Тайны «Библии дьявола»: Как в книге бенедиктинцев оказался странный рисунок

Среди всех средневековых книг «Гигантский кодекс» (Codex Gigas) стоит особняком. В нем много уникального: невероятно огромный размер, странная история создания, и, самое необычное, – подробное изображение нечистого, из-за которого эту книгу принято называть «Библией дьявола». Как странная иллюстрация попала в сборник священных текстов – до сих пор точно не известно, но из-за нее книгу в более поздние времена стали использовать в оккультных целях.
Пергаментный иллюстрированный рукописный свод начала XIII века, созданный, по-видимому, в бенедиктинском монастыре чешского города Подлажице, является сегодня одной из самых огромных книг в мире. Формат листов – 89/49 см, толщина книги - 22 см, а вес 75 кг. В ней собраны достаточно разнородные сведения: полный текст Библии, труды Иосифа Флавия, «Этимология» Исидора Севильского, «Чешская хроника» Козьмы Пражского и другие тексты на латинском языке. Исследователи считают, что в гигантской книге была отражена вся сумма знаний, которыми располагал Бенедиктинский орден в средневековье – от священных текстов до необходимых в монастырской жизни сведений, включая медицинские.
По поводу создания уникального тома есть леденящая кровь легенда. Согласно ей, монах по имени Герман за серьезное нарушение монастырского устава был заключен в келью (в более душераздирающей версии его должны были замуровать живым в стену). Но Герман пообещал братьям-бенедиктинцам, что за одну ночь создаст фолиант, который прославит их монастырь. Призвав на помощь дьявола, монах действительно закончил рукопись в срок, но князь тьмы оставил в ней метку – свой собственный портрет (а возможно, что и автопортрет).
Изображение дьявола в монастырском сборнике вызывает споры ученых
Ученые, исследовавшие кодекс, пришли к выводу что его, вне всякого сомнения, действительно написал один человек. Среднестатистический писец средневековья был способен скопировать около 100 строк текста в день, а велась работа только при дневном свете, кроме того, много времени занимали иллюстрации и украшения в тексте (иллюминации). Получается, что на создание книги должно было уйти от 20 до 30 лет, так что на самом деле неизвестный монах потратил на эту работу большую часть своей жизни.
Что касается скандального изображения нечистого, которому, кажется, не место в столь благочестивой книге, то на этот счет у ученых есть версия, которая объясняет, почему книга не попала под цензуру инквизиции. Если смотреть на расположение текстов, то становится понятной логика создателей Кодекса. После Нового Завета и краткого наставления в покаянии, на одном развороте располагаются полностраничные изображения Града Небесного и дьявола. Вероятно, таким образом проводилось противопоставление этих двух граней мироздания. И, кстати, после рисунка нечистого приводятся краткие наставления с описанием ритуала экзорцизма. Так что, возможно, эта древняя энциклопедия, которую, как считают ученые, следует рассматривать как историографический, а не богослужебный свод, просто содержала в себе массив различных сведений – о дьяволе и способе его изгнания, в том числе.
Codex Gigas 1230 года – уникальный рукописный манускрипт
Однако потомки начали придавать книге несколько иное значение. Созданный около 1230 года, кодекс несколько сотен лет хранился в различных монастырях, но затем, в XVI веке он привлек внимание мистиков из круга Парацельса. В 1594 году император Священной Римской империи Рудольф II узнал об удивительной рукописи. Монарх увлекался оккультизмом, поэтому он перевез фолиант в свой Пражский замок. Именно в это время распространились слухи о ее дьявольском происхождении. Затем, после 30-летней войны фолиант достался шведам как военный трофей, и с тех пор он хранится в Шведской королевской библиотеке в Стокгольме.
Современные мистики до сих пор любят рассказывать небылицы об уникальном памятнике средневековья. Это выглядит тем более достоверно, что в книге действительно есть несколько «темных пятен». Так, например, из нее были вырезаны страницы, а текст на других почему-то полностью закрашен чернилами. Еще вызывает удивление почерк писца – книга написана удивительно красиво и ровно, так что буквы похожи на печатные, но сам шрифт не очень характерен для XIII века. Удивителен даже сам факт создания такого глобального труда в стенах небольшой и достаточно бедной чешской обители. По расчетам, только для изготовления пергамента потребовалась кожа 160 ослов (или телят). Считается, что работы такого объема были под силу только крупным монастырям.
Одна из самых больших книг на свете – «Гигантский кодекс»
Сегодня уникальная рукопись по-прежнему хранится в Швеции, но в 2007 году она на некоторое время ездила для экспозиции на «историческую родину». Книга полностью оцифрована и создана ее точная копия, так что все желающие могут попробовать себя в роли историков-оккультистов и попытаться разгадать ее тайны. Удивительный манускрипт, кстати, стал популярным туристическим объектом, порой его используют в мистических романах и детективных фильмах.
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