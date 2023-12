Современные храмы: 10 ярких примеров футуристических шедевров архитектуры будущего

1. Католический храм The Cathedral of Christ the Light в Окленде (штат Калифорния, США)

Римско-католический кафедральный собор Креста-Света – современное видение культовых сооружений. | Фото: virtualsacredspace.blogspot.com.

Форма здания The Cathedral of Christ the Light напоминает деревянный сосуд, покрытый стеклянной оболочкой (Окленд, США).

2. Храм Liverpool Metropolitan Cathedral (Ливерпуль, Великобритания)

Структура Liverpool Metropolitan Cathedral – синтез архитектуры, дизайна и искусства, при этом компоненты спроектированы как отдельные части большего целого (Ливерпуль , Великобритания).

В интерьерах собора переплелись элементы средневековой готической традиции и современных идеалов послевоенных дизайнерских пристрастий (Metropolitan Cathedral of Christ the King, Ливерпуль). | Фото: buildingconservation.com.

3. Церковь Dio Padre Misericordioso в Риме (Италия)

Церковь Dio Padre Misericordioso стала украшением спального района пригорода Рима (Италия). | Фото: heidelbergmaterials .com.

В оформлении церкви Милосердного Бога Отца удалось соединить сакральность дизайна с масштабным внешним пространством (Рим, Италия).

4. Кафедральный собор Crystal Cathedral в городе Гарден-Гроув (штат Калифорния, США)

Хрустальный собор, построенный евангелистами в 1990 году, обрел новую жизнь в качестве католической Церкви Христа (Гарден-Гроув, США).

Здание церкви, построенное в стиле хай-тек, спроектировал архитектор-модернист Филип Джонсон (Christ Cathedral, штат Калифорния). | Фото: zocalopublicsquare.org.

5. Лютеранская церковь Hallgrímskirkja в Рейкьявике (Исландия)

Ступенчатый бетонный фасад Халлгримскиркьи — ода модернизму и напоминание об исландском пейзаже от известного архитектора современности Гуджона Самуэльссона (Рейкьявик). | Фото: nationalgeographic.com.

Самый высокий храм Hallgrimskirkja является одновременно приходской церковью и национальным святилищем в Исландии (Рейкьявик).

6. Собор St. Mary's Cathedral в Сан-Франциско (штат Калифорния, США)

Кафедральный собор Успения Пресвятой Девы Марии стал культовой достопримечательностью Сан-Франциско, причем во всех отношениях (Калифорния, США). | Фото: parametrichouse.com.

Четыре 58-метровых пилона поддерживают купол, состоящий из 1680 сборных треугольных фрагментов и множества витражей на стыках (Собор St. Mary's Cathedral, Сан-Франциско).

7. Церковь Parroquia Santa Monica в пригороде Мадрида (Испания)

В 2006 году в новом жилом квартале в Ривас-Васьямадрид появилась футуристическая приходская церковь Санта-Моника (Мадрид, Испания).

Интерьер церкви Parroquia Santa Monica под стать ее внешнему виду (Мадрид, Испания). | Фото: probauhaus.ru.

8. Часовня Bosjes в Кейптауне (ЮАР)

Проект «парящей» часовни Bosjes в пригороде Кейптауна разработали специалисты архитектурной студии Steyn (ЮАР).

Более чем аскетичный интерьер компенсируется фантастическими видами (Часовня Bosjes, Кейптаун).

9. Церковь Reading between the lines в Борглоне (Бельгия)

Церковь Reading between the lines – изумительный шедевр современного искусства (Борглон, Бельгия).

Церковь «Читая между строк» – пример переосмысления традиционных канонов храмовой архитектуры (Борглон, Бельгия). | Фото: readingbetweenthelines.org.

10. Протестантская церковь Martin Luther Church в Хейнбурге (Австрия)

Церковь Мартина Лютера может похвастаться динамичными формами, впечатляющей игрой света и прозрачностью (Хейнбург, Австрия).

Интерьер церкви — это завораживающее место мистики, тишины и открытое пространство для общения не только прихожан (Martin Luther Church, Австрия).

