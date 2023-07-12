Это необычное, но очень эффективное чистящее средство работает не хуже дорогой химии из магазина. Компоненты доступны и есть практически в каждом доме.
Смешайте 1 ст. л. кофе, 4 ст. л. горячей воды, 2 ст. л. жидкости для снятия лака с ацетоном и 4 ст. л. жидкого мыла для мытья посуды.
Перелейте в пульверизатор.
Распылите по раковине, смесителю, туалету, ванне, а также грязной посуде. Чистящее средство прекрасно справляется с нагаром, жиром, известковым налётом и грязью!
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Чистящее средство из ацетона и кофе
Это необычное, но очень эффективное чистящее средство работает не хуже дорогой химии из магазина. Компоненты доступны и есть практически в каждом доме.
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