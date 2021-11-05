Между мечтой и реальностью: Волшебные фотоманипуляции, которые возвращают веру в сказку

Интересные коллажи гамбургского художника Роберта Янса.

1. Путешествие маленького мопса

Мопс решил осмотреть мегаполис с высоты птичьего полета.

2. На грани

Акробатические трюки на крыше высотного здания.

3. Одиночество

Красный шар на водной поверхности, уплывающий вдаль.

4. Зимняя сказка

Деревянный дом в плену у ледяной глыбы.

5. В долине Десяти пиков

Мечта любого человека, который устал от шумных и пыльных городов .

6. Олененок Бэмби

Принц леса знакомится с окружающим миром.

7. Выше облаков

Путешествие на воздушном шаре.

8. Волшебная страна Нетландия

Сказочный домик, где живет веселый и бесшабашный Питер Пэн и дети, которые верят в чудеса.

9. Зебра в зимнем лесу

Черная лошадь в белую полоску или наоборот…

10. Империя инков

Непрерывные потоки водопада падают с горы Уайна-Пикчу и стремительно несутся по древнему городу Мачу-Пикчу.

11. Ледниковый период

Город застыл в ожидании тепла .

12. Сказочные огни на улицах Венеции

Гондолы, небесно-голубые воды, живописные булыжные улицы и яркие фонари переносят нас в необычный мир.

13. Пингвины Мадагаскара

Элитный отряд специального назначения работает под прикрытием на заснеженных улицах Нью-Йорка.

14. Неприступный замок

Старинный замок с башнями, окруженный тихими водами, поражает необычностью и сказочным видом .

15. «Фата-моргана»

Голубые воды озера необычно смотрятся в барханах пустыни.

16. Японские пейзажи

Кошка, которая гуляла сама по себе.

17. Французский шарм

Эйфелева башня – сердце Парижа.

18. Причудливые островки

Зеленые острова похожи на корабли, которые подняли якоря и отправляются в путешествие вокруг земли.

19. Романтика для двоих

Романтический ужин для влюбленной пары.

20. Волшебные сады сакуры

Цветущая вишня с пьяными ароматами так и манит в Страну восходящего солнца .