Новые технологии повлияли не только на нашу жизнь и организацию быта, но и на архитектурное окружение, включая неотъемлемые атрибуты религии – храмы и соборы. Осовременивание традиций храмового строительства выливается в неординарные объекты, похожие больше на здания будущего нежели на церкви , которые очень быстро становятся архитектурными символами городов, где они появляются. Мы подобрали 10 ярких примеров футуристических шедевров, которые вряд ли останутся незамеченными, даже несмотря на недовольство некоторых священников, считающих, что подобные творения «строятся больше с целью получить награду за дизайн, нежели послужить Господу…».The Cathedral of Christ the Light (Собор Хреста-Света, который еще называют Оклендским собором) – римско- католический кафедральный собор епархии Окленда стал первым христианским культовым сооружением, построенным в городе в XXI веке. Строительство началось в 2003 году, а в 2008 он был освящен и уже принимал своих прихожан.Строительство эффектного собора началось практически со скандалов и до сих пор обсуждается в разных кругах. Изначально, после конкурса на лучший дизайн нового храма, планировалось внедрять в жизнь проект талантливейшего архитектора современности Сантьяго Калатравы, но, когда освободили участок под застройку, выяснилось, что для его реализации место никак не подходит . Тогда было решено реализовать разработку архитектора Крейга У. Хартмана из американской компании Skidmore, Owings & Merrill, занявшую второе место. В центре внимания оказался и небольшой парк, разбитый вокруг собора, который посвятили жертвам сексуального насилия со стороны духовенства.Католический собор Христа-Царя (Metropolitan Cathedral of Christ the King), который еще называют Ливерпульский метропольный собор (Liverpool Metropolitan Cathedral), является главной современной достопримечательностью Ливерпуля, формы которой привлекают внимание не только верующих, но и тех, кто далек от религии или католичества. Стоит упомянуть, что разработкой проекта занимался сэр Фредерик Гибберд в 1960 году, а строительство грандиозного собора было завершено в 1967 году. Это великолепное здание было признано одним из самых значительных послевоенных архитектурных объектов в мире и совершенно уникальным в Великобритании. Здание долгое время было культовым сооружением на горизонте Ливерпуля и уравновешивало контрастирующую готику англиканского собора Джайлза Гилберта Скотта.Церковь Dio Padre Misericordioso (Милосердного Бога Отца) – уникальный образец современного храмового строительства, где наблюдается полное отступление от традиционных культовых канонов проектирования. Автором проекта является американский архитектор Ричард Мейер, чей концепт победил на Международном конкурсе «50 chiese per Roma 2000» (50 церквей для Рима 2000).По сведениям редакции Novate.ru, футуристическая церковь Dio Padre Misericordioso стала символом Юбилея 2000 года, а заодно и украшением жилого района в пригороде Рима, где дезориентирующая плотность жилых комплексов преобладает над качеством архитектуры. Впечатляющий и монументальный церковный комплекс с его фактурными формами, напоминающими три больших белых паруса, раздувающихся восточных ветром, прекрасно вписался в масштабную жилую застройку.Crystal Cathedral (Хрустальный собор) – кафедральный собор в калифорнийском городе Гарден Гроув (округ Ориндж) является наиболее известным образцом стиля хай-тек, в храмовой архитектуре. Возвышающаяся стеклянная мегацерковь , построенная из 10 тыс. прямоугольных стеклянных блоков (их удерживает не металлическая/бетонная конструкция, а специальный клей), в 2011 году была выкуплена у телеевангелиста Преподобного Роберта Х. Шуллера католической церковью. После преобразования (были установлены: 11 тыс. оконных панелей в форме паруса, улучшивших акустику, добавлен алтарь из каррарского мрамора из Италии, распятие из черненой стали, инкрустированное драгоценными камнями и многое другое) она стала называться Церковью Христа (Christ Cathedral).Hallgrímskirkja (Халлгримскиркья) — эту удивительной красоты лютеранскую церковь еще в 1937 