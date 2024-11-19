Советские привычки, каждая из которых покажется странной нынешней молодежи

Советский быт достаточно сильно (хотя и непринципиально) отличался от современного. А у представителей ныне старшего поколения чаще всего сохранилось немало «чисто» советских привычек и традиций. Многие из них современной молодёжи кажутся странными и даже не рациональными. Справедливости ради, кое-что из тех времен в действительности не мешало бы перенять и взять на вооружение.
1. Трапеза всей семьей
Семьи регулярно собирались за столом. /Фото: livejournal.com.
Советские люди, в отличие от современных, никогда не принимали дома пищу «по углам». В будний день на ужин обязательно собиралась вся семья за кухонным столом. По выходным всеобщая трапеза и вовсе устраивалась трижды. Причем в обед заботливые бабушки и матери кормили семейство как минимум первым и вторым. Современному человеку такое отношение к приему пищи может показаться неким «культом еды». Однако это не так. Совместная трапеза была одним из элементов сплачивания семьи. Одновременно с этим в Союзе не было принято оставлять что-либо на тарелке. Взрослые требовали от детей быть последовательными членами «общества чистых тарелок». Что любопытно, в советскую эпоху у граждан было куда меньше проблем с лишним весом, даже несмотря на столь интенсивное питание.
2. «Еще послужит»
Советский люди ремонтировали все. Часто - сами. /Фото: nacekomie.ru.
Чего греха таить: многие предметы быта, одежды и техники даже в лучшие годы Союза если и не были дефицитными, то стоили немало. На хорошие вещи и вовсе приходилось копить, причем скорее всего не один месяц. Все это воспитывало в советских гражданах рачительное отношение к вещам. Поэтому многие предметы одежды и техники активно чинились, а не выбрасывались. Большинство советских людей выжимало из вещей все соки, в самом позитивном смысле! На малодоступность и дороговизну многих вещей накладывался еще и «крестьянский менталитет» значительной части советских людей. В 1930-1950-е годы страна Советов переживала ускоренную урбанизацию, а потому значительная часть населения городов была или вчерашними крестьянами, или из крестьянских семей. А любой крестьянин, как известно, от «природы» человек бережливый и рачительный.
3. Не балкон, а кладовка
Чего только не делали на балконах. /Фото: magmer.ru.
Еще одна интересная «привычка» советских граждан – это стремление превратить балкон квартиры в кладовку. Чего там только не хранилось у большинства соотечественников: урожай с дачи, велосипед, детские санки, инструменты и еще многие другие полезные (и не очень вещи). Однако, при этом балкон никогда не превращался у советских людей в свалку. Хранилось все в полном порядке. При этом роль кладовой балкону доставалась отнюдь не из-за тяги людей к накоплению хлама, а из-за особенностей организации быта. Так, например, для многих балкон был не только «курилкой», но еще и мастерской. Ведь многие советские мужики то и дело что-то чинили или мастерили своими руками.
4. Сервант с посудой
Сервант с посудой был почти в каждой квартире. /Фото: staisha.top.
Почти в каждом советском доме был сервант. Как правило, он стоял в самой большой комнате и находился там отнюдь не для красоты. Чаще всего в серванте хранился набор посуды, который доставали оттуда только по праздникам или в случае визита каких-либо гостей. Помимо многочисленных тарелок, стаканов и рюмок, графинов и салатниц у многих советских граждан в серванте также стояли ради украшения разнообразные керамические статуэтки и фигурки. Что интересно, мода на серванты с праздничной посудой перебралась в СССР прямиком из царской России. Правда в те времена подобную роскошь себе мог позволить далеко не каждый.
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