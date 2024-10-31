Зачем посреди африканской пустыни курсируют поезда, и какое отношение к этому имел Советский Союз

Удивительная железная дорога, ставшая туристической достопримечательностью. /Фото: img.tourister.ru

Зуэрат - город, куда очень сложно добираться. /Фото: wikimapia.org

Железная руда слишком важна для страны, чтобы не построить для неё свою логистическую систему. /Фото: ru.wikipedia.org

Перевозить руду по железной дороге стали ещё в шестидесятых. /Фото: ixbt.com

Та самая советская автосцепка, позволяющая Мавританской ж/д работать по сей день. /Фото: ixbt.com

Поезд, несущийся сквозь пески пустыни. /Фото: mediasole.ru

Пути часто приходят в негодность, и железнодорожникам всегда находится работа. /Фото: img.tourister.ru