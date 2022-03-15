15 археологических артефактов, по поводу которых не утихают споры ученых

Такие спорные археологические артефакты.
В научном мире весьма распространены споры, и археология не является исключением. Зачастую археологические находки предоставляют массу противоречий, и вокруг них разгораются нешуточные научные споры. О таких удивительных археологических артефактах и пойдёт речь в этом обзоре.
1. Бюст Нефертити
Бюст Нефертити, найденный в 1912 году.
С того момента, как бюст Нефертити был найден в Египте немецкими археологами в 1912 году идут многочисленные споры по поводу его возвращения в Египет и даже его подлинности. Сегодня бюст хранится в Берлине, но даже более столетия спустя споры не утихают.
2. Испанский холм
Испанский холм в Песильвании.
Данный холм находится в Пенсильвании и является предметом дискуссий среди историков и археологов в течение уже длительного времени. Противоречия, как правило, касаются происхождения структур и насыпей, найденных на холме. Но даже происхождение названия на самом деле неизвестно.
3. Храм в Тикале
Древний храм высотой 33 метра.
Споры вокруг этого 33-метрового пирамидального храма майя ведутся не насчет его происхождения и цели. Дискуссии вызывает тот факт, что археологи решили демонтировать конструкцию, чтобы раскопать более ранние слои построек на этом месте.
4. Кодекс Гролье
Кодекс Гролье - книга майя доколумбовой эпохи.
Это книга майя доколумбовой эпохи впервые появилась в частной коллекции в Нью-Йорке в XX веке. С тех пор, однако, ее подлинность уже не раз была оспорена археологами.
5. Охота за сокровищами
Охотники за сокровищами - зло или благо.
Это еще одна область, которая делит археологов на 2 лагеря. Археология на самом деле во многом обязана своим происхождением охотникам за сокровищами, но сегодня подобная практика осуждается все большим числом стран с целью сохранения археологических памятников.
6. Карта Пири Реиса
Карта, составленная адмиралом Рейсом в 1513 году.
Данная карта была составлена османским адмиралом Пири Реисом в 1513 году. Она якобы представляет собой копию одной из карт Христофора Колумба и является источником национальной гордости Турции. Основной предмет противоречий — ее потрясающая точность, особенно в отношении нового мира и побережья Антарктики.
7. Багдадская батарея
Батарея или сосуд для вина?
Это название целого ряда артефактов, обнаруженных в 1930 году в Ираке. Сосуды были затронуты коррозией и археологи сочли, что они, вероятно, использовались для хранения уксуса или вина. Однако, позже была выдвинута гипотеза, что сосуды использовались в качестве гальванических элементов, чтобы покрывать золото серебром. Хотя было доказано, что подобное возможно, и сосуды действительно могли быть батарейками, споры относительно их назначения продолжаются.
8. Череп № 5
Один из пяти черепов, обнаруженных в Дманиси
Это один из пяти черепов, обнаруженных в Дманиси, Грузия. Его необычные размеры заставили ряд археологов полагать, что была открыта ранняя форма человека прямоходящего.
9. Цилиндр Кира
Цилиндр Кира.
Древний цилиндр, покрытый аккадской клинописью, был обнаружен в 1879 году на территории современного Ирака. Текст на нем был написан от имени персидского царя из династии Ахеменидов Кира Великого. Некоторые ученые рассматривают его как подтверждение репатриации евреев, в то время как другие считают его самой древней хартией прав человека.
10. Атлантида
Атлантида. Исчезнувший мир.
В течение последних десятилетий разговоры относительно существования затонувшего города в значительной степени подутихли. Однако, не прекращаются споры относительно того, что послужило вдохновением Платона, который упоминал легендарную Атлантиду в своих произведениях.
11. Стоунхендж
Этот загадочный Стоунхендж.
Стоунхендж был построен культурой, которая не оставила после себя никаких письменных записей. Стоит ли говорить, сколько существует теорий относительно реального предназначения этого места и того, кем оно было построено.
12. Монте-Верде, Чили
Где-то в дебрях Чили.
Археологические раскопки Монте-Верде в Чили и возраст этого археологического памятника (14,5 тысяч лет) заставило многих археологов полагать, что люди поселились в Америке раньше, чем считалось до этого. Неудивительно, что лагерь археологов разделился в своих теориях.
13. Пещера Сандия
Пещера Сандия.
Возможно, это одна из самых спорных археологических находок в истории Соединенных Штатов. Данная пещера в Нью-Мексико была раскопана Фрэнком Хиббеном в 1930-х - 1940-х годах. Многие из его выводов стали основным источником противоречий в археологических кругах даже сегодня, особенно те, которые касаются идеи, что люди заселили Северную Америку гораздо раньше, чем считалось ранее.
14. Линии Наска
Геоглифы линии Наска.
Эти известные геоглифы стали почти синонимом Перу. Спор здесь на самом деле не касается того, как их создали (хотя и это неизвестно), а относительно того, зачем это сделали. Прения продолжаются по сей день.
15. Скала Белого Шамана
Скала Белого Шамана/
Найденная в Техасе, эта 7-метровая наскальная картина возрастом 4000 лет привела к множеству спекуляций и споров относительно ее цели и смысла. Теории включают в себя все, начиная от предварительных военных ритуалов, и заканчивая древними религиозными церемониями.
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