Современные храмы: 10 ярких примеров футуристических шедевров архитектуры будущего

1. Католический храм The Cathedral of Christ the Light в Окленде (штат Калифорния, США)

Римско-католический кафедральный собор Креста-Света – современное видение культовых сооружений. | Фото: virtualsacredspace.blogspot.com.

Форма здания The Cathedral of Christ the Light напоминает деревянный сосуд, покрытый стеклянной оболочкой (Окленд, США).

2. Храм Liverpool Metropolitan Cathedral (Ливерпуль, Великобритания)

Структура Liverpool Metropolitan Cathedral – синтез архитектуры, дизайна и искусства, при этом компоненты спроектированы как отдельные части большего целого (Ливерпуль , Великобритания).

В интерьерах собора переплелись элементы средневековой готической традиции и современных идеалов послевоенных дизайнерских пристрастий (Metropolitan Cathedral of Christ the King, Ливерпуль). | Фото: buildingconservation.com.

3. Церковь Dio Padre Misericordioso в Риме (Италия)

Церковь Dio Padre Misericordioso стала украшением спального района пригорода Рима (Италия). | Фото: heidelbergmaterials .com.

В оформлении церкви Милосердного Бога Отца удалось соединить сакральность дизайна с масштабным внешним пространством (Рим, Италия).

4. Кафедральный собор Crystal Cathedral в городе Гарден-Гроув (штат Калифорния, США)

Хрустальный собор, построенный евангелистами в 1990 году, обрел новую жизнь в качестве католической Церкви Христа (Гарден-Гроув, США).

Здание церкви, построенное в стиле хай-тек, спроектировал архитектор-модернист Филип Джонсон (Christ Cathedral, штат Калифорния). | Фото: zocalopublicsquare.org.

5. Лютеранская церковь Hallgrímskirkja в Рейкьявике (Исландия)

Ступенчатый бетонный фасад Халлгримскиркьи — ода модернизму и напоминание об исландском пейзаже от известного архитектора современности Гуджона Самуэльссона (Рейкьявик). | Фото: nationalgeographic.com.

Самый высокий храм Hallgrimskirkja является одновременно приходской церковью и национальным святилищем в Исландии (Рейкьявик).

6. Собор St. Mary's Cathedral в Сан-Франциско (штат Калифорния, США)

Кафедральный собор Успения Пресвятой Девы Марии стал культовой достопримечательностью Сан-Франциско, причем во всех отношениях (Калифорния, США). | Фото: parametrichouse.com.

Четыре 58-метровых пилона поддерживают купол, состоящий из 1680 сборных треугольных фрагментов и множества витражей на стыках (Собор St. Mary's Cathedral, Сан-Франциско).

7. Церковь Parroquia Santa Monica в пригороде Мадрида (Испания)

В 2006 году в новом жилом квартале в Ривас-Васьямадрид появилась футуристическая приходская церковь Санта-Моника (Мадрид, Испания).

Интерьер церкви Parroquia Santa Monica под стать ее внешнему виду (Мадрид, Испания). | Фото: probauhaus.ru.

8. Часовня Bosjes в Кейптауне (ЮАР)

Проект «парящей» часовни Bosjes в пригороде Кейптауна разработали специалисты архитектурной студии Steyn (ЮАР).

Более чем аскетичный интерьер компенсируется фантастическими видами (Часовня Bosjes, Кейптаун).

9. Церковь Reading between the lines в Борглоне (Бельгия)

Церковь Reading between the lines – изумительный шедевр современного искусства (Борглон, Бельгия).

Церковь «Читая между строк» – пример переосмысления традиционных канонов храмовой архитектуры (Борглон, Бельгия). | Фото: readingbetweenthelines.org.

10. Протестантская церковь Martin Luther Church в Хейнбурге (Австрия)

Церковь Мартина Лютера может похвастаться динамичными формами, впечатляющей игрой света и прозрачностью (Хейнбург, Австрия).

Интерьер церкви — это завораживающее место мистики, тишины и открытое пространство для общения не только прихожан (Martin Luther Church, Австрия).