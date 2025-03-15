«Необычный» офис в Дюссельдорфе

Еще один необычный офис находится в Германии, в городе Дюссельдорф. Речь идет об офисе компании trivago. Крупнейший в мире независимый поисковик цен на отели пользуется популярностью более чем у 80 миллионов туристов. Компания была основана в 2005 году и по сегодняшний день стремительно развивается, насчитывая 50 интернет платформ на 28 языках мира.

Расположенный в 500 м от набережной реки Рейн, офис занимает три этажа в двух соседних зданиях. Сотрудники «триваго-городка» имеют все необходимое для повседневной жизни. Именно это легло в основу дизайна, разработанного Verenа Hasiewizc и Marleen Goldemann-Sabbak из компании Raumatelier. Дизайнеры постарались избежать классических стереотипов, что позволяет сотрудникам чувствовать себя свободно и непринужденно.Здания офисов.Переговорная.Не в каждом офисе вы увидите переговорные комнаты , похожие на «футбольный стадион», в «школьный класс», либо «прачечную». А отгороженные от остального помещения индивидуальные ячейки (think tanks) выглядят как уютные гостиные , что позволяет сотрудникам быть как дома.Think tanks.Помимо этого, компания предлагает различные спортивные курсы: йога, зумба, аэробика в специально оборудованных залах.Комната для йоги.Летом можно наслаждаться хорошей погодой в соседнем парке, либо на террасе, откуда открывается прекрасный вид на город.Терраса.Вид из окна.Игровая площадка.Это не только совместная работа, но и отдых вместе. Во время паузы сотрудники могут отвлечься, играя в настольный футбол, бильярд или wii.Каждый этаж оборудован кухней, где вы найдете фрукты, мюсли, сэндвичи, различные закуски, а также прохладительные напитки на любой вкус, включая пиво. Так, завтрак или обед становится для коллег еще одной возможностью обсуждения новых проектов.В 2017 году компания планирует переехать в собственное здание.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)