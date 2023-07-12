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Чистящее средство из ацетона и кофе

Это необычное, но очень эффективное чистящее средство работает не хуже дорогой химии из магазина. Компоненты доступны и есть практически в каждом доме.

Чистящее средство из ацетона и кофе

Смешайте 1 ст. л. кофе, 4 ст. л. горячей воды, 2 ст. л. жидкости для снятия лака с ацетоном и 4 ст. л. жидкого мыла для мытья посуды.

Чистящее средство из ацетона и кофе

Перелейте в пульверизатор.

Чистящее средство из ацетона и кофе

Распылите по раковине, смесителю, туалету, ванне, а также грязной посуде. Чистящее средство прекрасно справляется с нагаром, жиром, известковым налётом и грязью!

Чистящее средство из ацетона и кофе
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Средствоацетон

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