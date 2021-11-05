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Между мечтой и реальностью: Волшебные фотоманипуляции, которые возвращают веру в сказку


Интересные коллажи гамбургского художника Роберта Янса.

Интересные коллажи гамбургского художника Роберта Янса.

Роберт Янс – путешественник, художник и фотограф из Гамбурга. В своих работах он изображает миры, в которых фантазии куда больше, чем реальных событий. В инстаграме его знают как nois7, и у него больше миллиона подписчиков из разных уголков мира. Путешествия на воздушных шарах, фантастические пейзажи, волшебные животные – каждая из его фотоманипуляций – сказка, которая уводит от повседневных проблем и дарит радость.

1. Путешествие маленького мопса


Мопс решил осмотреть мегаполис с высоты птичьего полета.

Мопс решил осмотреть мегаполис с высоты птичьего полета.

 

2. На грани


Акробатические трюки на крыше высотного здания.

Акробатические трюки на крыше высотного здания.

 

3. Одиночество


Красный шар на водной поверхности, уплывающий вдаль.

Красный шар на водной поверхности, уплывающий вдаль.

 

4. Зимняя сказка


Деревянный дом в плену у ледяной глыбы.

Деревянный дом в плену у ледяной глыбы.

 

5. В долине Десяти пиков


Мечта любого человека, который устал от шумных и пыльных городов.

Мечта любого человека, который устал от шумных и пыльных городов.

 

6. Олененок Бэмби


Принц леса знакомится с окружающим миром.

Принц леса знакомится с окружающим миром.

 

7. Выше облаков


Путешествие на воздушном шаре.

Путешествие на воздушном шаре.

 

8. Волшебная страна Нетландия


Сказочный домик, где живет веселый и бесшабашный Питер Пэн и дети, которые верят в чудеса.

Сказочный домик, где живет веселый и бесшабашный Питер Пэн и дети, которые верят в чудеса.

 

9. Зебра в зимнем лесу


Черная лошадь в белую полоску или наоборот…

Черная лошадь в белую полоску или наоборот…

 

10. Империя инков


Непрерывные потоки водопада падают с горы Уайна-Пикчу и стремительно несутся по древнему городу Мачу-Пикчу.

Непрерывные потоки водопада падают с горы Уайна-Пикчу и стремительно несутся по древнему городу Мачу-Пикчу.

 

11. Ледниковый период


Город застыл в ожидании тепла.

Город застыл в ожидании тепла.

 

12. Сказочные огни на улицах Венеции


Гондолы, небесно-голубые воды, живописные булыжные улицы и яркие фонари переносят нас в необычный мир.

Гондолы, небесно-голубые воды, живописные булыжные улицы и яркие фонари переносят нас в необычный мир.

 

13. Пингвины Мадагаскара


Элитный отряд специального назначения работает под прикрытием на заснеженных улицах Нью-Йорка.

Элитный отряд специального назначения работает под прикрытием на заснеженных улицах Нью-Йорка.

 

14. Неприступный замок


Старинный замок с башнями, окруженный тихими водами, поражает необычностью и сказочным видом.

Старинный замок с башнями, окруженный тихими водами, поражает необычностью и сказочным видом.

 

15. «Фата-моргана»


Голубые воды озера необычно смотрятся в барханах пустыни.

Голубые воды озера необычно смотрятся в барханах пустыни.

 

16. Японские пейзажи


Кошка, которая гуляла сама по себе.

Кошка, которая гуляла сама по себе.

 

17. Французский шарм


Эйфелева башня – сердце Парижа.

Эйфелева башня – сердце Парижа.

 

18. Причудливые островки


Зеленые острова похожи на корабли, которые подняли якоря и отправляются в путешествие вокруг земли.

Зеленые острова похожи на корабли, которые подняли якоря и отправляются в путешествие вокруг земли.

 

19. Романтика для двоих


Романтический ужин для влюбленной пары.

Романтический ужин для влюбленной пары.

 

20. Волшебные сады сакуры


Цветущая вишня с пьяными ароматами так и манит в Страну восходящего солнца.

Цветущая вишня с пьяными ароматами так и манит в Страну восходящего солнца.

 

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Между мечтой и реальностью: Волшебные фотоманипуляции, которые возвращают веру в сказку

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Между мечтой и реальностью: Волшебные фотоманипуляции, которые возвращают веру в сказкуПодписаться на мой Instagram
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