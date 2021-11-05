Между мечтой и реальностью: Волшебные фотоманипуляции, которые возвращают веру в сказку

Интересные коллажи гамбургского художника Роберта Янса.
Роберт Янс – путешественник, художник и фотограф из Гамбурга. В своих работах он изображает миры, в которых фантазии куда больше, чем реальных событий. В инстаграме его знают как nois7, и у него больше миллиона подписчиков из разных уголков мира. Путешествия на воздушных шарах, фантастические пейзажи, волшебные животные – каждая из его фотоманипуляций – сказка, которая уводит от повседневных проблем и дарит радость.
1. Путешествие маленького мопса
Мопс решил осмотреть мегаполис с высоты птичьего полета.
2. На грани
Акробатические трюки на крыше высотного здания.
3. Одиночество
Красный шар на водной поверхности, уплывающий вдаль.
4. Зимняя сказка
Деревянный дом в плену у ледяной глыбы.
5. В долине Десяти пиков
Мечта любого человека, который устал от шумных и пыльных городов.
6. Олененок Бэмби
Принц леса знакомится с окружающим миром.
7. Выше облаков
Путешествие на воздушном шаре.
8. Волшебная страна Нетландия
Сказочный домик, где живет веселый и бесшабашный Питер Пэн и дети, которые верят в чудеса.
9. Зебра в зимнем лесу
Черная лошадь в белую полоску или наоборот…
10. Империя инков
Непрерывные потоки водопада падают с горы Уайна-Пикчу и стремительно несутся по древнему городу Мачу-Пикчу.
11. Ледниковый период
Город застыл в ожидании тепла.
12. Сказочные огни на улицах Венеции
Гондолы, небесно-голубые воды, живописные булыжные улицы и яркие фонари переносят нас в необычный мир.
13. Пингвины Мадагаскара
Элитный отряд специального назначения работает под прикрытием на заснеженных улицах Нью-Йорка.
14. Неприступный замок
Старинный замок с башнями, окруженный тихими водами, поражает необычностью и сказочным видом.
15. «Фата-моргана»
Голубые воды озера необычно смотрятся в барханах пустыни.
16. Японские пейзажи
Кошка, которая гуляла сама по себе.
17. Французский шарм
Эйфелева башня – сердце Парижа.
18. Причудливые островки
Зеленые острова похожи на корабли, которые подняли якоря и отправляются в путешествие вокруг земли.
19. Романтика для двоих
Романтический ужин для влюбленной пары.
20. Волшебные сады сакуры
Цветущая вишня с пьяными ароматами так и манит в Страну восходящего солнца.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии