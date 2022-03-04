20 наглядных доказательств, почему не нужно выбрасывать камни со своего участка

почему не нужно выбрасывать камни со своего участка.

1. Композиция из морских камней

Из обычной гальки можно создать оригинальную садовую композицию, которая сразу привлечёт к себе внимание гостей.

2. Декоративные кашпо для дачного участка

Небольшие кашпо для садового участка, которые можно декорировать мелкой галькой.

3. Небольшая картина из гальки

Картина из натуральной древесины и морской гальки, которая выглядит как настоящее произведение искусства.

4. Композиция из раскрашенных камней в саду

Небольшой альпинарий у дома с аккуратными невысокими растениями, украшенный камнями.

5. Скворечник из подручных материалов

С помощью морской гальки можно создавать оригинальную инсталляцию

6. Божья коровка из камней

Галька, покрашенная яркими красками, станет отличным украшением для садового участка.

7. Декоративная композиция из морской гальки

Смешная композиция из раскрашенных морских камней.

8. Маленькие домики своими руками

Миниатюрные домики из гальки для украшения садового участка.

9. Небольшой сказочный мир

Маленькая модель садового участка.

10. M&M's в саду

Раскрашивание морских камушков.

11. Небольшая картина на камне

Из обычного камня может получится сказочный домик.

12. Отличное дополнения для садового участка

Фантастическая идея украшения садового участка морской галькой.

13. Миниатюрный каменный город

Домики из камушков, которые станут отличным украшением придомовой территории.

14. Подставка для горячего в форме бабочек

Очаровательные подставки под горячее в форме бабочек , которые можно сделать своими руками.

15. Декоративная черепаха

Черепаха из природных материалов, которая украсит даже самый изысканный ландшафт.

16. Обновление старых горшков

Старые цветочные горшки, украшенные морской галькой.

17. Композиция из мелкой и крупной гальки

Крутая идея использования природного камня в ландшафтном дизайне.

18. Мозаика в саду

Замысловатая спиральная мозаика.

19. Фантастическая композиция «Вымышленный мир»

Безжизненные камни помогут по-настоящему оживить дачный участок.

20. Мозаика в ландшафтном дизайне

Мозаика на участке позволит создать собственный уникальный мир фантазий и грёз