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С нами не соскучишься!

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Потребность человечества в продовольствии растёт с каждым днём. В то же время, люди обращают всё меньше внимания на происхождение продуктов, которые попадают к ним на стол. Компания DuPont Nutrition & Health, которая занимается оптимизацией производства продуктов питания во всём мире, призывает потребителей внимательнее изучать этикетки.

Социальная реклама на тему еды

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Социальная реклама на тему еды

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Социальная реклама на тему еды

Социальная реклама на тему еды

Социальная реклама на тему еды

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