году спроектировал известный исландский архитектор Гуджон Самуэльссон. Понадобилось более 40 лет, чтобы на вершине холма Skólavörðuhæð в центре Рейкьявика появилось прекрасное творение высотой 74,5 метра (самая высокая церковь в Исландии), с башни которого открывается захватывающий панорамный вид на город. Поговаривают, что архитектор вдохновлялся величием местной природы (ледниками, скалами, причудливыми лавовыми образованиями, шестигранными базальтовыми колоннами, окружающие водопад Свартифосс и др.), создавая культовые объекты, в значительной мере повлиявшие на архитектуру многих сооружений в Исландии, включая множество художественных проектов.St. Mary's Cathedral (Кафедральный собор Успения Пресвятой Девы Марии) – одна из впечатляющих достопримечательностей Сан-Франциско, появилась на месте двух предыдущих святынь города, значительно пострадавших от пожара (первый построен в 1854 г, второй – 1962 г.). Горечь потери культового объекта смогла заглушить постройка совершенно необычного сооружения, возведенного в стиле модерн, которое спроектировал в 1967 г. известный архитектор и инженер Пьер Луиджи Нерви совместно с Пьетро Беллуски.В пригороде Мадрида относительно недавно появилась футуристическая приходская церковь Parroquia Santa Monica (церковь Санта-Моника). Автором проекта сакрального объекта стал именитый архитектор Игнасио Висенс вместе со специалистами собственного бюро Vicens + Ramos, которые не раз участвовал в разработках дизайнов культовых объектов. Стоит отметить, что церковь Санта-Моника удивляет не только невероятной формой, но и материалами из которых была возведена. Основой строения стал металлический каркас, обшитый гипсокартонными листами и облицованный панелями из котреновой стали.В пригороде Кейптауна на территории частной виллы появилась удивительной красоты часовня Bosjes. Волнистая белоснежная крыша, установленная на каркас со стеклянными стенами, отражаемая в голубых водах бассейна, теплая подсветка – все это создает захватывающую иллюзию «парения» над землей. Несмотря на эффектный внешний образ, интерьер небольшой часовни довольно аскетичен: простые лавки, установленные у прозрачных стен, отсутствие традиционного распятья (его заменили перекрещивающиеся рамы окон) и какого-либо декора.Молодые бельгийские архитекторы Петерьян Гийс и Арноут Ван Ваеренберг решили переосмыслить традиционные каноны храмовой архитектуры, превратив церковь Reading between the lines («Читая между строк») в изумительный шедевр современного искусства. Церковь высотой в 10 метров возведена из стального каркаса и сотен горизонтальных пластин. При этом пластины располагаются с промежутками, которые помогают создать полупрозрачный силуэт, меняющийся в зависимости от угла зрения. Также пролеты служат окнами, сквозь которые проникают солнечные лучи, создающие причудливую игру света и тени. В этой церкви нет никакой культовой атрибутики и даже самых скромных лавок нет, но смотрится она просто фантастически.В Хейнбурге в 2011 году появилась и вовсе не вероятный храм, посвященная Мартину Лютеру – протестантская церковь Martin Luther Church. Архитекторы утверждают, что она построена по образцу предшественницы, снесенной еще в XVII веке, но вряд ли в те далекие времена могли появляться столь фантастические структуры. Единственное, что могло быть общим, так это изогнутая геометрия, вдохновленная крышей соседнего склепа, созданного в романском стиле, только в этом случае форма современной церкви имеет перевернутое круглое сечение.Для проектирования сложных форм использовали специальные компьютерные программы, а в изготовлении деталей участвовали станки с ЧПУ. Для проектирования сложных форм использовали специальные компьютерные программы, а в изготовлении деталей участвовали станки с ЧПУ. Ссылаясь на христианскую Троицу, структура церкви пронизана тремя выпуклыми отверстиями , через которые дневной свет проникает внутрь и окутывает пространство главного зала, дополняя освещение, обеспечиваемое большим окном, расположенным за алтарем. Триединство можно увидеть и в других элементах футуристического здания.