, неизвестного предназначения.
Женщина выглядела, как живая...
Саркофаг простоял открытым для всеобщего обозрения примерно 5 часов. Поглазеть на «спящую красавицу» сбежались практически все жители Ржавчика. И поскольку о находке тут же сообщили и в райцентр, и в область, то вскоре в селение понаехали начальство, пожарные, военные, милиция. Немногим позже прибыл кирпичного цвета вертолёт, с борта которого сошло не менее десятка работников КГБ в штатском. Они тут же объявили, что «место заразное» и приказали присутствующим отойти от гроба. Затем переписали данные всех, кто прикасался к саркофагу и даже тех, кто просто стоял вблизи него. Это якобы было нужно для того, чтобы провести медицинское обследование.
Затем саркофаг с телом попытались донести до вертолёта. Однако ноша оказалась слишком тяжелой, и было решено отлить немного жидкости. Соприкоснувшись с воздухом, кожа женщины начала моментально темнеть. Когда жидкость залили обратно - чернота стала быстро исчезать, и всё тело усопшей приобрело прежний вид. В итоге кое-как погрузив саркофаг со всем его содержимым в вертолёт, люди в штатском полетели в сторону Новосибирска. Больше загадочную женщину, которую сельчане окрестили Тисульской принцессой, никто не видел.
Загадочную женщину сельчане окрестили Тисульской принцессой.
Находка, которая должна была изменить историю
Спустя некоторое время из Новосибирска во Ржавчик пожаловал некий «пожилой профессор», который в местном клубе прочитал лекцию о первых результатах исследований тисульской находки.
Он с восторгом объявил, что новосибирские ученые установили возраст «усопшей» – 800 миллионов лет. (К слову, по нашим представлениям о мироздании, в то время на Земле не существовало даже динозавров, а миром, как до сих пор считается, правили растения). Также приезжий ученый предположил, что скорее всего, когда-то мраморный гроб с телом женщины стоял в деревянном склепе посреди глубокой чащи леса. Со временем склеп полностью врос в землю, разрушился, и без доступа кислорода в течение сотен миллионов лет превращался в монолитный пласт угля, внутри которого и оказался саркофаг.
Мраморный саркофаг.
А самое главное, по словам профессора, новосибирскими учеными был проведен генетический анализ тела «спящей красавицы», который показал ее 100-процентную однотипность с современным человеком. (При этом находка была отнесена к гораздо более развитой цивилизации, чем наша). Также он поведал, что над составом удивительной жидкости работают лучшие учёные, но пока её состав не идентифицирован и добавил, что если подлинность этой находки подтвердится, то она опровергнет теорию эволюции Дарвина.
В конце лекции профессор торжественно пообещал, что жителям села первые узнают о новых результатах экспертизы. А после того как лектор уехал, в районной газете вышла небольшая заметка о том, что в селе Ржавчик была сделана археологическая находка, которая представляет собой ценнейший исторический артефакт.
Но не успело население насладиться славой, как внезапно прибыли военные и оцепили весь горнодобывающий комплекс с близлежащими территориями. А представители милиции прошлись по дворам и изъяли все газеты с сенсационной заметкой. Место находки саркофага тут же было засыпано землёй, а все исследования засекречены. Очевидцам было запрещено даже вспоминать, а не то чтобы говорить о том, что они видели.
Проклятие Тисульской принцессы
Однако среди жителей Ржавчика нашлись и борцы за истину, один из которых обходил все инстанции, даже писал письмо в ЦК КПСС. Правда, по итогу его судьба оказалась печальной - он вскоре скоропостижно скончался, от сердечной недостаточности. А после того, как в течение года один за другим при разных обстоятельствах погибли еще шесть «первооткрывателей» гроба, свидетели, оставшиеся в живых, замолчали навсегда. А те немногие, которых настойчиво пытались разговорить репортёры, утверждали, что никаких находок они не помнят. По селу в те годы упорно ходили слухи о том, что Тисульская принцесса начала «убивать» всех, кто потревожил её покой, и люди всерьёз опасались за свою жизнь.
... Тисульская принцесса начала «убивать» всех, кто потревожил её покой.
Тисульская принцесса — засекреченная тайна 70-х.
Однако и на этом история, которую поведал отставник журналисту, не закончилась. В 1973 году, когда якобы «всё утихло», в шести километрах от места находки саркофага, начались крупномасштабные раскопки, проводимые в обстановке строжайшей секретности. Место раскопок было оцеплено военными и милицией.
Но, как говорится, «шила в мешке не утаишь», и к жителям Ржавчика начали доходить слухи, что за периметром оцепления раскопали древнее кладбище времён каменного века, где нашли ещё несколько саркофагов возрастом 200 млн лет. И в эти слухи верили, так как население видело, как на место тайных раскопок то и дело прилетал кирпичного цвета вертолёт и что-то увозил. К тому же по завершении секретных работ местные жители обнаружили в окрестности множество засыпанных землёй могил…
Шли годы, постепенно эта история забылась. И вновь всплыла на свет лишь в 2002 году после публикации статьи Олега Кулишкина, который, к слову, на следующий день после её выхода попал под машину. К счастью, журналист пострадал не сильно. Кто знает, может таким образом и в этот сработало проклятие тисульской находки.
Сейчас в память об этих легендарных событиях в Ржавчике установлен щит, который должен привлекать туристов. Фото: https://turkuzbass.ru.
Вопросы, на которые нет ответов
Эта загадочная история разделила посвященных в неё на два лагеря: кто-то свято верит в неё, а кто-то относится со скептицизмом. Но у тех и у иных по поводу тисульской находки возникало и возникает множество вопросов, на которые так и не найдено ответов. К примеру: мог ли полковник, даже в отставке, раскрыть случайному попутчику государственную тайну; почему советские власти не обнародовали сенсационную находку, которая могла полностью поменять версию о происхождении самого человека и раскрыть тайну о цивилизации жившей за сотни миллионов лет до нас.
Уровень развития цивилизации, к которой принадлежала Тисульская принцесса - намного превышает нашу.
Или же, как так могло быть, что уровень развития этой цивилизации намного превышает нашу. (Определили это в частности по технике производства ткани, из которой изготовлено платье, которая человечеством еще не открыта). А еще подымается вопрос, почему якобы Россия передала таинственную находку Японии...
Но самый животрепещущий вопрос - это, почему информация, которая была засекречена более полувека назад, до сих пор остается тайной. Он же влечет за собой и некий ответ: может быть, ученым просто не хочется переписывать учебники по истории и биологии?
А что думаете вы по этому поводу?
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