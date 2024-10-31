Зачем посреди африканской пустыни курсируют поезда, и какое отношение к этому имел Советский Союз

Кажется, что в пустынях, где запредельная жара, находиться просто невозможно. Однако ещё с древних времён по песчаным дюнам тянулись длинные торговые караваны на верблюдах. А вот в Мавритании дорога через Сахару чуть более модернизирована - там уже много лет прямо по песку проложена и действует железная дорога.
Удивительная железная дорога, ставшая туристической достопримечательностью. /Фото: img.tourister.ru
В Мавритании не самые комфортные условия для жизни из-за климата, однако есть такие населённые пункты, жителям которых ещё труднее, чем другим. Среди них можно назвать и городок под названием Зуэрат, расположенный в северной части страны - по информации редакции novate.ru, он находится в перечне самых изолированных мест в пределах Сахары, но при этом численность населения там достигает показателя примерно в 50 тысяч человек.
Зуэрат - город, куда очень сложно добираться. /Фото: wikimapia.org
Причина самого существования столь неудобного для проживания города состоит в том, что там находится центр мавританской горнодобывающей промышленности: там добывается железная руда, продажа которой составляет почти четверть от всего ВВП страны. Поэтому очень важно было наладить постоянное сообщение других регионов с Зуэратом и при этом иметь возможность вывозить железную руду для экспорта.
Железная руда слишком важна для страны, чтобы не построить для неё свою логистическую систему. /Фото: ru.wikipedia.org
Единственным вариантом в условиях всё той же пустыни была железная дорога, поэтому её и стали строить, чтобы максимально оперативно преодолевать около 500 километров до ближайшего порта. Строительство ж\д-сообщения началось в 1963 году, на год раньше, чем страна перестала быть французской колонией, поэтому колею там сделали по европейскому стандарту.
Перевозить руду по железной дороге стали ещё в шестидесятых. /Фото: ixbt.com
А вот после обретения независимости Мавритании стал помогать уже находившийся по ту сторону железного занавеса Советский Союз. Всё дело было в том, что для Мавританской железной дороги было решено использовать именно сделанный в СССР механизм автоматической сцепки. Речь идёт о модели СА-3, которая так и расшифровывается - советская автосцепка. Выбрали же её не просто так, а из-за её успешной эксплуатации в экстремальных климатических условиях, например, на крайнем Севере.
Та самая советская автосцепка, позволяющая Мавританской ж/д работать по сей день. /Фото: ixbt.com
Соответственно, столь выносливый механизм было логично использовать и в столь жарких регионах как Сахара. В конечном итоге мавританская железная дорога представляет собой огромную логистическую артерию страны протяжённостью более 700 километров. Она стала не просто отличной возможностью доставлять руду, но и чуть ли не единственным транспортом для местных жителей.
Поезд, несущийся сквозь пески пустыни. /Фото: mediasole.ru
Поэтому на протяжении многих лет составы отправляются из Зуэрата ежедневно, как для руды, так и для пассажиров, притом что перевозят всех в одинаковых грузовых вагонах. Мавританские поезда зачастую не предоставляют даже элементарных удобств, однако жителям выбирать особо не приходится - грузовые вагоны позволяют передвигаться бесплатно на огромные расстояния.
Пути часто приходят в негодность, и железнодорожникам всегда находится работа. /Фото: img.tourister.ru
Терпят трудности и немногие туристы, которые туда добираются, но оно того явно стоит, ведь вид на пустыню из этих поездов открывается незабываемый. К тому же, сам феномен поезда, несущегося сквозь Сахару, давно стал частью национальной культуры страны. Но больше всего трудятся железнодорожники, ведь из-за сложных погодных условий пути постоянно засыпает песком, а рельсы быстро изнашиваются из-за высоких нагрузок. Впрочем, им удаётся поддерживать одну из достопримечательностей и транспортных артерий Мавритании в работоспособном состоянии на протяжении уже многих лет.
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